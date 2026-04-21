Gustavo Petro acusó a Iván Duque de endeudar al país para subsidiar a los ricos por crédito con el FMI: “Nos tocó pagarla a nosotros”

Petro defendió el pago de la deuda con el FMI y señaló que fue un compromiso adquirido durante el gobierno de Iván Duque, el cual su administración tuvo que asumir y cancelar en los plazos establecidos - crédito Presidencia - Ivanduque.com/Sitio web

El presidente Gustavo Petro defendió nuevamente el pago de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno anterior, en medio del debate político sobre el impacto fiscal de esta operación y las críticas de sectores de oposición que han cuestionado su manejo.

A través de su cuenta de X, el mandatario respondió a quienes han calificado el pago como un “derroche del gasto público”, señalando que se trata de una obligación constitucional y no de una decisión discrecional del actual gobierno.

En su mensaje, Petro insistió en que el país debía honrar los compromisos adquiridos previamente, sin importar la administración responsable de su firma, y se refirió al expresidente Iván Duque como el responsable de haber suscrito la obligación con el FMI durante su mandato.

“Le dicen que el pago que hacemos de las deudas de Duque son derroche del gasto. Es una de las grandes mentiras de la oposición y su prensa”, escribió el jefe de Estado, en referencia a los cuestionamientos que han surgido alrededor del uso de recursos públicos para amortizar la deuda externa.

El presidente explicó que el crédito en cuestión corresponde a la línea de crédito flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional, por un monto cercano a los USD 5.000 millones, la cual fue utilizada por Colombia como respaldo financiero durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

El presidente Gustavo Petro defendió el pago de la deuda con el FMI, asegurando que se trata de una obligación heredada y no de un gasto discrecional de su gobierno - crédito Gustavo Petro/X

Según Petro, este instrumento fue contratado durante la administración del expresidente Iván Duque, con participación del entonces ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, y se estructuró con un plazo de tres años para su devolución. En ese sentido, el actual gobierno heredó la obligación de pago dentro del calendario establecido.

El mandatario enfatizó que los recursos destinados a este compromiso fueron incluidos en los tres presupuestos nacionales recientes, lo que implicó su ejecución progresiva como parte del servicio de la deuda pública.

“Los USD $5.000 millones aparecen en los tres presupuestos que hicimos como gasto”, señaló, subrayando que no se trata de una decisión improvisada, sino de una programación fiscal previamente definida.

En paralelo al debate político interno, el Gobierno de Colombia confirmó la cancelación total de la línea de crédito flexible con el FMI, por un monto final de USD 5.300 millones, lo que marca el cierre definitivo de las obligaciones financieras del país con este organismo multilateral.

La información fue ratificada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el Foro de Política Monetaria, donde explicó que el saldo fue amortizado completamente en los plazos previstos y sin la necesidad de adquirir nuevos compromisos.

El funcionario fue enfático al señalar que Colombia ya no mantiene deuda activa con el FMI. “Hemos cancelado la totalidad de la deuda con el FMI, no tenemos deuda con el FMI”, afirmó, al tiempo que descartó la intención del Gobierno de recurrir nuevamente a este tipo de instrumentos de financiamiento en el corto plazo.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que Colombia canceló la totalidad de la deuda con el FMI y aseguró que el país no tiene obligaciones vigentes ni planes de adquirir nuevos créditos con el organismo - crédito Luisa González/Reuters

Según el Ministerio de Hacienda, la línea de crédito flexible fue utilizada como un mecanismo excepcional durante la pandemia de Covid-19, cuando el país necesitaba respaldo financiero inmediato para enfrentar la emergencia sanitaria, garantizar la compra de vacunas y sostener programas de atención social y económica.

En palabras del ministro Ávila, este instrumento funcionó como un “colchón financiero” que debía ser devuelto en el corto plazo, como efectivamente ocurrió.

La finalización del pago también tuvo efectos en la relación institucional con el organismo. La reciente visita de la Misión del Artículo IV del FMI, encargada de revisar la situación macroeconómica de los países miembros, encontró a Colombia sin obligaciones pendientes ni programas de crédito activos.

Este cambio alteró la dinámica tradicional de las evaluaciones, que suelen incluir recomendaciones fiscales y monetarias vinculadas a acuerdos financieros vigentes.

El ministro explicó que la comunicación oficial enviada a la delegación del FMI marcó un punto de inflexión en la relación bilateral.

“El inicio de la conversación empezó cuando el ministro de Hacienda le informa a la delegación del Fondo Monetario que no tenemos deuda con el Fondo Monetario y que no tenemos la expectativa de crear ninguna deuda con el Fondo Monetario”, detalló Ávila.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene sus revisiones periódicas a la economía colombiana a través de la Misión del Artículo IV, en un contexto en el que el país ya no tiene deuda activa con el organismo - crédito Reuters

Este escenario, según el Gobierno, redefine las reglas de interlocución con el organismo multilateral, al no existir compromisos crediticios activos que condicionen las discusiones técnicas.

“El manual que normalmente se presenta en estas conversaciones no aplicaba en el caso colombiano”, agregó el ministro, destacando que la autonomía en la política económica se ve reforzada en este nuevo contexto.

La amortización total de la deuda con el FMI implica que Colombia queda, por ahora, al margen de las líneas de crédito flexibles que suelen utilizarse en escenarios de crisis global. Sin embargo, el país continúa participando en las evaluaciones periódicas del organismo, que monitorea indicadores fiscales, monetarios y de crecimiento económico.