Exministro de Hacienda desmintió argumento de Petro sobre caída del precio del dólar por incremento de la deuda externa: “Es falso”

Colombia concretó la mayor colocación de bonos globales de su historia, alcanzando USD4.950.000.000 en los mercados internacionales, según información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La demanda para esta emisión resultó excepcionalmente alta, con solicitudes que sumaron USD23.200.000.000, lo que refleja un fuerte interés internacional en la deuda externa colombiana.

El Gobierno nacional destacó que la reducción en la tasa de interés es atribuible a las medidas de emergencia implementadas recientemente, según señaló el presidente Gustavo Petro. La operación implicó la adjudicación de tres bonos globales con vencimientos en 2029, 2031 y 2033, y un cupón promedio ponderado del 5,93%.

Desde su cuenta en X, Petro aseguró: “Se ha desplomado la tasa de interés en dólares con que nos endeudamos”, al remarcar que, en el pasado, tras la caída de la ley de financiación en el Congreso, Colombia accedía a tasas de 12% y hasta 8%, mientras que en esta ocasión el país pudo financiarse a 5,9% “gracias a la expedición del decreto tributario por emergencia”.

El presidente sostuvo que esta reducción significa una “mitigación del sobreendeudamiento” y fortalece la estabilidad fiscal del país. Además, afirmó que la estrategia fue respaldada por los datos de la emisión y sugirió que el Ministerio “debería hacer más ventas masivas de nuestra deuda cara por barata”. También advirtió que posibles decisiones de la Corte Constitucional podrían revertir estos logros y aumentar los costos futuros de financiamiento para Colombia.

Frente a la justificación del jefe de Estado, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, afirmó que no tiene sentido el argumento de Petro porque la economía no funciona de tal manera.

“Hay que decir que una de las razones más importantes por las cuales está disminuyendo la tasa de cambio es por la perspectiva que ven los mercados en la entrada masiva de dólares como, como resultado de este altísimo nivel de endeudamiento en tan corto plazo. Luego, en el fondo, es una disminución ficticia de la tasa de cambio”.

A renglón seguido señaló: “Usted recordará en su gobierno, presidente, que había por lo menos tres razones que hacían que en ese momento con un buen comportamiento económico bajase la tasa de cambio, cuando había alto crecimiento, cuando había bajos niveles, de inflación y cuando había mucha llegada de inversión extranjera al país, como sucedía en ese gobierno, en su gobierno”. Resulta que en este momento estamos viviendo todo lo contrario, la inversión extranjera y la inversión cae, el peor dato en relación al PIB en la historia de Colombia".

Desde su conocimiento, explicó que las alteraciones en la tasa de cambio están ligadas con factores internacionales, y a los movimientos en el mercado los cuales buscan sacar réditos del endeudamiento del país.

“El crecimiento es exiguo, soportado en administración y burocracia estatal. Y la inflación no está cediendo. Vamos a completar cinco años en donde no estamos en rango de meta del Banco de la República. Entonces, la razón por la cual la tasa de cambio hoy cae para Colombia, aparte de las razones internacionales, es en buena medida por un tema no estructural. ¿Cuál es? Lo que el mercado prevé que se va a monetizar de esos dos endeudamientos, tanto el que se hizo con Pinco a cierre del año pasado, como el que se hizo recientemente y que eso genera obviamente un impacto en los mercados”.

Y agregó: “Así incluso la moneda no se haya monetizado, porque los mercados se mueven con los rumores. Cuando ven los rumores, empiezan a reaccionar. El problema de esto es gravísimo para sectores exportadores, es gravísimo para los cafeteros colombianos, es gravísimo para los floricultores, es gravísimo para los productores de fruta, que obviamente viven de la capacidad de exportación. Cuando usted le limita el ingreso, pues obviamente está afectando a buena parte de la economía. Entonces, falso afirmar que esa tasa de cambio es fruto de una política consciente, estructural, de desarrollo positivo para el país y más bien es fruto de unos excesos de endeudamiento público”.