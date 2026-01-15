Productora colombiana impulsa a nuevos cineastas con convocatoria nacional para proyectos internacionales

La productora de cine y televisión Laura González Franco anunció la apertura de la convocatoria “Historia Sin-Fin”, dirigida a realizadores emergentes en Colombia que busquen llevar sus proyectos cinematográficos a escenarios internacionales.
Esta iniciativa espera captar más de 200 propuestas a lo largo de un mes, con el objetivo de fortalecer la industria audiovisual nacional y ofrecer oportunidades a talentos en proceso de consolidación.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
La convocatoria invita a participantes de todo el país, incluidos estudiantes de últimos semestres y profesionales que inician su carrera en la industria. El proceso es accesible y requiere registro y envío de materiales básicos como el storyline, un trailer y una explicación breve sobre la proyección internacional del proyecto a través del sitio web de Approach.
El equipo de selección contará con la presencia de varios referentes del sector, entre ellos el director de cine Will Salamanca, la propia Laura González, y Camilo Aparicio, especialista en marketing internacional. Todos los proyectos serán analizados por un comité que evaluará la creatividad, viabilidad y potencial de exportación de cada propuesta.
Laura González Franco cuenta con experiencia en la producción de obras como “Corazón Galvánico” y “Célimo”, filmes independientes que obtuvieron reconocimientos en festivales internacionales, entre ellos el Women Cine Fest en Francia, el Native Film Festival, el Independent Film Festival y The Intercultural Voices Film Festival en Estados Unidos. Según la productora, estos logros permitieron identificar el potencial de exportación del cine independiente colombiano y motivaron la creación de la convocatoria.
“La convocatoria ‘Historia Sin-Fin’ nace de la convicción de que el cine nacional puede trascender fronteras y consolidarse en mercados internacionales”, afirmó González Franco.
El nombre de la iniciativa hace alusión a un recurso cinematográfico que representa historias sin principio ni final definido, símbolo de las posibilidades ilimitadas para la creatividad y la colaboración dentro del sector.
Proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de presentarse en festivales, exposiciones y mercados audiovisuales en Norteamérica y Europa. El proceso apunta a generar alianzas creativas, fomentar el surgimiento de nuevos proyectos y fortalecer el posicionamiento del cine colombiano en el ámbito global. “Buscamos que más realizadores se atrevan a compartir sus ideas y a confiar en el impacto que puede alcanzar nuestro cine fuera del país”, puntualizó González.
La recepción de propuestas estará abierta durante un mes y se encuentra disponible para cualquier realizador que cumpla con los requisitos descritos en el portal oficial. El equipo organizador espera superar el objetivo de 200 proyectos inscritos y consolidar la convocatoria como un espacio referencial para el impulso de nuevos talentos en la industria audiovisual del país.