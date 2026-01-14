Colombia

Homenaje a Yeison Jiménez: reportan alteraciones de orden público a las afueras del Movistar Arena

Los fanáticos del artista empezaron a aglomerarse y se desataron peleas fuera del recinto

Guardar
Las inmediaciones del recinto se convirtieron en escenario de pelea - crédito X

En la tarde del miércoles 14 de enero de 2026 se registraron disturbios a las afueras del Movistar Arena de Bogotá en medio del homenaje póstumo a Yeison Jiménez, artista que falleció el 10 de enero en un accidente aéreo, dejando de luto a los amantes de la música popular.

De acuerdo con las versiones preliminares sobre lo ocurrido, la situación se desató cuando la capacidad del recinto fue superada y aquellos seguidores que no lograron ingresar, intentaron hacerlo por la fuerza y saltarse la fila, lo que desató una intensa pelea entre los presentes y requirió la intervención de las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento se llevó a cabo en dos jornadas, la primera de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. y la segunda inició a las 6:00 p.m., por lo que tras agotarse las boletas para el ingreso del grupo número dos, debido a que se completó el aforo, inició una discusión que rápidamente terminó en enfrentamientos mayores.

Esta situación se puede apreciar a través de videos difundidos en las redes sociales, que muestran a personas corriendo mientras la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) intervenía para restablecer el orden, mientras que adentro del recinto aún continuaban los homenajes en memoria del famoso cantante.

Testigos reportaron que, ante el revuelo generado por la situación, los miembros de la Policía tuvieron que trasladarse hasta el lugar como medida preventiva, debido a que decenas de asistentes trataban de saltarse la fila o entrar sin autorización al Movistar Arena, lo que llevó a la intervención de las autoridades.

Las autoridades hicieron presencia en
Las autoridades hicieron presencia en el lugar luego de que empezaran los disturbios - crédito @ViviLlorente / X

En desarrollo...

Temas Relacionados

Homenaje a Yeison JiménezYeison JiménezMovistar ArenaPelea Movistar ArenaDisturbios Movistar ArenaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: terminó la primera parte del tributo e invitados volverán a las 6:00 p. m.

El encuentro se lleva a cabo hoy, 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena de la capital del país, donde miles de fanáticos buscan reunirse para hacer un homenaje en torno a lo que fue su carrera artística

EN VIVO | Siga el

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios, amistoso de la Copa Miguel Ángel Russo: Falcao debuta con los azules en La Bombonera

El equipo colombiano culmina su pretemporada en Buenos Aires, visitando la cancha del cuadro argentino en un partido en homenaje al fallecido entrenador

EN VIVO - Boca Juniors

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

El cuadro motilón regresará en 2026 a la primera división del fútbol colombiano, por lo que aceptó la invitación para dos partidos amistosos de pretemporada de alto cartel en territorio uruguayo

EN VIVO - San Lorenzo

“No me arrepiento para nada”: María Jimena Duzán revivió su polémica carta sobre las supuestas adicciones de Petro

En una entrevista con Eva Rey, la periodista defendió su postura y aseguró que su advertencia tenía implicaciones directas en la forma de gobernar

“No me arrepiento para nada”:

Alcalde de Medellín facilitará información al FBI sobre presunta alianza criminal de Nicolás Maduro Guerra en la ciudad

Se afirma que ‘Nicolasito’ tuvo un encuentro con grupos ilegales en la capital antioqueña

Alcalde de Medellín facilitará información
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exmiembros del Clan del Golfo

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix Colombia: Las

Top 10 Netflix Colombia: Las películas más populares de que no podrás dejar de ver

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: terminó la primera parte del tributo e invitados volverán a las 6:00 p. m.

Yeison Jiménez y Darío Gómez: reviven videos de la estrecha relación entre los grandes artistas

Aida Victoria asistió al homenaje a Yeison Jiménez y envió sentidas palabras a su esposa: “Usted es una potra”

Así sonó ‘Destino final’, la canción de Yeison Jiménez y Luis Alfonso que cobró un nuevo sentido tras la muerte del artista

Deportes

EN VIVO - San Lorenzo

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios, amistoso de la Copa Miguel Ángel Russo: Falcao debuta con los azules en La Bombonera

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Así va la venta de boletería para la Superliga entre Junior y Santa Fe: falta de interés o de plata en Barranquilla

Alerta en la selección Colombia: Richard Ríos salió en camilla del partido del Benfica