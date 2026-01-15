Productora colombiana impulsa a nuevos cineastas con convocatoria nacional para proyectos internacionales

Llegó la hora de que estudiantes y profesionales emergentes del país postulen sus ideas y compitan por exponer sus películas ante referentes del sector en escenarios internacionales de alto nivel - crédito iStock

La productora de cine y televisión Laura González Franco anunció la apertura de la convocatoria “Historia Sin-Fin”, dirigida a realizadores emergentes en Colombia que busquen llevar sus proyectos cinematográficos a escenarios internacionales.

Esta iniciativa espera captar más de 200 propuestas a lo largo de un mes, con el objetivo de fortalecer la industria audiovisual nacional y ofrecer oportunidades a talentos en proceso de consolidación.

La convocatoria invita a participantes de todo el país, incluidos estudiantes de últimos semestres y profesionales que inician su carrera en la industria. El proceso es accesible y requiere registro y envío de materiales básicos como el storyline, un trailer y una explicación breve sobre la proyección internacional del proyecto a través del sitio web de Approach.

La convocatoria ‘Historia Sin-Fin’ abre oportunidades inéditas para creadores locales, al posicionar el talento nacional en festivales y mercados globales, reforzando así el alcance del cine colombiano más allá de sus fronteras - crédito iStock

El equipo de selección contará con la presencia de varios referentes del sector, entre ellos el director de cine Will Salamanca, la propia Laura González, y Camilo Aparicio, especialista en marketing internacional. Todos los proyectos serán analizados por un comité que evaluará la creatividad, viabilidad y potencial de exportación de cada propuesta.

Laura González Franco cuenta con experiencia en la producción de obras como “Corazón Galvánico” y “Célimo”, filmes independientes que obtuvieron reconocimientos en festivales internacionales, entre ellos el Women Cine Fest en Francia, el Native Film Festival, el Independent Film Festival y The Intercultural Voices Film Festival en Estados Unidos. Según la productora, estos logros permitieron identificar el potencial de exportación del cine independiente colombiano y motivaron la creación de la convocatoria.

“La convocatoria ‘Historia Sin-Fin’ nace de la convicción de que el cine nacional puede trascender fronteras y consolidarse en mercados internacionales”, afirmó González Franco.

El lanzamiento de la iniciativa busca captar propuestas de jóvenes realizadores colombianos con el propósito de impulsar su proyección fuera del país y fomentar la consolidación de la industria audiovisual nacional - crédito iStock

El nombre de la iniciativa hace alusión a un recurso cinematográfico que representa historias sin principio ni final definido, símbolo de las posibilidades ilimitadas para la creatividad y la colaboración dentro del sector.

Proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de presentarse en festivales, exposiciones y mercados audiovisuales en Norteamérica y Europa. El proceso apunta a generar alianzas creativas, fomentar el surgimiento de nuevos proyectos y fortalecer el posicionamiento del cine colombiano en el ámbito global. “Buscamos que más realizadores se atrevan a compartir sus ideas y a confiar en el impacto que puede alcanzar nuestro cine fuera del país”, puntualizó González.

La recepción de propuestas estará abierta durante un mes y se encuentra disponible para cualquier realizador que cumpla con los requisitos descritos en el portal oficial. El equipo organizador espera superar el objetivo de 200 proyectos inscritos y consolidar la convocatoria como un espacio referencial para el impulso de nuevos talentos en la industria audiovisual del país.