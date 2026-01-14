Colombia

Laura Jaramillo envió contundente mensaje para defender a su hermana Sofía por declaraciones sobre Michael Ortega en ‘La casa de los famosos Colombia’

La ‘influencer’ no dudó en respaldar públicamente a su hermana, aclarando que todo lo dicho en el ‘reality’ fue autorizado y asegurando que es la realidad, mientras que reflejaba la profunda complicidad que ambas mantienen

Laura Jaramillo sale en defensa de Sofía Jaramillo tras polémica en La casa de los famosos Colombia - crédito @laujaramillov/IG

La controversia que se desató en La casa de los famosos Colombia 3 por las declaraciones de Sofía Jaramillo sobre la situación personal de su hermana Laura Jaramillo no tardó en trasladarse a las redes sociales.

Ante la ola de críticas que recibió Sofía por referirse al conflicto que vive Laura con el futbolista Michael Ortega y la manutención de sus hijos, fue la propia Laura quien decidió salir al frente y defender públicamente a su hermana, dejando claro que todo lo dicho en el reality contó con su autorización y respaldo absoluto.

A través de un mensaje contundente, Laura explicó que se vio “en la obligación de aclarar algunas cosas” debido a los ataques que estaba recibiendo Sofía y desde el inicio, fue enfática en recalcar la relación cercana que existe entre ambas.

Sofía es mi hermana, nos amamos, somos superunidas. Por consecuencia, pues nosotras empatizamos profundamente con las situaciones y problemas de la otra”, afirmó.

Sofía Jaramillo relató que su hermana pasa dificultades para sostener a sus hijos debido a la presunta ausencia de apoyo de Michael Ortega - crédito @SeguirClipsvirales/Tiktok

Para Laura, el vínculo familiar hace imposible que los problemas de una no afecten emocionalmente a la otra, razón por la cual considera injusto que se cuestione a su hermana por haber hablado de un tema que, aunque personal, ha sido expuesto públicamente por ella misma en múltiples ocasiones.

Laura también recordó que La casa de los famosos es un formato que gira precisamente alrededor de la exposición de la vida privada de sus participantes.

Está en una casa donde no conoce a gente y gente no la conoce a ella. Y obviamente van a empezar a preguntar por su vida personal y por la vida de sus hermanas, que ha sido muy pública, por lo menos la mía”, señaló. En ese sentido, defendió el derecho de Sofía a responder con honestidad, pues, como ella misma lo dijo, “de eso se trata el programa”.

Uno de los puntos más importantes de su pronunciamiento fue cuando reveló que, antes de que Sofía ingresara al reality, ambas tuvieron una conversación clara sobre lo que podía o no podía decir.

Sofía Jaramillo recibe el apoyo total de Laura Jaramillo frente a críticas por sus declaraciones personales - crédito @laujaramillov @michaelortegad / Instagram

Yo a ella le dije antes de ingresar a la casa: ‘Siéntete en toda la libertad de hablar de cualquier tema que sea de Laura. Cualquier cosa que sea mío, sea de mis cosas personales, sea de mis cosas emocionales, sea de mi vida, lo que sea que te pregunten’”, aseguró.

Laura explicó que esta decisión responde a la manera abierta y frontal con la que siempre ha manejado su vida ante el público.

“Yo siempre he sido muy suelta, muy abierta. Me paso de bocona con ustedes y a mí no me importa”, añadió, dejando claro que no existe ningún reproche hacia su hermana.

En cuanto a la situación con Michael Ortega, Laura fue sincera al afirmar que el hecho de no haber hablado recientemente del tema no significa que haya mejorado.

El hecho de que yo no haya tocado el tema aquí durante mucho tiempo, no quiere decir que la situación haya cambiado o haya mejorado. De hecho, ha empeorado”, confesó. Sin embargo, explicó que ha optado por manejar el conflicto desde el ámbito legal y con mayor reserva, priorizando su bienestar emocional y el de sus hijos.

La casa de los famosos Colombia: Laura Jaramillo responde a quienes atacan a Sofía y pide bajar el tono - crédito @laujaramillov_/tiktok

Estoy tomando las medidas legales que tengo que tomar y estoy sobrellevando las cosas de la mejor manera que yo le puedo asegurar por mi salud emocional y por la salud emocional de mis hijos”, afirmó la influenciadora.

Finalmente, Laura hizo un llamado directo a quienes han atacado a Sofía, pidiéndoles que bajen el tono de las críticas.

No se me ataquen y no la ataquen… igual somos hermanos. ¿Ustedes qué pretenden? ¿Que acá ustedes no pelean por su hermana o qué?”, concluyó.

Con este mensaje, Laura Jaramillo no solo respaldó a su hermana dentro del reality, sino que dejó claro que, frente a los conflictos familiares y personales, su postura seguirá siendo la de hablar con transparencia, sin culpar a quienes, desde el afecto, deciden acompañarla y defenderla.

