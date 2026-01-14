TransMilenio respondió a críticas por el alza del pasaje en Bogotá: “Estamos listos para tener esa conversación con el Gobierno”

El sistema capitalino modificó su tarifa y la gerencia expuso los factores técnicos a la Nación - crédito TransMilenio

El sistema de transporte público de Bogotá registró un incremento en la tarifa de TransMilenio, lo que generó un cruce de declaraciones entre la administración distrital y el Gobierno nacional.

A partir del 14 de enero de 2026, el pasaje quedó en 3.550 pesos, representando un aumento del 10,9 % (350 pesos más), según expusieron la gerente del sistema, María Fernanda Ortiz, en entrevista con El Tiempo, y el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, en diálogo con Blu Radio.

El ajuste, según explicaron ambos funcionarios, responde a la necesidad de cubrir el incremento en los costos operativos.

Ortiz aseguró que “estamos listos para tener esa conversación con el Gobierno nacional”, y recalcó la disposición de explicar las particularidades del sistema: “Estamos prestos a conversar, a explicarles y a mostrarles cómo funcionan estos sistemas de transporte público y por qué tiene tanta relevancia la diferencia en el incremento del salario mínimo sobre los costos operativos, la tarifa y nuestros subsidios”.

La funcionaria enfatizó que el aumento del salario mínimo decretado para 2026, el cual pasó del 11% proyectado inicialmente a un 23%, fue determinante en la decisión.

La gerente detalló que el alza tarifaria se relaciona con variables como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento del diésel en más del 15%, el alza del gas superior al 10% y el Índice de Precios al Productor (IPP).

Ortiz destacó en El Tiempo el beneficio del Transmi Pass, que permite abonos mensuales de 160.000 pesos para 65 viajes y representa un ahorro superior al 30% por trayecto, según lo expuesto en la entrevista con El Tiempo.

En diálogo con Blu Radio, Galán explicó que el incremento de la tarifa es proporcional al impacto del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional para 2026, cifra que duplicó la proyección inicial del Distrito.

El alcalde señaló que “el ajuste salarial genera una presión presupuestal que obliga al distrito a revisar sus inversiones y costos operativos en múltiples sectores esenciales”.

Según sus declaraciones, cerca de 12.000 trabajadores del sistema ganan el salario mínimo y otros 18.000 perciben ingresos similares, lo que hace inevitable el ajuste en los costos de operación.

Ortiz precisó a El Tiempo que el 20% de los costos operativos de TransMilenio dependen directamente del salario mínimo.

Durante la entrevista con Blu Radio, el alcalde Galán advirtió que la administración de Bogotá tendrá que ajustar inversiones en entidades como el Acueducto y otros sectores para afrontar los nuevos costos.

El alcalde manifestó la necesidad de dialogar con el Gobierno nacional para buscar soluciones conjuntas y activar mecanismos de cofinanciación que permitan revisar la estructura tarifaria en el futuro.

Ortiz, en El Tiempo, explicó que el convenio de cofinanciación con el Gobierno nacional para la compra de buses eléctricos incluye un aporte de 930.000 millones de pesos, destinados a la adquisición de 269 buses y su infraestructura de recarga.

La gerente subrayó que estos recursos comenzarán a desembolsarse desde 2027 hasta 2040, por lo que no inciden en la tarifa de 2026. La funcionaria resaltó que la flota eléctrica representa solo el 2 % del total de buses en el sistema.

En ambas entrevistas, se remarcó que el subsidio distrital cubre el 50% del costo del pasaje, lo que implica una inversión aproximada de 3 billones de pesos al año. Ortiz explicó que esta política busca asegurar la accesibilidad al servicio y se compara con modelos de ciudades como Santiago de Chile, Ciudad de México, Londres y Madrid.

La gerente de Transmilenio, en El Tiempo, destacó que el sistema de Bogotá es formal e integrado, lo que permite recorridos extensos con una sola tarifa y transbordos gratuitos.

La funcionaria afirmó que cerca de un millón de personas, entre ellas personas con discapacidad, adultos mayores, habitantes de calle y beneficiarios de los niveles A y B del Sisbén, pueden acceder a pasajes gratuitos.