Daniela Salazar y Simón Pulgarín vivieron momentos de pánico con accidente doméstico que tuvo su hijo: qué pasó

Daniela Salazar comparte el susto más grande de su vida tras el accidente doméstico de su hijo Pedro - crédito @danielasalazarc_/IG

Un angustiante episodio doméstico llevó a la influenciadora Daniela Salazar a compartir con sus seguidores uno de los momentos más difíciles que ha vivido como madre.

A través de un video publicado en TikTok, la creadora de contenido relató el fuerte susto que pasó con su hijo Pedro tras un accidente ocurrido en su propia casa, una experiencia que, según confesó, la dejó en shock y llena de aprendizajes que decidió hacer públicos como una advertencia para otros padres.

Daniela comenzó su relato asegurando que se trató del “peor susto” que ha vivido en los primeros años de vida de su hijo y después contó que todo ocurrió en medio de una jornada aparentemente normal, luego de una producción de fotos realizada en su vivienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó, durante ese trabajo una maquilladora colocó una maleta sobre una mesa de mármol que tenía en su casa y, sin querer, la quebró lo que dejó el riesgo abierto, sin imaginarse que iba a ser el pequeño Pedro el que iba a salir afectado.

El emotivo mensaje de Daniela Salazar tras el accidente que sufrió su hijo Pedro: una llamada de atención para padres - crédito @danielasalazarc_/IG

“El año pasado (2025) yo tuve una producción de fotos aquí en mi casa, vino toda la gente porque la marca es de Bogotá y la persona que me maquilló puso una maleta en una mesita que yo tengo de mármol, eso se le cayó y como que se toteó”, contó, reconociendo que desde ese momento debió tomar una decisión más radical.

“Primer aprendizaje, todo lo que esté toteado, fisurado, que sea como de un material natural o vidrio, lo que sea, bótelo, sáquenlo”, expresó con contundencia, cuestionándose a sí misma por haber mantenido ese mueble en casa.

La influenciadora relató que, aunque la marca involucrada se mostró dispuesta a responder por los daños, ella empezó a notar en los últimos días que la mesa no resistiría mucho más.

“Yo le había dicho a Simón (el creador de contenido Simón Pulgarín, su pareja y papá de su hijo): ‘De verdad, esta mesa ya no aguanta más. Ya no aguanta más, esto ya hay que sacarlo’”, recordó. Sin embargo, la rutina y las ocupaciones hicieron que la decisión se postergara, hasta que ocurrió el accidente que cambió todo.

La reflexión de Daniela Salazar sobre la importancia de prevenir accidentes en casa con niños pequeños - crédito @danielasalazarc_/tiktok

El momento más crítico se dio cuando Pedro, de manera completamente natural, se apoyó en la mesa, pues terminó de caerse y le ocasionó fuertes heridas.

“Niños, la mesa, o sea, el pedazo de mármol se quebró”, narró Daniela visiblemente afectada.

El golpe fue directo contra el mentón del niño, además de una fuerte lesión en uno de sus dedos, según explicó la influenciadora: “Pedro se pegó acá (señala la parte de la cara mencionada), se aporreó un dedo horrible, le tuvieron que coger puntos… la sangre, eso parecía una escena del crimen, de verdad”, relató, describiendo la escena como impactante y traumática.

Daniela confesó que quedó completamente paralizada por el susto, aunque destacó la reacción inmediata de su pareja.

“Yo quedé en shock, menos mal Simón como que es superreactivo para esas ocasiones y de una salimos corriendo”, dijo, agradeciendo que pudieron actuar con rapidez.

El susto de Daniela Salazar que cambió su vida familiar - crédito @danielasalazarc_/IG

Con el paso de las horas y tras recibir atención médica, llegó la reflexión que más la ha acompañado desde entonces: “Lo único con lo que sigo como en shock es que pudo haber sido muchísimo peor”.

En su testimonio, la creadora de contenido insistió en la importancia de no minimizar los riesgos dentro del hogar, especialmente cuando hay niños.

“De verdad nos queda ese aprendizaje de no tener nada así. Si usted tiene así sea un vasito despicado, bótelo. Si usted tiene cualquier cosa así medio rota, de verdad bótelo”, aconsejó, reconociendo que nunca imaginó que algo aparentemente tan simple pudiera desencadenar una situación tan grave.

“Pedro no es que estaba caminando, no es que se apoyó duro ni se tiró. O sea, puso las manitos y ya”, explicó.

Finalmente, Daniela habló desde la culpa y la vulnerabilidad que muchas madres sienten tras un accidente de este tipo.

“El palo que me he dado, ¿por qué a él? ¿Por qué no me puede pasar a mí?”, expresó con honestidad, antes de concluir que, pese al duro inicio de año, decidió cambiar la perspectiva.

“Enero uno, Daniela cero, pero vamos a cambiarle el rumbo a este año… lo que no empieza tan bien, termina muy bien”, dijo, dejando un mensaje de prevención, reflexión y esperanza que resonó con miles de usuarios en redes sociales.