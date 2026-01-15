Petro ordena publicar mensualmente el mapa de cultivos de coca y cuestiona cifras de la ONU sobre narcotráfico

El presidente dio una parte del balance sobre los cultivos ilícitos en el país, defendió las cifras oficiales de la Policía y cuestionó la metodología internacional utilizada para medir la producción de coca en Colombia. - crédito Presidencia

En medio de la controversia por las cifras oficiales sobre los cultivos de uso ilícito en Colombia, el presidente Gustavo Petro ordenó la publicación mensual del mapa de zonas con siembra de coca, elaborado por la Policía Nacional. La instrucción fue impartida durante el Consejo de Ministros televisado en la noche del 14 de enero de 2025, en el que el mandatario insistió en la necesidad de contar con datos oportunos y precisos para evaluar la política antidrogas.

“Quiero que salgan cada mes y se publiquen. Publicamos este de agosto de 2025, acá podemos medir si vamos bien o mal, en cuál región tuvimos éxito o fracasamos”, afirmó el jefe de Estado, al tiempo que reiteró sus cuestionamientos a la metodología empleada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las cifras del Siima: aumento de hectáreas, pero menos expansión

Durante la sesión, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, presentó los datos más recientes del Sistema Integrado de Información y Monitoreo (Siima), herramienta que desde hace cuatro años analiza la evolución de los cultivos ilícitos en el país.

Según ese sistema, las hectáreas de coca sembradas pasaron de 230.588 en 2022 a 262.179 en la medición más reciente, con corte a agosto del año pasado. Sin embargo, el informe también muestra una reducción significativa en la expansión del fenómeno.

De acuerdo con el reporte oficial:

216.169 hectáreas corresponden a cultivos productivos .

56.639 hectáreas son áreas no productivas .

30.851 hectáreas corresponden a cultivos retomados .

15.159 hectáreas son nuevos cultivos, una cifra que representa una disminución del 56,9 % frente a 2018, cuando se registraban cerca de 44.000 hectáreas nuevas.

Las hectáreas de coca sembradas pasaron de 230.588 en 2022 a 262.179 en la medición más reciente. - crédito Policía

Regiones con mayor concentración de coca

Las zonas con mayor concentración de cultivos productivos se ubican en Nariño, Cauca, Putumayo y la región del Catatumbo. Según explicó el general Rincón, se trata de territorios selváticos, de difícil acceso y con fuerte presencia de organizaciones criminales que buscan mantener el control territorial.

“Allí es donde tenemos la mayoría de estructuras ilegales encargadas de cultivar y sostener el negocio”, señaló el oficial.

Tecnología de alta precisión: así funciona el Siima

Uno de los puntos centrales del Consejo de Ministros fue la explicación detallada del funcionamiento del Siima, sistema que el Gobierno considera más preciso que el utilizado por Naciones Unidas.

Rincón explicó que la Policía emplea un satélite instalado en una aeronave que vuela a baja altitud, lo que permite obtener imágenes con una resolución de hasta tres metros por píxel. Esta tecnología posibilita identificar:

El color de la hoja.

Si el cultivo es nuevo, productivo o dejó de producir.

La delimitación exacta de los lotes, número estimado de matas y hectáreas por intervenir.

“El levantamiento completo de la información nos toma cerca de dos meses y medio. El mapa presentado llega hasta el 31 de agosto; ya estamos marcando octubre, noviembre y diciembre para cerrar el año”, precisó el director de la Policía.

La diferencia entre Siima y Simci radica en la metodología: la Policía usa imágenes aéreas de alta resolución y datos más recientes, mientras la ONU trabaja con imágenes satelitales y reportes anuales - crédito policía

El choque con la ONU por la metodología

La decisión de publicar el mapa mensualmente se da en medio de las diferencias con el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) 2024, elaborado por la ONU. La presentación de ese reporte anual, prevista inicialmente para octubre, fue aplazada tras las aclaraciones metodológicas solicitadas por el Gobierno colombiano.

En octubre, el propio Petro se anticipó a la publicación del informe internacional y aseguró, a través de su cuenta en X, que los cultivos de coca habían aumentado solo un 3%, al pasar de 253.000 a 262.000 hectáreas.

Durante el Consejo, el presidente cuestionó que la ONU extrapole datos nacionales a partir de zonas de alta productividad, como el Naya, lo que, según dijo, genera distorsiones al promediar realidades regionales muy distintas. Además, afirmó que los mayores cultivos de hoja de coca actualmente se concentran en Perú y no en Colombia.

Narcotráfico, precios y disputa territorial

La Policía también recordó que el valor del kilo de cocaína aumenta de manera exponencial según el destino:

10.000 dólares en Centroamérica y el Caribe ,

32.000 en Norteamérica ,

46.750 en Europa ,

37.640 en África ,

y hasta 115.000 dólares en Asia.

Estas diferencias explican, según las autoridades, la persistencia del negocio y las disputas entre grupos armados ilegales, especialmente en un contexto de caída del precio de la hoja de coca en Colombia, que ha incrementado la violencia local.

Gustavo Petro expuso la postura del Gobierno frente a las cifras de cultivos ilícitos y planteó ajustes en la forma de medir el narcotráfico en el país. - crédito Presidencia

Confianza campesina y sustitución, según Petro

El presidente sostuvo que uno de los factores clave en la reducción de nuevos cultivos y de áreas retomadas es la relación entre el Estado y el campesinado cultivador. Aseguró que la confianza en los programas gubernamentales ha permitido avanzar en procesos de sustitución hacia economías lícitas.

“La persecución de las estructuras criminales sigue siendo una prioridad, pero también lo es cambiar la relación con quienes han vivido históricamente de estos cultivos”, enfatizó Petro.

Con la publicación mensual del mapa de coca, el Gobierno busca marcar un giro en la política de información antidrogas, aumentar la transparencia y sostener el pulso técnico y político con la ONU sobre cómo medir realmente el fenómeno del narcotráfico en Colombia.