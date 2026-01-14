Homenaje a Yeison Jiménez: reportan alteraciones de orden público a las afueras del Movistar Arena

Las inmediaciones del recinto se convirtieron en escenario de pelea - crédito X

En la tarde del miércoles 14 de enero de 2026 se registraron disturbios a las afueras del Movistar Arena de Bogotá en medio del homenaje póstumo a Yeison Jiménez, artista que falleció el 10 de enero en un accidente aéreo, dejando de luto a los amantes de la música popular.

De acuerdo con las versiones preliminares sobre lo ocurrido, la situación se desató cuando la capacidad del recinto fue superada y aquellos seguidores que no lograron ingresar, intentaron hacerlo por la fuerza y saltarse la fila, lo que desató una intensa pelea entre los presentes y requirió la intervención de las autoridades.

El evento se llevó a cabo en dos jornadas, la primera de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. y la segunda inició a las 6:00 p.m., por lo que tras agotarse las boletas para el ingreso del grupo número dos, debido a que se completó el aforo, inició una discusión que rápidamente terminó en enfrentamientos mayores.

Esta situación se puede apreciar a través de videos difundidos en las redes sociales, que muestran a personas corriendo mientras la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) intervenía para restablecer el orden, mientras que adentro del recinto aún continuaban los homenajes en memoria del famoso cantante.

Testigos reportaron que, ante el revuelo generado por la situación, los miembros de la Policía tuvieron que trasladarse hasta el lugar como medida preventiva, debido a que decenas de asistentes trataban de saltarse la fila o entrar sin autorización al Movistar Arena, lo que llevó a la intervención de las autoridades.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar luego de que empezaran los disturbios - crédito @ViviLlorente / X

