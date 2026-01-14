Colombia

Sacerdote desató revuelo al hablar sobre la vida privada de Yeison Jiménez en plena misa: “Tenía toda una agenda para 2026″

Un sermón en la iglesia El Rosario de Garzón (Huila), dividió a los asistentes por los comentarios del párroco sobre la unión libre con su pareja y la fe del fallecido cantante

La misa en la que el párroco mencionó a Yeison Jiménez generó debate en redes sociales - crédito Sur Noticias PC

La repentina muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez no ha dejado de ser el centro de atención en la opinión pública y en la cotidianidad de miles de personas que admiraban su trayectoria y talento.

Sin embargo, en esta ocasión los comentarios giran en torno a una misa celebrada en la iglesia El Rosario de Garzón (Huila), donde las declaraciones del párroco generaron opiniones divididas entre los asistentes y seguidores del cantante.

Durante el sermón, el sacerdote abordó la reacción del público ante la muerte del artista y cuestionó públicamente ciertos aspectos de su vida personal, lo que provocó un intenso debate tanto en el templo como en redes sociales.

El cantautor falleció en la tarde del 10 de enero en Paipa, Boyacá y su caso sigue generando eco en la opinión pública - crédito @YeisonJimenez/Instagram/RedesSociales)

En su homilía, el religioso señaló que, tras conocerse la muerte de Jiménez en un accidente de avioneta en Paipa (Boyacá), muchas personas retomaron sus canciones y comenzaron a hablar de su legado musical.

El párroco calificó este comportamiento como una tendencia habitual, expresando: “Siempre es así. Cuando yo asegure lo mío, ahí sí, le doy tiempo a usted. Oiga, ¿y cuándo va a ser, no? Venimos a veces tan ocupados y entonces la gente: ‘Ay, escuchando las canciones de Yeison Jiménez’“. Según el sacerdote, este fenómeno ilustraría cómo la sociedad suele reconocer a las personas solo después de su partida.

El sermón del sacerdote abordó la reacción social ante la muerte de artistas como Yeison Jiménez, generando opiniones encontradas entre los asistentes - crédito EFE/Carlos Ortega

El mensaje se tornó más polémico cuando el sacerdote hizo referencia a entrevistas en las que Jiménez hablaba de su fe y mencionaba su deseo de dedicar su música y vida espiritual a Dios al cumplir 35 años.

El párroco enfatizó que el cantante falleció a los 34 años y añadió: “Yeison Jiménez no era casado. Vivía en unión libre. Incluso por ahí resultó una entrevista diciendo que cuando cumpliera 35 le iba a cantar a Dios. Y se murió de 34. Ah, hijo e’pucha. ¿No?“. Esta observación sobre la vida personal del artista fue interpretada por muchos asistentes como un juicio impropio dentro del contexto litúrgico.

Las reacciones tras la homilía fueron diversas. Algunos feligreses defendieron la postura del sacerdote, interpretando sus palabras como una invitación a reflexionar sobre la coherencia entre la fe y las decisiones personales. Para este grupo, el mensaje no constituyó un ataque, sino una exhortación desde la perspectiva religiosa del párroco.

Sin embargo, numerosos seguidores de Jiménez expresaron su descontento en redes sociales, criticando el señalamiento público de la vida privada del cantante y calificando el mensaje como inoportuno y falto de empatía en un momento de duelo para familiares, amigos y fanáticos.

“No está Diciendo nada malo. Al contrario se debe tomar como reflexión”; “El comentario de este sacerdote está fuera de lugar” ; “Si quieres hablamos de los pecados de la iglesia” ; “No se metan en la vida de quien no se puede defender” ; “Por estos comentarios es que da pereza ir a misa, se supone que es un lugar donde vamos a buscar paz y sale uno estresado por los discursos de muchos sacerdotes que están fuera de lugar 😡 (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

En las afueras de El Campín, los colombianos rindieron homenaje a Yeison Jiménez con velas encendidas, mensajes de despedida y canciones - crédito redes sociales

El sacerdote concluyó su intervención recordando la enseñanza de la Iglesia católica sobre la preparación espiritual, citando: “Oiga y Jesús mismo lo dijo: ‘Oiga, estén preparados porque ustedes no saben el día ni la hora’“.

Añadió que, pese a los planes del artista para 2026, su vida terminó inesperadamente, lo que, según el párroco, debería motivar a los presentes a cuestionar sus propias acciones y prioridades espirituales.

“Yo creo que Yeison tenía toda una agenda pa’ este 2026. Oiga, ¿y qué le quedó? Y por eso es que hay que tomar esa misión, como iglea y como bautizado, a ver yo qué estoy haciendo?

