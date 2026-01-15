Gustavo Petro llamó ‘mentiroso’ a Álvaro Uribe y hasta culpó a Iván Duque por endeudamiento de Colombia: “Lo contrario que hizo su amigo”

Uribe acusó al Gobierno de generar un “déficit y endeudamiento insostenibles” - créditos Lina Gasca y Catalina Olaya / Colprensa

Las recientes acciones del Gobierno nacional en el mercado internacional siguen generando fuertes cruces de mensajes entre el mandatario Gustavo Petro y los sectores de oposición.

De hecho, dos días después de que el Ejecutivo anunciara la emisión del bono de deuda externa por más de 4.900 millones de dólares, que generó efectos inmediatos en el precio del peso colombiano, el presidente Petro salió a defender su estrategia, pese a las críticas recibidas por Álvaro Uribe.

El intercambio comenzó cuando, el día anterior, Uribe acusó al Gobierno de generar un “déficit y endeudamiento insostenibles”. El expresidente afirmó que el Ejecutivo adquirió deudas externas por 11.000 millones de dólares, de los cuales 6.000 millones con tasa de interés de gota a gota, 13,5%.

Según Uribe, la combinación de nuevas deudas, gasto público y remesas ha llevado a una caída del dólar que perjudica a sectores exportadores, en especial “el floricultor, el call center”, incapaces de ajustar precios ante la competencia global.

Gustavo Petro culpó al gobierno Duque de la deuda externa del país - crédito X

“El dólar Petro otro golpe a los trabajadores El desespero por elegir a Cepeda con déficit y endeudamiento insostenibles, ha llevado al Gobierno a endeudarse en otros 11 mil millones de dólares, con 6 mil millones con tasa de interés de “gota a gota”, 13,5%. Estos dólares, más el derroche burocrático al debe, más el dinero de las remesas que vienen del extranjero, más el 80% de la producción mundial de coca, han bajado el dólar a niveles que afectan seriamente a sectores exportadores intensivos en mano de obra”, escribió el expresidente.

En su respuesta, Petro desmintió los porcentajes señalados por Uribe y defendió el crédito adquirido.

“Ex presidente Uribe, usted dice varias mentiras en su texto.Usted habla que tomamos un crédito al 12%, no señor, tomamos un crédito en dólares al 5,9%. Por esa razón y la apreciación del peso sobre el dólar, es mucho más barato que endeudarse internamente en pesos al 13,5%, eso libera recursos internos para la inversión. Usted dice que endeudamos más el país, no señor, ese dinero se usa para pagar las deudas de corto plazo y más caras, generados en el anterior gobierno que usted apoyó”, escribió el presidente.

En su mensaje, el mandatario se despachó contra el gobierno de Iván Duque, asegurando que varias de las decisiones del Ejecutivo han sido motivadas por la “herencia” de la administración anterior.

El presidente defendió el nuevo bono de deuda externa emitido por Colombia - crédito X

“¿Qué consecuencias trae lo que hicimos?: Bajar las cuotas de pago de las deudas de los próximos gobiernos.Estamos refinanciando la deuda, para hacerla más pagadera a los próximos gobiernos, lo contrario que hizo su amigo Duque.Esto lo hacen todos los gobiernos responsables, pagar deudas caras y de corto plazo con deudas más baratas y de largo plazo. Le llaman en inglés “roll over”, y usted también lo hizo y es responsable hacerlo", escribió.

Gustavo Petro aseguró que Iván Duque también endeudó al país para beneficiar a las empresas más ricas del país y no para beneficiar a los ciudadanos.

“Su amigo Duque, por ejemplo, nos dejó dos deudas de muy corto plazo, la del FMI por más de USD $ 5.000 millones, mayor que la que acabamos de tomar, pero no para pagar deuda más cara anterior, sino que la gastó en pagarle la nómina a las empresas privadas más grandes del país, un subsidio inconstitucional a la que ustedes están acostumbrados; y para pagarle la nómina a los propietarios de las 130 empresas más grandes del país; esa deuda que dejaron a la nación la pagó mi gobierno completica”, continuó.

Finalmente, el presidente aseguró que el propósito del nuevo bono de deuda externa pretende mejorar el flujo de caja del país, además de cerrar las deudas anteriores como la del subsidio al combustible que, para 2022, tenía un déficit de 70.000 millones de pesos.

“Nosotros no nos endeudamos para aumentar el gasto, sino para pagarle las deudas que ustedes le dejaron a la nación.Porque ya pagamos la deuda del FEPEC y, porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, entonces le aviso a usted y al país, que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”, concluyó el presidente.