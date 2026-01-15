La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estudia la tutela presentada por la defensa del general (r) Rodolfo Palomino, aunque mantiene vigente su detención mientras avanza el trámite constitucional - crédito Colprensa/Inpec

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia habría asumido el estudio de la acción de tutela presentada por la defensa del general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, con la que se buscaría dejar sin efectos la privación de la libertad que enfrenta tras haber sido condenado en primera instancia.

No obstante, el alto tribunal habría negado la solicitud de suspensión provisional de la detención, por lo que Palomino continuaría recluido mientras avanzaría el trámite constitucional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión se habría conocido luego de que el magistrado ponente concluyera que, en esta etapa del proceso, no existirían elementos suficientes para considerar que haya una amenaza grave o inminente a un derecho fundamental que justificara la adopción de una medida cautelar urgente.

Según habría explicado la Corte, acceder a la petición implicaría anticipar el análisis de fondo de la tutela, pues la suspensión de la detención coincidiría con la pretensión principal del exdirector de la Policía: recuperar su libertad mientras la sentencia no quedara en firme, amparado en el principio de presunción de inocencia. La información fue revelada por Blu Radio.

El pronunciamiento de la Sala Penal también resolvió el conflicto de competencia que se había generado luego de que la Sala Civil de la Corte Suprema se declarara impedida para conocer el caso.

El general (r) Palomino se encuentra recluido en la Escuela de Postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro, que está dentro del complejo que hace parte del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo), ubicado en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá - crédito archivo Diego Pineda / Colprensa

Para evitar dilaciones, la Sala Penal habría decidido avocar el conocimiento de la tutela promovida por Rodolfo Bautista Palomino López, a través de su apoderado, en contra de la Sala Especial de Primera Instancia de la misma corporación, por una presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

“En cumplimiento de la remisión efectuada por la Sala Civil, Agraria y Rural de esta Corporación y en aras de evitar dilaciones, se avoca el conocimiento de la acción de tutela”, señaló la Sala Penal en su comunicación al medio radial, dejando claro que el estudio del caso continuará, pero sin modificar, por ahora, la situación jurídica del exoficial.

Actualmente, Palomino permanece privado de la libertad en la Escuela de Postgrados de la Policía (Cespo), en Bogotá. La condena en su contra, proferida en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia, es de siete años y un día de prisión por el delito de tráfico de influencias.

De acuerdo con el fallo, el entonces director de la Policía intervino de manera irregular ante la fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para intentar frenar la ejecución de una orden de captura contra el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, investigado por despojo de tierras en alianza con estructuras paramilitares.

La detención de Palomino se hizo efectiva el pasado 24 de noviembre, cuando se presentó voluntariamente ante la Fiscalía. No obstante, la controversia se reavivó cuando, tras conocerse la condena en junio, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema ordenó su captura sin esperar a que la sentencia quedara ejecutoriada. La decisión se adoptó con una votación dividida de dos magistrados a favor y uno en contra.

Palomino dirigió la Policía Nacional entre 2013 y 2016, periodo tras el cual renunció en medio del escándalo conocido como “la comunidad del anillo”, una presunta red de prostitución masculina al interior de la institución - crédito Colprensa

El magistrado Jorge Emilio Caldas salvó su voto al considerar que la privación de la libertad solo debía aplicarse una vez la condena quedara en firme. En su disenso, Caldas resaltó que Palomino ya no ejercía funciones públicas y que tenía a su cargo el cuidado de dos nietos, luego del fallecimiento de uno de sus hijos, padre de los menores.

Los hechos que dieron lugar a la condena se remontan a 2014 y fueron documentados mediante una grabación realizada por la fiscal Sonia Velásquez.

En esa conversación, Palomino le propuso “dejar pendiente” la captura del empresario Gallo y argumentó que su detención tendría una “connotación enormemente grave”, debido a sus supuestos vínculos con figuras de alto perfil, como el expresidente Andrés Pastrana y el entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.

En la sentencia, la Corte Suprema desestimó la tesis de la defensa según la cual las grabaciones eran ilegales.

La Corte negó la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la ejecución de la pena - crédito Corte Suprema de Justicia

El alto tribunal concluyó que, al tratarse de una grabación realizada por una de las partes de la conversación, no se configuraba una interceptación ilícita. Además, fue enfática al señalar que Palomino abusó de su posición jerárquica para interferir en el funcionamiento independiente del sistema penal.

El expediente del exdirector de la Policía también recoge otros episodios polémicos de su trayectoria. Tras dirigir la institución entre 2013 y 2016, renunció en medio del escándalo conocido como “la comunidad del anillo”, una presunta red de prostitución masculina.

Asimismo, ha sido vinculado a seguimientos ilegales contra periodistas y a investigaciones por un presunto incremento injustificado de su patrimonio. En 2021, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con 13 años de inhabilidad por presionar a un subalterno para alterar un testimonio en su contra por acoso laboral y sexual.