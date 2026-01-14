María Fernanda Cabal llamó “comunista” a Gustavo Petro y advirtió: “Como todos los de su clase, multiplican la pobreza”

La senadora María Fernanda Cabal expresó su total apoyo al operativo estadounidense que llevó a la captura de Nicolás Maduro - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

La senadora María Fernanda Cabal se despachó contra el presidente Gustavo Petro en una declaración difundida a través de la red social X, antes conocida como Twitter.

Cabal sostuvo: “El comunista Petro, como todos los de su clase, multiplican la pobreza, incrementan el control estatal y destruyen la propiedad privada”.

A continuación, la senadora señaló: “La plata no la usan para salud, educación, seguridad o infraestructura. Solo para su apetito ladrón”.

En otro apartado de sus declaraciones, Cabal se refirió a las cifras sobre el tamaño del sector público en Colombia: “Tamaño del sector público en Colombia alcanzó un 34.7% del producto interno bruto en 2024. Máximo de toda la historia”, según porcentaje del producto interno bruto, (PIB).

La senadora subrayó que este nivel “es cuatro veces más grande que en los años noventa y uno de los mayores de Latinoamérica, por debajo de Brasil, Bolivia y Ecuador”.

En su crítica final, Cabal puso en duda la eficacia del Estado, asegurando que, pese a esta expansión, persisten carencias en áreas fundamentales como la seguridad, la salud, las vías y la vivienda para la ciudadanía.

María Fernanda Cabal se burla de Gustavo Petro sobre publicación cómica: “¡Ni para presidente!”

Un comentario publicado por el presidente Gustavo Petro en redes sociales desencadenó inmediatamente una oleada de respuestas críticas que no solo pusieron a prueba su imagen pública, sino que intensificaron la confrontación política al cabo de su tercer año de mandato.

En ese periodo, la gestión de Gustavo Petro estuvo signada por disputas con la oposición, cuestionamientos por parte de gremios económicos y académicos, y constantes debates en torno a sus políticas de seguridad, economía y relaciones exteriores.

Uno de los episodios más recientes tuvo lugar cuando el presidente compartió un video en su cuenta de X, grabado durante una sesión fotográfica oficial. En las imágenes, Petro muestra una sonrisa incómoda mientras obedece las instrucciones del fotógrafo y acompaña la escena con un mensaje: “Creo que para modelo no sirvo”. Este gesto espontáneo se distanció de sus habituales exposiciones políticas y provocó reacciones inmediatas, tanto de simpatizantes como de detractores.

Desde el propio entorno digital del mandatario surgió un corro colectivo de críticas liderado por la senadora María Fernanda Cabal, integrante del Centro Democrático, y su hijo Juan José Lafaurie, abogado de 26 años. Ambos recurrieron a X para replicar de manera idéntica la frase del presidente, dándole un giro irónico: “¡Ni para presidente!” y “Y para presidente tampoco sirve”.

Con estas palabras condensaron un fuerte cuestionamiento sobre la capacidad de mando de Petro, apelando al mismo juego de palabras usado por el jefe de Estado.

El episodio pronto se multiplicó en la red, con usuarios sumándose a la burla y ampliando la crítica contra el presidente. Surgieron comentarios como “Entre otras...”, “Y para presidente tampoco sirve. El peor presidente que hemos tenido”. y “Imagínese. Y como presidente es muy bueno modelando”, que intensificaron la percepción negativa en torno a la figura presidencial.

Más allá del tono irónico de la confrontación, el trasfondo refleja la persistente controversia que rodea al Gobierno de Gustavo Petro. Desde agosto de 2022, la oposición le ha reprochado fallas en la seguridad nacional, debilidad en la gobernabilidad y problemas graves en el manejo económico.

Su política de “Paz Total” ha sido señalada por agravar la inseguridad y fortalecer a los grupos armados ilegales, mientras las reformas estructurales en salud, pensiones y empleo han suscitado dudas por su impacto fiscal y su efecto en el sector formal.

En el plano económico, la administración tuvo que afrontar la desconfianza de los mercados, la caída sostenida de la inversión privada y confrontaciones directas con el Banco de la República. A esto se sumaron varios escándalos de alto impacto, entre ellos el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la investigación judicial contra Nicolás Petro, hijo del mandatario.

La política internacional tampoco estuvo exenta de tensiones. El deterioro de vínculos con Estados Unidos se profundizó cuando Colombia perdió la certificación antidrogas para 2026, desatando cruces verbales con Donald Trump, ingresando el nombre de Petro en la lista Clinton y planteando advertencias de aranceles y posibles acciones militares. Si bien un diálogo abierto y una reunión en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense permitieron reducir temporalmente la presión pública, las diferencias entre ambos gobiernos persisten sin resolver.