Atentado a tren del Cerrejón expone riesgos de seguridad en la infraestructura férrea clave para la operación minera

- crédito Cerrejón

Recientemente, un tren que se desplazaba con destino a la mina del Cerrejón sufrió un descarrilamiento en el kilómetro 61 de la línea férrea, luego de registrarse un ataque contra la vía.

El hecho ocasionó afectaciones materiales que, según informó la compañía, aún no han sido cuantificadas de manera definitiva. La información fue divulgada a través de un comunicado oficial emitido por la empresa y divulgado por Semana.

De acuerdo con lo señalado por la compañía minera, la magnitud de los daños todavía está en proceso de evaluación, debido a que las condiciones de seguridad en el lugar no han permitido el ingreso inmediato de los equipos técnicos especializados.

REUTERS/José Miguel Gómez

La empresa explicó que la inspección detallada de la infraestructura afectada solo podrá realizarse cuando existan garantías que permitan el acceso del personal encargado de adelantar los análisis estructurales y operativos.

Cerrejón precisó que, por el momento, no se ha establecido el impacto total del atentado sobre la operación, ni se ha determinado el tiempo que tomará restablecer la circulación normal de los trenes en ese tramo de la línea férrea. Esta vía es utilizada para el transporte de carbón desde la mina hasta los puntos de despacho, por lo que su interrupción representa un factor relevante dentro de la logística de la compañía.

En su pronunciamiento, la empresa manifestó un rechazo explícito frente a lo ocurrido y advirtió que este tipo de acciones representan un riesgo directo para la vida de las personas que transitan o trabajan en la infraestructura ferroviaria. Además, señaló que la línea férrea constituye un activo estratégico no solo para la operación minera, sino también para la dinámica económica de la región y del país.

- crédito Cerrejon

Cerrejón indicó que los ataques contra la infraestructura férrea generan impactos sobre la operación, el empleo y la economía de La Guajira, departamento donde se desarrolla gran parte de su actividad productiva. La empresa subrayó que la continuidad del transporte ferroviario es un componente esencial para mantener los flujos logísticos y cumplir con los compromisos comerciales asociados a la producción de carbón.

El comunicado también hizo referencia a que este hecho se suma a un entorno regional marcado por bloqueos recurrentes y mayores presiones operativas. Según la compañía, estos factores han incrementado los desafíos para garantizar la movilidad segura de los trenes y el normal desarrollo de las actividades industriales en la zona.

En ese contexto, la empresa explicó que las restricciones de acceso al lugar del atentado responden a la necesidad de proteger la integridad del personal técnico y operativo. Mientras se definen las condiciones de seguridad, las labores de evaluación permanecen suspendidas, lo que retrasa la posibilidad de contar con un balance preciso de los daños ocasionados por el descarrilamiento.

Cerrejón reiteró que la seguridad de las personas es una prioridad y que cualquier intervención en la zona afectada se realizará únicamente cuando existan garantías suficientes. La compañía señaló que mantiene comunicación con las autoridades competentes para coordinar las acciones necesarias que permitan avanzar en la atención de la emergencia.

Dentro de su pronunciamiento, la empresa también hizo un llamado a las autoridades para que se refuercen de manera urgente las medidas de seguridad en la región, con el fin de prevenir la repetición de este tipo de hechos. Según indicó, la protección de la infraestructura férrea resulta fundamental para asegurar la continuidad de las operaciones y reducir los riesgos asociados a eventos similares.

- crédito Cerrejón

Cerrejón afirmó que el ataque contra el tren afecta una infraestructura considerada estratégica para el país, debido a su papel dentro del sector minero y de exportaciones. En ese sentido, la compañía expuso que los incidentes de seguridad tienen repercusiones que trascienden el ámbito empresarial y alcanzan a distintos actores de la economía regional.

La empresa también reiteró su compromiso con la región y con las comunidades vecinas, destacando que su operación se desarrolla en un entorno que requiere condiciones de seguridad estables para garantizar el desarrollo de las actividades productivas. En el comunicado, Cerrejón señaló que la violencia no puede imponerse sobre el derecho a la seguridad ni sobre los procesos económicos que dependen de la infraestructura.

Mientras continúan las gestiones para evaluar los daños y restablecer la movilidad ferroviaria, la circulación de trenes en el tramo afectado permanece condicionada a los resultados de las inspecciones técnicas y a la evolución de la situación de orden público. La empresa indicó que informará oportunamente cualquier avance relacionado con la atención de la emergencia.

El hecho registrado el 13 de enero se suma a otros eventos que han puesto en evidencia los riesgos de seguridad que enfrenta la infraestructura férrea en zonas estratégicas del país, particularmente en regiones donde confluyen intereses económicos y tensiones de orden público. La compañía reiteró que seguirá colaborando con las autoridades para avanzar en las acciones necesarias que permitan garantizar condiciones adecuadas para la operación ferroviaria.