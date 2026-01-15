Colombia

‘Castor’, líder de Los Costeños, afirmó en una carta que mantiene su compromiso con el proceso de paz pese a que frenaron su traslado a Barranquilla

Advirtió que existen supuestos intereses y poderes ocultos que buscan impedir el avance de los diálogos entre su grupo y las autoridades

Guardar
Alias Castor denunció la presunta
Alias Castor denunció la presunta presencia de actores que buscan frenar los acercamientos para la paz en Barranquilla

El líder de Los Costeños, Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, reiteró su disposición a continuar en el proceso de paz, pese a que las autoridades no autorizaron el traslado de cabecillas de la organización a cárceles en Barranquilla.

En una carta, revelada por Caracol Radio, alias Castor se refirió a la importancia de mantener la vía del diálogo, expresando su voluntad de avanzar en los acercamientos, incluso ante decisiones adversas.

El mensaje de Díaz advirtió la supuesta presencia de enemigos de la paz en la ciudad, a quienes identificó como actores con “intereses grandes y poderes ocultos” que buscan impedir el desarrollo de los diálogos exploratorios.

La misiva resaltó que estos grupos estarían obstaculizando cualquier intento de acercamiento entre las partes, lo que genera preocupación entre las autoridades y sectores sociales interesados en la reducción de la violencia.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Alias CastorCarta alias CastorLos CosteñosTraslado a BarranquillaPaz TotalTraslado de reclusosGobierno PetroColombia-Noticias

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Así quedó la primera jornada de votaciones y porcentajes de 'La casa de los famosos Colombia 3′: esta fue la celebridad con más apoyo

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

