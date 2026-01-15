Colombia

Revelan gastos de la consulta del Pacto Histórico: Iván Cepeda y Carolina Corcho reportaron más de $2.300 millones

El senador destinó la mayor parte de sus recursos a publicidad política, con un gasto total de $964.830.000, mientras que la cabeza de lista al Senado concentró $1.428.995.950 principalmente en la organización de actos públicos y actividades administrativas

Iván Cepeda y Carolina Corcho
Iván Cepeda y Carolina Corcho detallaron el origen de los fondos y los principales rubros en los que invirtieron durante la campaña - crédito Colprensa y Federación Nacional de Departamentos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó los informes financieros de los 520 aspirantes que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico el 26 de octubre de 2025. Iván Cepeda y Carolina Corcho reportaron un gasto conjunto superior a $2.300 millones en su búsqueda de la nominación presidencial y la conformación de las listas al Congreso, según los datos disponibles en la plataforma Cuentas Claras.

El informe presentado por Iván Cepeda, senador y actual candidato presidencial, registró ingresos y gastos por un total de $964.830.000. De ese monto, $839.730.000 provinieron de donaciones y aportes de particulares, mientras que $125.100.000 correspondieron a recursos propios y de familiares.

El mayor desembolso de la campaña de Cepeda se destinó a publicidad política, con un valor de $776.022.412, seguido por gastos administrativos por $92.453.562 y la realización de actos públicos, como el cierre de campaña, por $68.800.000.

Los movimientos financieros también incluyeron conceptos como servicios de transporte, gastos judiciales, rendición de cuentas y costos financieros. La consulta presidencial del Pacto Histórico incluyó inicialmente a Daniel Quintero, quien no entregó reporte financiero, ya que su renuncia se formalizó fuera de los plazos establecidos por el CNE.

El Consejo Nacional Electoral divulgó
El Consejo Nacional Electoral divulgó los informes financieros de la consulta interna realizada por el Pacto Histórico en octubre de 2025. - crédito Lina Gasca/Colprensa

Corcho superó el gasto de Cepeda y lideró rubros administrativos

Por su parte, Carolina Corcho, exministra de Salud y cabeza de lista al Senado, declaró ingresos y egresos por $1.428.995.950. De esa cifra, $1.407.527.438 provinieron de créditos otorgados por particulares y $21.468.000 de donaciones.

La mayor parte de sus recursos se destinó a actos públicos, con un total de $738.736.164, donde la adquisición de refrigerios constituyó el principal gasto. Los gastos administrativos sumaron $415.627.014, mientras que la propaganda electoral representó una inversión de $171.213.950. Otros gastos reportados correspondieron a oficinas, transporte, servicios de correo, conceptos judiciales y rendición de cuentas.

Corcho alcanzó 678.962 votos en la consulta y se consolidó como la principal figura del movimiento para el Senado, mientras que Cepeda obtuvo 1.540.391 votos y se posicionó como candidato presidencial de la coalición.

Los principales rubros de gasto
Los principales rubros de gasto durante la consulta interna fueron publicidad política, organización de actos públicos y administración, financiados principalmente mediante aportes de particulares y créditos. - crédito REUTERS/Luisa González

Control y transparencia en el reporte de gastos

La Resolución 00200 de 2025 del CNE estableció un límite máximo de $6.080.378.131 para los gastos autorizados en consultas de carácter nacional. El Pacto Histórico fue la única colectividad política que utilizó este mecanismo ese año. Todos los movimientos financieros fueron registrados en el aplicativo Cuentas Claras, que exige a los aspirantes a la Presidencia y el Congreso publicar sus ingresos y egresos para garantizar el control y la transparencia en el uso de recursos de campaña.

La publicación de estos informes ante el CNE se realizó más de dos meses después de la consulta, lo cual generó expectativa en sectores políticos y sociales interesados en el origen, destino y cumplimiento de los topes legales de financiación.

Próximos reportes

En las próximas semanas, el CNE dará a conocer los reportes de más de 90 candidatos inscritos por firmas. Aunque la mayoría no alcanzó el umbral de 635.000 firmas válidas requerido por la Registraduría, deben registrar y justificar todos sus movimientos financieros ante la autoridad electoral.

El control y la publicación de estos datos permiten el seguimiento ciudadano sobre la financiación de campañas, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas y fortalecer la confianza en el sistema electoral.

Los del CNE reportes se
Los del CNE reportes se publicaron en la plataforma Cuentas Claras tras más de dos meses del proceso. - crédito Colprensa

Detalles y cifras clave

  • Iván Cepeda reportó ingresos y egresos por $964.830.000, en su mayoría provenientes de donaciones de particulares y fondos propios.
  • La publicidad política fue el principal gasto de la campaña de Cepeda, con $776.022.412.
  • Carolina Corcho registró gastos por $1.428.995.950, destinando la mayor parte a actos públicos y refrigerios.
  • El límite de gasto fijado por el CNE fue de $6.080.378.131 para las consultas nacionales.
  • Los informes financieros de la consulta interna del Pacto Histórico se publicaron más de dos meses después de la jornada electoral.

