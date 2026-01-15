Inseguridad en Bogotá: pese a denuncias y percepción de la ciudadanía, 9 de los 11 delitos de alto impacto disminuyeron en el 2025

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó los resultados frente a las cifras de 2024 en la capital del país - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, señaló que luego de la revisión de las cifras oficiales durante lo corrido de 2025, nueve de los once delitos de alto impacto en Bogotá registraron una reducción significativa.

Lo anterior se da como una respuesta ante los constantes casos que se denuncian por parte de los usuarios en redes sociales, y que por medio de videos señalan delitos como hurtos a ciudadanos o a comerciantes, por ejemplo, aseguran que su percepción de inseguridad es alta.

Contrario a esto, y según el balance de seguridad presentado por el alcalde Galán, al finalizar ese año los datos muestran una disminución sostenida en la mayoría de estos indicadores delictivos en la ciudad.

El mandatario local destacó estos resultados en rueda de prensa acompañado del secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho Zambrano.

Esto arrojaron las cifras oficiales sobre delitos de alto impacto en Bogotá: resultados históricos

Según el balance, los delitos que descendieron durante 2025 incluyen:

Hurto a personas (-5,7 %).

Hurto a comercio (-30,3 %)

Hurto a residencias (-2,5 %)

Hurto a entidades financieras (-73,3 %)

Hurto a automotores (-21,7 %)

Hurto a motocicletas (-14,6 %)

Homicidio (-3,4 %)

Extorsión (-20,3 %)

Delitos sexuales (-8,3 %)

Además de la presentación de resultados se conoció el cartel de los delincuentes más buscados por el delito de homicidio en Bogotá en 2026 - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

De los once delitos de alto impacto solo dos presentaron incrementos:

Violencia intrafamiliar (11,5 %)

Lesiones personales (10,2 %)

La información oficial atribuye estas cifras a acciones coordinadas entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), la Fiscalía General de la Nación y otros organismos.

Entre las estrategias aplicadas se mencionan operativos conjuntos para incrementar la confianza y recuperar capacidades institucionales.

Uno de los delitos señalados con reducción fue el homicidio. Mientras en Colombia este delito presentó un incremento durante el mismo periodo, en Bogotá se reportó una baja del 3,4 % respecto a 2024, con 41 víctimas menos.

De acuerdo con las autoridades locales, septiembre de 2025 registró la menor cantidad de homicidios en 22 años y de septiembre a diciembre hubo 89 homicidios menos que en el mismo intervalo de 2024.

Así se están combatiendo los delitos de alto impacto en Bogotá

Asimismo, el hurto de automotores, residencias, comercio y entidades financieras presentó en 2025 las cifras más bajas en ocho años.

El balance destaca que, al cierre del 12 de diciembre de 2025, la tasa de extorsión en la capital se mantuvo por debajo de la registrada en ciudades como Barranquilla, Villavicencio, Medellín, Cartagena y Cúcuta.

Como parte de los resultados varios integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos en operativos desarrollados en Bogotá y sus municipios vecinos - crédito Policía Nacional

Las autoridades reportaron que se logró impactar 583 grupos de crimen organizado, incluyendo estructuras conocidas como el Tren de Aragua y Los Satanás.

Adicional a todo lo anterior y para fortalecer la capacidad operativa, la Policía Metropolitana de Bogotá recibió 667 motocicletas y 44 nuevas camionetas.

En pro de afianzar el pie de fuerza en la capital, en diciembre de 2025 se sumaron 1.004 nuevos policías a las labores de seguridad.

El balance también incluye la entrega de una nueva sede para la Brigada XIII del Ejército Nacional, ubicada en un punto considerado estratégico, y la creación de un nuevo cuerpo de Gestores del Orden para trabajar en sectores priorizados de la ciudad.

Esto dijo el alcalde Carlos Fernando Galán tras la reducción de delitos de alto impacto en Bogotá en 2025

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó la reducción en nueve de los once delitos de alto impacto durante 2025, haciendo hincapié en el cambio de tendencia en materia de seguridad en la ciudad.

“El año 2025 permitió que nueve de los once indicadores de criminalidad de alto impacto en Bogotá mejoraran. Esto es un resultado importante, porque es un cambio de tendencia que se ratifica”, afirmó Galán.

El alcalde Galán destacó los resultados, pero afirmó que no se bajará la guardia y se seguirán combatiendo las estructuras criminales que hacen de las suyas en Bogotá - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

El mandatario explicó que esa mejora se da tras recibir una ciudad “que había decidido, desde su Gobierno, reducir los recursos para la seguridad y, por ende, debilitar las capacidades de la seguridad en Bogotá”.

Galán puntualizó que, pese a las dificultades, se han logrado “empezar a dar unos resultados importantes” gracias a un “trabajo en equipo efectivo”.

En cuanto a homicidios, el alcalde Mayor resaltó que “los últimos cuatro meses de 2025 tuvieron 89 homicidios menos que los últimos cuatro meses de 2024”.

“Sabemos que hay una problemática de seguridad real, que es un hecho real que tenemos problemas de seguridad. No estamos diciendo que aquí en Bogotá no hay problemas de seguridad, sí los hay y son graves, pero estamos trabajando para enfrentarlos de manera efectiva y ahí hemos logrado algunos resultados”, explicó el mandatario en rueda de prensa.

Al final, el alcalde Galán reafirmó la necesidad de mantener y fortalecer la articulación institucional y la inversión en seguridad.

“En el (20)24 pasamos de tener diez indicadores de los once de alto impacto en aumento a tener cuatro en deterioro y siete en mejora. Gracias al esfuerzo que hicimos este año, se ratifica ese cambio de la tendencia”, cerró el gobernante.