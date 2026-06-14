Gustavo Petro reaccionó a encuesta que da empate técnico entre Iván Cepeda y De la Espriella y pidió un millón de testigos electorales

La publicación de una encuesta que ubicó a los candidatos presidenciales con una diferencia mínima motivó al mandatario colombiano a convocar a la ciudadanía para vigilar el proceso de votación en la segunda vuelta - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La publicación de la encuesta Celag Data, que muestra un empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella a una semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia, motivó la reacción de Gustavo Petro, presidente de Colombia.

El mandatario se refirió a los resultados en su cuenta oficial de X y solicitó la inscripción de un millón de testigos electorales para la jornada del 21 de junio de 2026.

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En su mensaje, Petro señaló: “Las encuestas muestran empate técnico y cuando eso pasa hay que salir de todos los rincones del país a votar, y hay que cuidar el voto (sic)”.

Gustavo Petro se refirió a los resultados en su cuenta oficial de X y solicitó la inscripción de un millón de testigos electorales para la jornada del 21 de junio de 2026 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El jefe de Estado hizo énfasis en la importancia de la vigilancia ciudadana durante el proceso electoral y detalló una serie de recomendaciones para quienes deseen participar como testigos en las mesas de votación.

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El mandatario explicó que un millón de personas deben inscribirse y conocer las lecciones para impugnar una mesa. Entre las indicaciones, mencionó la necesidad de “estar cuando se abre la urna, para que no existan votos preparados en la urna” y vigilar durante toda la jornada el número de votantes, con el fin de comparar los datos con los entregados por los jurados.

Gustavo Petro también advirtió sobre la importancia de la observación en el momento del conteo de votos: “Al momento de contar los votos, si encuentra diferencias impugnar la mesa dejando constancia y firma, y si no esperar hasta el formulario E14, para que concuerden todas las cifras (sic)”.

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El jefe de Estado recordó que en la primera vuelta uno de los candidatos favoritos no tuvo testigos de mesa, lo que impidió, según Gustavo Petro, la presentación de impugnaciones.

El presidente Petro afirmó que garantizar la transparencia y la vigilancia es fundamental en situaciones en las que los resultados se presentan tan ajustados.

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Gustavo Petro explicó que un millón de personas deben inscribirse y conocer las lecciones para impugnar una mesa - crédito @petrogustavo/X

Detalles de los resultados

A siete días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, una encuesta publicada el 14 de junio de 2026 por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data) reflejó un escenario de empate técnico entre Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con los datos divulgados por Celag Data, Cepeda lidera la intención de voto con 40,8% de respaldo ciudadano. Su rival directo, De la Espriella, aparece en la segunda posición con 39,7%. El voto en blanco alcanza un 7,6%, mientras que el 6,7% de los encuestados indicó que anulará el voto o no registrará su marcación. Un 5,2% prefirió no revelar su preferencia electoral.

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El sondeo también examinó la disposición de los votantes hacia los candidatos. Por Cepeda, el 49,1% de los consultados manifestó que podría apoyarlo el 21 de junio, en tanto que el 45,7% descartó esta posibilidad. En el caso de De la Espriella, el 47,1% señaló su intención de votar por él, frente a un 47,4% que afirmó que no lo haría.

De acuerdo con los datos divulgados por Celag Data, Cepeda lidera la intención de voto con 40,8% de respaldo ciudadano. Su rival directo, De la Espriella, aparece en la segunda posición con 39,7% - crédito Celag Data/X

El análisis de Celag pone el foco en el grupo de ciudadanos que no participó en la primera vuelta, pero que podría hacerlo en la segunda. Alfredo Serrano Manc, director de Celag Geopolítica, indicó en una publicación en X que “la clave estará en los que faltan por decidir. Y entre ellos, lo más nutrido será el nuevo voto, es decir, los que no fueron a votar en primera vuelta pero sí podrían hacerlo en segunda (sic)”. Serrano Manc agregó que este segmento muestra una mayor inclinación hacia Cepeda.

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El electorado de centro, que respaldó en la primera vuelta a Sergio Fajardo y Claudia López, aparece dividido entre el apoyo a Cepeda y el voto en blanco, según el análisis presentado por Celag Data. Además, el segmento juvenil podría ser determinante, dado que en la primera vuelta su presencia fue baja y, según Serrano Manc, su participación en la segunda podría favorecer al candidato del Pacto Histórico.

Por otro lado, los votantes que apoyaron a la excandidata Paloma Valencia (Centro Democrático) se sumarían a la campaña de Abelardo de la Espriella.