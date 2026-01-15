‘Castor’, líder de Los Costeños, afirmó en una carta que mantiene su compromiso con el proceso de paz pese a que frenaron su traslado a Barranquilla

Alias Castor denunció la presunta presencia de actores que buscan frenar los acercamientos para la paz en Barranquilla

El líder de Los Costeños, Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, reiteró su disposición a continuar en el proceso de paz, pese a que las autoridades no autorizaron el traslado de cabecillas de la organización a cárceles en Barranquilla.

En una carta, revelada por Caracol Radio, alias Castor se refirió a la importancia de mantener la vía del diálogo, expresando su voluntad de avanzar en los acercamientos, incluso ante decisiones adversas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mensaje de Díaz advirtió la supuesta presencia de enemigos de la paz en la ciudad, a quienes identificó como actores con “intereses grandes y poderes ocultos” que buscan impedir el desarrollo de los diálogos exploratorios.

La misiva resaltó que estos grupos estarían obstaculizando cualquier intento de acercamiento entre las partes, lo que genera preocupación entre las autoridades y sectores sociales interesados en la reducción de la violencia.

Noticia en desarrollo...