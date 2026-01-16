Autoridades del Huila refuerzan medidas ante ola de extorsiones por parte de las disidencias: “Es imposible vivir así”

Un consejo extraordinario determinó nuevos patrullajes, presencia institucional y estrategias de inteligencia en municipios afectados, para enfrentar la presión de grupos armados y ofrecer mayor protección a la población civil en la región - crédito Colprensa

Las autoridades del Huila y la fuerza pública han implementado medidas urgentes para hacer frente al aumento de extorsión e intimidaciones contra comerciantes, productores del campo y funcionarios en Baraya, así como en otros municipios del norte del departamento.

Un consejo de seguridad extraordinario, celebrado en Baraya, definió estrategias con el objetivo de contrarrestar la presión de los grupos armados ilegales y ofrecer protección a la comunidad, de acuerdo con lo informado por Blu Radio y Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los últimos días se ha detectado un incremento en amenazas y extorsiones en la zona. En diálogo con Blu Radio, el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera advirtió que estas acciones afectan gravemente a la población civil, incluyendo a comerciantes, campesinos y empleados municipales.

“En estos últimos días se han venido presentando actos extorsivos masivos en la zona norte del departamento contra la población, los comerciantes, los productos del campo y contra los mismos funcionarios que hay en las alcaldías. De estas extorsiones son responsables los grupos armados que operan en la zona”, afirmó Villalba Mosquera.

La reciente ola de intimidaciones y cobros ilegales motivó el despliegue de unidades especializadas y la intensificación de la vigilancia, con el fin de resguardar a comerciantes, agricultores y empleados públicos locales - crédito Gobernación del Huila

Habitantes rurales como un campesino de la vereda El Doche señalaron su temor ante las constantes citaciones extorsivas y la restricción de movilidad, especialmente en las noches, situación que refuerza el control de los grupos armados ilegales.

“Aquí todos, comerciantes y dueños de fincas, están siendo extorsionados y es imposible vivir así. De noche, después de las seis, no se puede transitar; solo andan ellos y siempre están llamándonos a citas… La extorsión es bastante preocupante”, relató el testigo citado por el medio.

Los responsables de estos hechos han sido identificados como disidencias de las FARC, en particular el frente bajo el mando de alias Calarcá, estructura parte del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’. Esta célula criminal opera en Baraya, Tello, Colombia y la zona rural oriental de Neiva, ejerciendo su influencia a través de amenazas directas y medidas restrictivas sobre la población.

El consejo de seguridad estableció un refuerzo de las operaciones y de la presencia institucional. Tanto el gobernador Villalba Mosquera como el secretario de Gobierno, Juan Carlos Casallas que se desplegarán unidades motorizadas para patrullajes permanentes, acompañadas de tareas de inteligencia y acciones de prevención en las áreas más vulnerables.

Por su parte, los operativos contemplan la intensificación de labores del grupo especial antisecuestro y antiextorsión, así como del grupo especial contra la extorsión, integrado por cerca de diez agentes, asignados a los sectores más afectados.

El refuerzo de la presencia oficial en zonas rurales del Huila evidencia la urgencia de proteger a comerciantes y campesinos, y plantea interrogantes sobre la efectividad estatal ante crímenes organizados persistentes - crédito X

A esto se suma la conformación de un equipo investigador exclusivo y una comisión permanente de la Seccional de Investigación Judicial, con el propósito de reunir información, consolidar pruebas y avanzar en la judicialización de los presuntos responsables.

Las autoridades han enfatizado la importancia de la colaboración ciudadana y de la denuncia oportuna.

Se habilitaron las líneas 147 y 165 del grupo especial antisecuestro y antiextorsión para que los habitantes de Baraya, Tello y Neiva alerten sobre cualquier intento de extorsión, lo que permitirá fortalecer los procesos judiciales y garantizar una respuesta eficaz de la justicia.

Las autoridades refuerzan vigilancia tras ataque armado atribuido a ‘Los Satanás’ en Soacha

Las autoridades de Soacha (Cundinamarca) mantienen máxima alerta tras la difusión de un video en redes sociales que muestra un ataque armado en un parqueadero, presuntamente vinculado a amenazas y extorsiones del grupo criminal Los Satanás.

El hecho ha intensificado el temor entre comerciantes y transportadores de la zona, quienes aseguran recibir constantes llamadas, mensajes y visitas intimidantes exigiendo pagos bajo amenaza de muerte si no cumplen con las exigencias.

El clima de inseguridad ha llevado a que residentes y empresarios en zonas de Bogotá como Toberín y Cantalejo denuncien la recepción de panfletos y mensajes atribuidos a alias Satanás, donde se exige el pago de hasta un millón de pesos mensuales.

crédito Colombia Oscura / IG

Uno de los textos advertía: “El tercer llamado será dejando un muerto. La felicidad y la tranquilidad no tiene precio. Atentamente: ‘Satanás’”. Ante la preocupación creciente, la comunidad ha compartido los videos y mensajes para exigir acciones urgentes de la Policía, la Fiscalía y otras autoridades.

La Fiscalía General de la Nación ha negado haber abandonado la investigación contra José Manuel Vera Sulbarán, conocido como alias Satanás y señalado líder del Tren de Aragua en Colombia.

La entidad subrayó que la indagación sigue activa y su delegada participa en las audiencias, aclarando que los registros muestran solo un aplazamiento por cambio de fiscal ocurrido el 17 de junio de 2024, y que la ausencia en audiencias ocurre por solicitudes de la defensa, el propio procesado o el Inpec.