Cancillería de Colombia pide que en las liberaciones de presos políticos en Venezuela también incluyan a los colombianos detenidos

Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Internacionales de Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció nuevamente sobre el proceso de excarcelaciones anunciado por el régimen de Venezuela.

En una publicación hecha en la red social X, la cartera instó en forma pública al gobierno venezolano, liderado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, para que el proceso también se incluya la liberación efectiva de los ciudadanos colombianos que permanecen encarcelados en centros penitenciarios del vecino país.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia saluda el anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en relación con la excarcelación de detenidos nacionales y extranjeros”, expresó el ministerio en la plataforma digital.

A su vez, la Cancillería colombiana, que está a cargo de Rosa Yolanda Villavicencio, informó que, hasta ahora, no se ha precisado la cifra total de detenidos que serán liberados y que solo se mencionó en términos generales que será un “número importante”.

“Colombia confía en que estos procesos de revisión y excarcelación puedan materializarse en acciones concretas en favor de los nacionales colombianos que permanecen privados de su libertad en centros penitenciarios venezolanos”, alertó la cartera.

Entre los colombianos presos en Venezuela figuran Martin Emilio Rincón Quitián, Carlos Alberto Cañas Carreño, Danner Gonzalo Baraja Luque, Manuel Alejandro Tique Chaves, Arlei Danilo Espitia Lara, Luis Eduardo Quinchia, Pantaleón De La Asunción Aragón, José Luis De La Asunción Aragón, Moisés David Uribe Garizao y Luis Carlos Peña.

El padre de uno de ellos, Víctor Manuel Tique, reconoció la desesperación que vive la familia: “Estamos angustiados, pero es muy difícil acceder a información”.

Las acusaciones del régimen venezolano contra varios de los connacionales apuntan a delitos relacionados con terrorismo, aunque la Cancillería señala la ausencia de pruebas en muchos de estos procesos. Sumado a esto, la asistencia consular se ha visto gravemente limitada durante el último año por trabas oficiales del gobierno anfitrión.