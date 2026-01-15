Colombia

Maltrato animal en Medellín: perrita fue abandonada y amarrada en la calle junto a sus juguetes

La divulgación de imágenes donde se aprecia una mascota atada y con sus pertenencias llevó a múltiples expresiones de solidaridad. Ahora la canina busca un hogar

Guardar
El refugio Canes Guerreros reportó el rescate de una canina que permanecía atada a una reja junto a sus pertenencias, provocando reacciones de rechazo en redes sociales y abriendo un debate sobre la situación animal en la ciudad - crédito canesguerreros / Instagram

Una perrita fue encontrada en las calles de Medellín, amarrada a una reja y con una bolsa donde estaban sus pertenencias. El caso generó indignación y se viralizó tras la difusión de las imágenes por el refugio Canes Guerreros, que relató el hallazgo y su rescate a través de redes sociales.

La historia tomó notoriedad luego de que la organización rescatista publicara las primeras fotos y, al día siguiente, uno de sus miembros identificara de manera fortuita a la perra cuando deambulaba desorientada por la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó Canes Guerreros a través de sus redes sociales, la canina fue localizada en situación de abandono, junto a objetos personales que incluían juguetes y mantas. El refugio compartió un video en el que se observa al animal antes de ser rescatada, con el objetivo de facilitar su adopción y sensibilizar sobre el abandono animal.

La perrita fue encontrada amarrada
La perrita fue encontrada amarrada y con sus pertenencias en una bolsa, reflejando el grave problema de abandono animal en Medellín - crédito canesguerreros / Instagram

De acuerdo con el grupo, un día después de la publicación, uno de los rescatistas reconoció a la canina cuando lo vio correr asustado en una calle de Medellín. La intervención de varias personas permitió asegurarla y trasladarla a un hogar temporal.

Los cuidadores notaron un comportamiento particular en la perra: suele sentarse junto a la ventana, como si esperara el regreso de quienes la dejaron en la calle. “Era inevitable no atraparla y protegerla, así que está en hogar de paso, esperando que llegue a su vida una familia que realmente la merezca”, compartieron los rescatistas en redes sociales.

El refugio Canes Guerreros destacó el carácter dócil y juguetón de la perra, que ha mostrado avances en su adaptación al nuevo entorno. La organización precisó que quienes deseen adoptarla pueden comunicarse al número de WhatsApp 301 177 7330 o a través de sus plataformas digitales. El animal será entregado con todos los exámenes veterinarios y el esquema de vacunación completo.

El refugio Canes Guerreros documentó
El refugio Canes Guerreros documentó el caso y difundió imágenes en redes sociales para generar conciencia sobre el abandono de mascotas - crédito canesguerreros / Instagram

En la publicación, los rescatistas expresaron: “Indignarse no cambia nada para ella, compartir… sí (sic)”, en un llamado a la comunidad para colaborar en la búsqueda de un hogar responsable. El caso expuso la problemática del abandono animal en Medellín y reactivó el debate sobre la tenencia responsable de mascotas en la ciudad.

¿Qué dice la ley en Colombia sobre el abandono de animales?

En Colombia, las recientes normas sobre protección animal establecen que los municipios y distritos deben disponer de centros de bienestar animal para brindar atención a animales abandonados, perdidos o rescatados, además de apoyar a refugios privados mediante insumos y supervisión veterinaria.

El abandono animal, según la Ley 1774 de 2016 y la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), constituye una conducta sancionable y se considera maltrato. Estas leyes reconocen a los animales como seres sintientes y prohíben cualquier forma de sufrimiento, penalizando tanto el abandono como la omisión en el suministro de alimento, agua, refugio o atención médica.

La perra muestra un comportamiento
La perra muestra un comportamiento de espera constante en la ventana, lo que evidencia el trauma emocional causado por el abandono - crédito canesguerreros / Instagram

La Ley Ángel endurece las consecuencias por maltrato grave, estableciendo penas de prisión de 32 a 56 meses y multas de 30 a 60 Smmlv en casos de muerte o lesiones graves en animales domésticos, así como inhabilidad para poseer animales.

Por su parte, la Ley Animalista prevé sanciones con multas de 5 a 50 Smmlv para quien incurra en actos de crueldad. El Código Nacional de Policía refuerza la obligación de la tenencia responsable y contempla el abandono como una contravención.

El concepto de abandono abarca tanto dejar al animal en la vía pública como mantenerlo sin cubrir necesidades básicas, con riesgo de comprometer su vida y bienestar. Las denuncias por casos de abandono o maltrato pueden presentarse a través de las líneas 123 o #767, además de la Fiscalía.

Temas Relacionados

Maltrato animalAbandono animalMedellínLey ÁngelProtección animalTenencia responsableRedes socialesColombia-Noticias

Más Noticias

Capturaron a extranjero que se hizo viral por video amenazando a los bogotanos: “No estamos devolviendo nada”

Migración Colombia, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad participaron del operativo registrado el 15 de enero

Capturaron a extranjero que se

María Fernanda Cabal se fue contra Petro por nombrar a un exguerrillero del M-19 como director de la DNI: “No es un mérito”

La senadora lanzó una fuerte crítica al nombramiento de René Guarín, al considerar que carece de la experiencia y el perfil necesario para dirigir una de las instituciones más sensibles del país

María Fernanda Cabal se fue

Joven de 19 años mató a su pareja durante una discusión y fue capturada por la Policía

Los hechos ocurrieron mientras la pareja estaba consumiendo bebidas alcohólicas, lo que llevó a la intervención policial

Joven de 19 años mató

Millonarios cerrará su libro de fichajes con una apuesta uruguaya: se lo habría quitado a otro equipo

Los azules hicieron un movimiento rápido y eficaz para quedarse con un defensor central que tenía otro sentido y lo consiguieron en cuestión de dos días

Millonarios cerrará su libro de

Colombia no despega en empleo y queda rezagada frente al crecimiento laboral de la Ocde

La brecha frente al promedio internacional expone problemas estructurales como la informalidad, la baja participación laboral y la dificultad para generar trabajo de calidad

Colombia no despega en empleo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales compartió la emotiva

Sara Corrales compartió la emotiva historia de su embarazo milagro junto a Damián Pasquini: “Tenía miedo”

En video, Giovanny Ayala calificó de “circo” el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá: “Por eso no fui”

Camila Galviz desmiente ser la amante de Yeison Jiménez tras polémica en redes y denuncia cuentas falsas

Jhonny Rivera contó cómo reaccionó la esposa de Yeison Jiménez durante el homenaje y el mensaje que envió a los fanáticos

Juanse Quintero se sincera y defiende a Johana Fadul tras los ataques en ‘La casa de los famosos Colombia 3′

Deportes

Millonarios cerrará su libro de

Millonarios cerrará su libro de fichajes con una apuesta uruguaya: se lo habría quitado a otro equipo

EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

La razón detrás del fichaje de Edwin ‘Shirra’ Mosquera en Santa Fe, según Pablo Repetto

Manuel Neuer no se ahorró elogios hacia Luis Díaz tras su brillante temporada en el Bayern Múnich: “Es uno de los mejores jugadores con los que he jugado”