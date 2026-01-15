Colombia

Petro se fue contra gremios de camioneros tras advertencias de nuevo paro: “No se puede transportar sobreexplotando a conductores”

El presidente desestimó las denuncias de los transportadores que advierten de un alza en el costo de operación en hasta un 13% tras el incremento del salario mínimo en 2026

El presidente Petro se pronunció
El presidente Petro se pronunció en la mañana del 15 de enero por el posible paro camionero - crédito @petrogustavo / X

El impacto de un paro de camioneros en Colombia podría sentirse de inmediato en los precios de los alimentos y la cadena de suministro nacional, después de que los gremios de transportadores advirtieran sobre posibles manifestaciones y un paro camionero tras el incremento del costo de operación.

Según advierten los transportadores, los precios podrían subir hasta un 13%, lo que encarecería toda la canasta familiar y reduciría las utilidades para los conductores y empresarios.

Sin embargo, ante las advertencias de un paro, el presidente Gustavo Petro descartó que el país enfrente una amenaza real de inmovilización del transporte de carga, desestimando las críticas de los gremios.

Según explicó el mandatario a través de su cuenta de X, la estructura de costos de los transportistas depende principalmente del valor del combustible, especialmente el diésel.

El presidente aseguró que los
El presidente aseguró que los precios del transporte no deben aumentar por cuenta del salario mímino - crédito X

El mayor costo de la operación de un camión es el combustible y las llantas, el combustible diésel lo subsidiamos y lo importado tiende a bajar de precios”, afirmó Petro al referirse al respaldo estatal que mantiene el precio por debajo del mercado internacional.

Los transportadores, por su parte, han advertido que el reciente aumento del salario mínimo repercute directamente en sus gastos operativos. A este elemento se suma la actualización de los precios de los peajes, que suelen ajustarse en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que también encarecen el trabajo diario en las carreteras.

Aunque el gremio camionero expresa inquietudes por la rentabilidad y la sostenibilidad de su actividad, el jefe de Estado insistió en que no visualiza una movilización gremial en contra de los propios conductores.

No me imagino un paro camionero gremial en contra de sus propios conductores. No se puede transportar cargas sobrexplotando a los conductores (sic)”, concluyó el presidente en su cuenta de X

Gremios transportadores advierten que irían
Gremios transportadores advierten que irían a paro por alza en los costos - crédito Leonardo Castro/Colprensa

El Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, ha promovido espacios de diálogo con los representantes del sector, con el objetivo de canalizar las demandas y evitar una crisis que paralice el movimiento de mercancías. Estas conversaciones buscan anticipar soluciones antes de que la tensión desemboque en acciones que afecten a toda la economía.

Mientras tanto, los representantes del transporte de carga reiteran sus llamados de atención sobre la necesidad de revisar la política tarifaria y los mecanismos de ajuste de costos, en particular frente a las variables que no dependen del precio del combustible subsidiado.

La situación continúa en observación, con la expectativa de que el diálogo institucional prevalezca y se eviten medidas de presión que puedan desestabilizar el abastecimiento nacional.

Lo que advierten los transportadores

El temor a una nueva protesta nacional de los conductores de carga en Antioquia ha crecido en las últimas semanas, tras la advertencia de líderes gremiales sobre un incremento del 13 % en los gastos de operación.

El alza, que comenzó a sentirse este año, está relacionada principalmente con el aumento del salario mínimo, el precio del diésel y el ajuste en los peajes.

La Asociación de Transportadores de Carga elevó la voz de alarma ante la falta de respuestas efectivas.

Gustavo Petro habló de las
Gustavo Petro habló de las razones del paro camionero y dijo que no había tensión con ese gremio - crédito @petrogustavo

“Estamos en asamblea permanente desde agosto de 2024”, expresó Anderson Quiceno, director ejecutivo del gremio, en declaraciones para El Colombiano. Según Quiceno, la situación se ha vuelto insostenible para muchos conductores, quienes han tenido que asumir los sobrecostos con recursos propios.

Las cifras del gremio muestran que los precios de servicios básicos para los camioneros, como el mantenimiento mecánico y eléctrico, el hospedaje en carretera o el lavado de vehículos, han aumentado de forma considerable. A pesar de ello, los fletes presentan una tendencia a la baja.

“Los ingresos por prestar el servicio de transporte de carga no se han incrementado en los valores necesarios para contrarrestar todos estos gastos. Al contrario, los fletes han venido bajando”, remarcó Quiceno al diario nacional.

El directivo ilustró la caída de los ingresos: si antes un conductor recibía un pago de 100 pesos por flete, ahora ese valor ronda los 90.

El deterioro de la infraestructura vial y los constantes bloqueos y derrumbes han agravado la coyuntura, según el gremio. Estas situaciones obligan a los transportadores a modificar sus rutas, generando desvíos y, por tanto, más gastos.

Quiceno cuestionó también la existencia de cerca de 200 peajes en Colombia, muchos ubicados en vías que no cumplen con estándares adecuados, lo que aumenta aún más la carga financiera para los transportadores.

Los representantes del sector han sostenido varias mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte, pero consideran que las soluciones no trascienden del papel. Aunque reconocen cierta voluntad política, el gremio asegura que “las soluciones no se reflejan en la realidad que viven los camioneros”.

Frente al estancamiento, la Asociación de Transportadores de Carga no descarta la posibilidad de una movilización nacional si no se concretan medidas que alivien la crisis.

