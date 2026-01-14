Un informe revela cómo las disidencias de las Farc articularon su logística en 2024 por diferentes departamentos del país

Disidencias de las Farc - crédito Europa Press

Informes revelaron que las disidencias de las Farc afines a alias Calarcá desplegaron un patrón sostenido de movilización entre Antioquia, Catatumbo y Bogotá como parte de una estrategia para fortalecer sus operaciones y coordinación interna, incluso cuando algunos de sus jefes participaban en escenarios de diálogo de paz con el Gobierno Nacional.

La vigilancia de estos movimientos, según documentos de inteligencia militar atribuidos por Caracol Radio, apuntó a identificar tanto los apoyos logísticos como los contactos que facilitaban su tránsito entre regiones, lo que permitió a las autoridades establecer en detalle cómo mantenían la capacidad de coordinación de sus estructuras.

Uno de los elementos destacados en los reportes, entregados por el medio de comunicación, precisa que la llegada y permanencia de los líderes armados en Bogotá fue objeto de seguimiento continuo, incluso para aquellos que formaban parte de las negociaciones de paz.

Los desplazamientos eran cuidadosamente organizados, con rutas que incluían municipios estratégicos como Anorí, Tarazá, Briceño, Campamento y Angostura en el norte y nordeste de Antioquia, además de movimientos sustentados desde la zona de Tibú, en Norte de Santander.

Según los documentos citados por Caracol Radio, los cabecillas involucrados en esta red coordinada de traslados utilizaban rutas terrestres, vehículos y motocicletas, así como apoyos de diverso tipo para el transporte de personas entre subregiones del país.

Durante estos trayectos, “se movían comisiones armadas, se realizaban reuniones y se articulaban tareas de abastecimiento, comunicaciones y logística”, según señala uno de los informes. La dinámica incluía entradas regulares a Bogotá, donde los líderes permanecían por periodos limitados antes de desplazarse hacia otras zonas, reforzando así la conectividad y el alcance operativo de las disidencias.

Los registros de inteligencia distinguen entre cabecillas que estaban vinculados al proceso de paz y otros que no tenían relación con dichas negociaciones, pero que igualmente participaban en los movimientos durante 2024.

Pese a ciertas vinculaciones con iniciativas de diálogo promovidas por el Gobierno Nacional, las autoridades mantuvieron la supervisión activa, en especial para determinar los niveles de apoyo y la estructura de comunicación que seguían vigentes dentro del grupo armado.

Este seguimiento documentado permite comprender el alcance territorial que mantuvieron las disidencias de ‘Calarcá’ durante el año, así como el modo en que la capital colombiana figuró como nodo clave en sus redes de desplazamiento y articulación logística.

Líder de las disidencias en Catatumbo dijo que hay avances en diálogos con el Gobierno

Andrey Avendaño, vocero de las disidencias de las Farc en Catatumbo, confirmó avances en los diálogos de paz con el Gobierno colombiano a pesar de la persistente violencia en la región.

En un contexto donde los enfrentamientos entre grupos armados han generado aproximadamente 90.000 desplazados y la muerte de al menos diez menores de edad, el líder disidente subrayó que el principal obstáculo para avanzar con las comunidades locales es el conflicto abierto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En sus declaraciones a Caracol Radio W, Avendaño responsabilizó al ELN por el inicio de la confrontación y por mantener presencia armada en zonas urbanas, lo que, según sus palabras, “pone en riesgo totalmente la población civil”. Planteó que “el problema es entre el ELN y nosotros, tenemos que verlo así y los hemos convocado a dejar fuera del contexto de la confrontación a la población”.

Entre los logros alcanzados, Avendaño destacó la implementación de proyectos productivos en los departamentos de Meta y Caquetá, así como el compromiso de su organización de no reclutar menores de 18 años. “Hemos asumido el compromiso de no recibir a menores de 18 años en nuestras filas”, señaló.

Sobre hechos recientes, negó que las disidencias estuvieran involucradas en el secuestro de una menor y su madre en Tibú, atribuyendo la responsabilidad al ELN. “Hasta donde tengo entendido, no hemos hecho tal cosa [...] pero no somos nosotros las Farc, es el ELN”, afirmó.

A pesar de la volatilidad que persiste en el Catatumbo, el portavoz aseguró la disposición de las disidencias para mantener el diálogo, resaltando que los beneficios de este proceso buscan favorecer a las comunidades locales. “Creemos que este espacio de diálogo es una oportunidad no para nosotros las Farc, porque al fin y al cabo nosotros somos pasajeros. Hoy estamos y mañana no estamos [...] pero la región merece de verdad oportunidades y estoy seguro de que hay condiciones para hacerlo”, concluyó.