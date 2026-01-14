La esposa de Pablo Escobar y su recuerdo de la bomba al edificio Mónaco: “Estuvimos frente al miedo más profundo”

Desde que falleció su esposo, Victoria Henao se radicó en Argentina - crédito @mariaisabelsantos.oficial/Instagram/EditorialPlaneta

Luego de radicarse en Argentina durante varios años, a finales de los 90 la familia de Pablo Escobar salió del anonimato tras descubrirse que sus integrantes habían cambiado sus nombres para poder vivir alejados de los enemigos del capo.

Desde entonces, su esposa e hijo han publicado varios libros, en los que cuentan detalles de su vida ligada al mayor narcotraficante de la historia del país.

En ese sentido, tanto Juan Pablo Escobar, como Victoria Henao, que actualmente se presentan como Sebastián Marroquín y María Isabel Santos, han indicado que fueron víctimas de la guerra que protagonizó el antioqueño que fue dado de baja en 1993.

Esposa de Pablo Escobar recordó la bomba que estuvo a punto de matarla junto a sus hijos

La esposa del capo compartió fotografías del atentado registrado en 1988 - crédito @mariaisabelsantos.oficial/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, la antioqueña, que en la actualidad protagoniza conferencias en las que habla de la importancia del amor propio y de los aspectos negativos que vivió cuando era la pareja de Pablo Escobar, recordó que en enero de 1988 estuvo a punto de morir durante un atentado contra su familia.

Henao se refería a la bomba contra el edificio Mónaco, que en los 80 fue una de las sedes más populares del cartel de Medellín en Antioquia, al que los enemigos de Escobar le instalaron varias cargas explosivas para asesinar a su esposa e hijos.

“Hace 38 años, en la madrugada oscura de Colombia, a las 4:15 a. m., varias personas de Medellín estuvimos frente al miedo más profundo. Un atentado terrorista quiso arrebatarnos el futuro, pero no pudo con nosotros”, escribió la única esposa que tuvo Pablo Escobar.

Este hecho se registró el 13 de enero de 1988 - crédito @mariaisabelsantos.oficial/Instagram

En 1988, este hecho marcó el inicio de la guerra entre el cartel de Cali y el de Medellín, en la que murieron miles de personas, la mayoría civiles que fueron víctimas de las bombas instaladas por las estructuras criminales en la capital de Antioquia y en la del Valle del Cauca. Para María Isabel Santos, representó una nueva oportunidad de seguir viviendo, lo que 38 después, afirmó, sigue valorando en todo momento.

“Ese día de 1988— me desperté inquieta, como si el alma supiera lo que venía. Hoy, martes 13 de enero, miro atrás con gratitud infinita y reflexión profunda sobre las atrocidades de la época, con una historia compartida, marcada por el dolor, pero también por el milagro de seguir respirando, amándonos y eligiendo vivir".

¿Cómo reportaron las autoridades el atentado contra la familia de Pablo Escobar en 1988?

El edificio Mónaco fue demolido en 2019 durante la alcaldía de Federico Gutiérrez - crédito Colprensa

El atentado se registró sobre las 5:10 a. m., mientras la mayoría de los habitantes del edificio dormían. Se estima que en el atentado se utilizaron entre 500 y 700 kilos de dinamita, haciendo que la onda expansiva destruyera gran parte de la fachada, pero no dejó ninguna víctima mortal.

Este atentado fue interpretado como una retaliación directa contra Escobar y su círculo cercano. En el momento del atentado, la esposa y los hijos de Escobar se encontraban en el edificio, pero resultaron ilesos. La familia fue evacuada de inmediato y, a partir de ese momento, adoptó medidas de seguridad extremas, entre los mitos que existen al respecto, se afirma que la hija del capo perdió la capacidad de escuchar en uno de sus oídos por la explosión.

El edificio Mónaco se convirtió en un símbolo de la guerra del narcotráfico en Medellín. Tras el atentado, el lugar fue objeto de múltiples investigaciones y su seguridad fue reforzada. Durante años, el edificio permaneció abandonado, hasta que en 2019 fue demolido oficialmente como parte de un esfuerzo por transformar la memoria de la ciudad y rendir homenaje a las víctimas del narcoterrorismo, actualmente allí queda el parque Memorial Inflexión, en el que hay figuras con nombres de miles de víctimas que dejó la guerra protagonizada por Pablo Escobar.