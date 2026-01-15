Colombia

Gustavo Petro llamó ‘mentiroso’ a Álvaro Uribe y hasta culpó a Iván Duque por endeudamiento de Colombia: “Lo contrario que hizo su amigo”

El presidente insistió que las acciones del Gobierno lograron que el peso colombiano tomara más fuerza en mercados globales, además de generar un alivio para las finanzas de país

Guardar
Uribe acusó al Gobierno
Uribe acusó al Gobierno de generar un “déficit y endeudamiento insostenibles” - créditos Lina Gasca y Catalina Olaya / Colprensa

Las recientes acciones del Gobierno nacional en el mercado internacional siguen generando fuertes cruces de mensajes entre el mandatario Gustavo Petro y los sectores de oposición.

De hecho, dos días después de que el Ejecutivo anunciara la emisión del bono de deuda externa por más de 4.900 millones de dólares, que generó efectos inmediatos en el precio del peso colombiano, el presidente Petro salió a defender su estrategia, pese a las críticas recibidas por Álvaro Uribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El intercambio comenzó cuando, el día anterior, Uribe acusó al Gobierno de generar un “déficit y endeudamiento insostenibles”. El expresidente afirmó que el Ejecutivo adquirió deudas externas por 11.000 millones de dólares, de los cuales 6.000 millones con tasa de interés de gota a gota, 13,5%.

Según Uribe, la combinación de nuevas deudas, gasto público y remesas ha llevado a una caída del dólar que perjudica a sectores exportadores, en especial “el floricultor, el call center”, incapaces de ajustar precios ante la competencia global.

Gustavo Petro culpó al gobierno
Gustavo Petro culpó al gobierno Duque de la deuda externa del país - crédito X

El dólar Petro otro golpe a los trabajadores El desespero por elegir a Cepeda con déficit y endeudamiento insostenibles, ha llevado al Gobierno a endeudarse en otros 11 mil millones de dólares, con 6 mil millones con tasa de interés de “gota a gota”, 13,5%. Estos dólares, más el derroche burocrático al debe, más el dinero de las remesas que vienen del extranjero, más el 80% de la producción mundial de coca, han bajado el dólar a niveles que afectan seriamente a sectores exportadores intensivos en mano de obra”, escribió el expresidente.

En su respuesta, Petro desmintió los porcentajes señalados por Uribe y defendió el crédito adquirido.

“Ex presidente Uribe, usted dice varias mentiras en su texto.Usted habla que tomamos un crédito al 12%, no señor, tomamos un crédito en dólares al 5,9%. Por esa razón y la apreciación del peso sobre el dólar, es mucho más barato que endeudarse internamente en pesos al 13,5%, eso libera recursos internos para la inversión. Usted dice que endeudamos más el país, no señor, ese dinero se usa para pagar las deudas de corto plazo y más caras, generados en el anterior gobierno que usted apoyó”, escribió el presidente.

En su mensaje, el mandatario se despachó contra el gobierno de Iván Duque, asegurando que varias de las decisiones del Ejecutivo han sido motivadas por la “herencia” de la administración anterior.

El presidente defendió el nuevo
El presidente defendió el nuevo bono de deuda externa emitido por Colombia - crédito X

“¿Qué consecuencias trae lo que hicimos?: Bajar las cuotas de pago de las deudas de los próximos gobiernos.Estamos refinanciando la deuda, para hacerla más pagadera a los próximos gobiernos, lo contrario que hizo su amigo Duque.Esto lo hacen todos los gobiernos responsables, pagar deudas caras y de corto plazo con deudas más baratas y de largo plazo. Le llaman en inglés “roll over”, y usted también lo hizo y es responsable hacerlo", escribió.

Gustavo Petro aseguró que Iván Duque también endeudó al país para beneficiar a las empresas más ricas del país y no para beneficiar a los ciudadanos.

Su amigo Duque, por ejemplo, nos dejó dos deudas de muy corto plazo, la del FMI por más de USD $ 5.000 millones, mayor que la que acabamos de tomar, pero no para pagar deuda más cara anterior, sino que la gastó en pagarle la nómina a las empresas privadas más grandes del país, un subsidio inconstitucional a la que ustedes están acostumbrados; y para pagarle la nómina a los propietarios de las 130 empresas más grandes del país; esa deuda que dejaron a la nación la pagó mi gobierno completica”, continuó.

Finalmente, el presidente aseguró que el propósito del nuevo bono de deuda externa pretende mejorar el flujo de caja del país, además de cerrar las deudas anteriores como la del subsidio al combustible que, para 2022, tenía un déficit de 70.000 millones de pesos.

“Nosotros no nos endeudamos para aumentar el gasto, sino para pagarle las deudas que ustedes le dejaron a la nación.Porque ya pagamos la deuda del FEPEC y, porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, entonces le aviso a usted y al país, que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”, concluyó el presidente.

Temas Relacionados

Álvaro UribeGustavo PetroDeuda externa ColombiaBono de duda externa ColombiaEconomía ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

El torneo de primera división en Colombia iniciará el fin de semana del 16 de enero y contará con varios jugadores de proceso por selecciones sudamericanas y la selección Colombia

EN VIVO - Mercado de

Enrique Peñalosa se une a la Gran Consulta por Colombia tras aval de Oxígeno para competir por la candidatura presidencial

El exalcalde se incorpora al bloque de centroderecha que ahora suma nueve precandidatos, consolidando un esfuerzo por presentar una alternativa unificada de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026

Enrique Peñalosa se une a

Chontico Día: resultados del sorteo de hoy jueves 15 de enero de 2026

Conoce los resultados de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día: resultados del sorteo

EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

El campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay I-2025 recibe en el estadio Metropolitano de Barranquilla al campeón del primer semestre del campeonato del año pasado, en busca del primer título del 2026

EN VIVO - Junior vs.

Álvaro Uribe denunció que altos impuestos, clientelismo y derroche acaban con el salario mínimo de los colombianos: “El Gobierno lo está matando”

El expresidente advierte que la combinación de gasto excesivo, nombramientos masivos y endeudamiento compromete los ingresos de los trabajadores y limita las oportunidades para los jóvenes

Álvaro Uribe denunció que altos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las preguntas que Lina Garrido

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta habría lanzado dardo

Nicolás Arrieta habría lanzado dardo a Yeferson Cossio en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Lo pongo a caminar normal”

Alexa Torrex rompió en llanto en ‘La casa de los famosos Colombia 3’ tras acusaciones de sus compañeros

El Charrito Negro reconoció a Yeison Jiménez como “el segundo Rey” del despecho, durante el homenaje en Bogotá

Daniela Salazar y Simón Pulgarín vivieron momentos de pánico con accidente doméstico que tuvo su hijo: qué pasó

Karen Sevillano hizo duras críticas a Yina Calderón y provocó pelea tras su participación como jueza en ‘La casa de los famosos’: “Envidiosas”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

Este será el camino de Camila Osorio y Emiliana Arango en el cuadro principal del Australian Open

Junior invita a sus hinchas a la presentación de Luis Muriel en el Metropolitano: Cristobal Soria será el presentador del evento

Colombia vs. Portugal: el partido más demandado en la última fase de venta de boletas para el Mundial 2026, superando la gran final