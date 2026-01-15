Pipe Flórez y Roberto Cardona no se guardaron nada sobre las participantes de ‘La Casa de los Famosos 3′: “Casa de plástico”

Roberto Cardona fue uno de los más críticos por la elección de algunas famosas - crédito @Los40colombia/Tiktok

Arrancó la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, un reality que genera fuertes reacciones entre los televidentes, tanto en Colombia como en el extranjero.

El programa volvió a la pantalla con un nuevo grupo de participantes integrado en su mayoría por creadores de contenido, lo que ha suscitado opiniones encontradas sobre la diversidad y el perfil de los concursantes.

El periodista Roberto Cardona, reconocido por su trabajo en Los 40 Principales, fue uno de los primeros en expresar su entusiasmo por el regreso del reality, al que calificó como su “programa favorito”.

Esto piensa Roberto Cardona de las participantes de 'La Casa de los Famosos Colombia' - crédito @roberto_cardona/IG

No obstante, Cardona expresó su desilusión respecto al elenco de esta edición, señalando la falta de variedad y diversidad en los perfiles seleccionados. “Colombia tiene muchas mujeres muy hermosas sin tantas operaciones. Perdón. Pero siento que lo tenía que decir”, afirmó Cardona durante una conversación en el programa.

El comunicador insistió en que, a diferencia de temporadas anteriores, la actual parece estar enfocada principalmente en una generación de creadores de contenido, relegando la pluralidad de perfiles que caracterizó a ediciones previas.

Durante el intercambio, otros miembros del equipo, como Pipe Flórez, también compartieron sus impresiones, al asegurar que no planea seguir la nueva temporada, mientras que Cardona reiteró su percepción sobre la presencia de estereotipos en la selección del elenco femenino, haciendo referencia a la recurrencia de cirugías estéticas entre las participantes. “Era una casa de plástico, de esas que van por ahí”, dijo entre risas.

Transcurrió una nueva jornada de 'La casa de los famosos', con más peleas, conflictos y alianzas - crédito Canal RCN

“Siento que particularmente no hay mucho [de diversidad]... Colombia tiene muchas mujeres muy hermosas en la diversidad y esta vez, parce, siento que particularmente no hay mucho (...) Colombia tiene muchas mujeres muy hermosas sin tantas operaciones”, puntualizó Cardona en el diálogo con sus colegas de Los 40 Principales.

La conversación se tornó crítica respecto a la representación de la mujer colombiana en el programa, con comentarios sobre el predominio de ciertos estándares de belleza.

Cardona recordó que en ediciones anteriores participaron figuras como Norma Nivia y el “Flaco” Solórzano, que aportaron variedad a la convivencia televisiva. En contraste, sostuvo que esta entrega de La Casa de los Famosos prioriza un perfil más homogéneo y menos representativo de la diversidad nacional, o como dijo, “de relleno”.

La nueva temporada del reality continúa generando debate y expectativa entre la audiencia, que sigue de cerca cada movimiento de los concursantes mientras la polémica sobre sus elecciones de casting se mantiene vigente. Algunos seguidores se mostraron de acuerdo, mientras que otros no compartieron su opinión.

“Las mujeres Colombinas naturales vamos en vía de extinción” ; “Es totalmente cierto! Pero hoy en día decirlo ya es tildado como envidia 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️" ; “jajaja pipeeee la casa de plástico 🤣🤣 te pasaste y lo sabes" ; “El problema es que metieron a mucha paisa” ; ”Beba no está operada" ; “además esta tercera temporada esta como aburrida (sic)”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Cómo quedó la tabla de nominaciones y los famosos con mayores porcentajes

La noche del 14 de enero, La Casa de los Famosos Colombia vivió la primera jornada de nominaciones y un juicio en vivo que redefinió la convivencia entre los participantes.

Durante la jornada, los concursantes participaron en una votación por parejas, asignando dos puntos al primer nominado y uno al segundo. En algunos casos, la votación se realizó en el confesionario, mientras que otros participantes debieron revelar sus decisiones directamente frente a sus compañeros, lo que elevó la tensión en el ambiente. Este sistema de nominación incrementó el nivel de conflicto en la casa, llevando las diferencias personales a un plano de enfrentamiento abierto ante las cámaras.

El resultado de la votación dejó a Nicolás Arrieta, que ya estaba en placa por decisión previa, compartiendo la nominación con Marilyn Patiño y Renzo, seleccionados por el público. Además, Yuli, Luisa y Lorena fueron nominadas tras recibir votos de sus propios compañeros.

Así quedó la placa de nominados de la primera semana de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Posteriormente, la cuenta oficial del reality en Instagram publicó los porcentajes de apoyo que recibieron los demás participantes, cifras que determinaron su permanencia en la competencia.

De acuerdo con estos datos, Valentino Lázaro y JuanDa Caribe empataron como las celebridades más votadas, cada uno con un 17,30% del respaldo del público. Por su parte, Eidevin López, con solo un 1,10% de los votos, fue la figura con menor apoyo, aunque logró evitar la placa de nominados.

Entre los concursantes que obtuvieron un respaldo considerable también se encuentran Johanna Fadul (9,20%), Sara Uribe (8,20%), Mariana Zapata (7,20%) y Jay Torres (5,8%), consolidándose como algunos de los favoritos en esta etapa inicial de la temporada.