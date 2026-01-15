Cayó alias La Sobrina, temida cabecilla del Clan del Golfo en el norte de Antioquia: era buscada por concierto para delinquir

Alias La Sobrina fue capturada durante un control policial en el corregimiento de La Tablaza, municipio de La Estrella - crédito Policía Nacional

Uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, reportó la detención de Yésica María Rico, alias La Sobrina, señalada líder del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

Según el reporte oficial, la captura se produjo en el corregimiento de La Tablaza, zona rural del municipio de La Estrella, cuando patrullas de vigilancia efectuaban labores de control a personas y vehículos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el procedimiento, los uniformados le solicitaron los documentos y verificaron su identidad en la base de datos judicial, donde constataron que tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir con fines de homicidio, además de anotaciones judiciales por homicidio en 2024.

“De acuerdo con las investigaciones preliminares, la capturada haría parte de la subestructura Julio César Torres, organización criminal con injerencia delictiva en el municipio de Yarumal, norte del departamento de Antioquia”, señaló la institución en un comunicado.

La detención de Yésica María Rico, alias “La Sobrina”, representa un duro golpe al Clan del Golfo en Antioquia - crédito @PoliciaMedellin/X

El Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, agregó que la hoy detenida “contaba con una trayectoria criminal de más de nueve años”.

Por estos motivos, alias La Sobrina fue remitida a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y tras asistir a las audiencias preliminares, la mujer quedó bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza la investigación en su contra.

La Policía Nacional ha reafirmado su compromiso con la seguridad ciudadana y mantiene sus operaciones de vigilancia y control destinadas a debilitar los grupos armados organizados.

Imagen de referencia - La captura de líderes y operadores del Clan del Golfo integra la estrategia nacional para debilitar a las organizaciones armadas ilegales en Colombia - crédito Colprensa

Según el reporte institucional, continuarán las acciones para contrarrestar el accionar de estas estructuras que afectan la vida y la tranquilidad en la región.

La captura de alias La Sobrina forma parte de una estrategia más amplia de las autoridades que buscan neutralizar líderes y operadores clave dentro de las organizaciones criminales que delinquen en el país.

Cayó alias Amaury, “narco invisible” del Clan del Golfo

Entre otros operativos, se destaca la captura de Amaury Santacruz Rodríguez, conocido como alias Amaury, señalado como un narcotraficante invisible al servicio del Clan del Golfo, requerido por la Corte de Texas (EE. UU.) por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

La captura fue confirmada por el director de la Policía Nacional, general William Rincón, quien calificó el procedimiento como un golpe estructural al narcotráfico transnacional.

Amaury Santacruz Rodríguez, alias “Amaury”, fue detenido en Medellín durante un operativo de alta precisión de la Policía Nacional. - crédito captura de video

A través de sus redes sociales, el alto oficial destacó que alias “Amaury” operaba bajo un perfil extremadamente bajo, lo que le permitió durante años coordinar envíos de droga sin levantar sospechas.

“Alias ‘Amaury’ es un narcotraficante invisible al servicio del Clan del Golfo, responsable del envío de clorhidrato de cocaína hacia los Estados Unidos”, señaló el general Rincón.

Entre los métodos ilegales documentados, la subestructura exigía cuotas de hasta el 10% del valor de contratos públicos. En áreas rurales, el cobro se realizaba por cantidad de ganado o extensión cultivada, obligando a comerciantes, ganaderos, transportadores y contratistas a pagos periódicos bajo amenazas directas.

Este esquema delictivo impactó en municipios como Magangué, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y zonas del Atlántico, generando un profundo desequilibrio económico y social de acuerdo con los reportes policiales.

Momento del procedimiento policial que permitió la captura de alias “Amaury”, señalado articulador del envío de cocaína hacia Estados Unidos y requerido por la justicia de ese país. - crédito @DirectorPolicia/X

Los datos de inteligencia atribuyen al ahora detenido el envío de al menos 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, trazando rutas marítimas diseñadas por el Clan del Golfo para abastecer el mercado norteamericano. Las incautaciones más importantes vinculadas a la estructura logística de alias “Amaury” comprenden 1,2 toneladas de cocaína interceptadas en Panamá y otras 1,3 toneladas decomisadas en Costa Rica.

La operación ejecutada en Medellín no permitió divulgar mayores precisiones sobre el lugar exacto de la detención por motivos de seguridad. Tras el arresto, Santacruz Rodríguez fue trasladado a Bogotá, donde permanece bajo estricta custodia hasta que culminen los trámites correspondientes para su extradición.

De esta manera, el arresto del considerado “narco invisible” da cuenta de la persistencia de las estructuras criminales para eludir la acción estatal mediante perfiles bajos y sofisticados esquemas de operación, una realidad que las autoridades intentan frenar con acciones coordinadas nacionales e internacionales, conforme indiquen los registros policiales.