Fue capturado en un funeral pese a tener detención domiciliaria y sacó su mejor sonrisa para la cámara

Un hombre que tenía detención domiciliaria fue capturado mientras asistía a un funeral que se llevó a cabo en el sector La Popa de Valledupar al ser sorprendido con un arma de fuego sin autorización. El hecho llamó la atención a nivel nacional por la inusual reacción del detenido, que no dudó en sacar su mejor sonrisa para la foto ante los agentes, hecho que se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

De acuerdo con el reporte oficial, la ceremonia de despedida de una familia fue interrumpida por la presencia de Fabián Bandera, identificado por la justicia como un sujeto que tenía el beneficio de detención domiciliaria y que violó la medida, pues salió a delinquir nuevamente. En su poder fue hallada un arma de fuego.

El señalado criminal apareció entre los asistentes portando una pistola en la cintura, mostrando una actitud desacorde con el acto fúnebre. Uno de los presentes, al notar la conducta y el arma no dudó en contactar al número de emergencias 123. La Policía Nacional llegó al lugar pocos minutos después y procedió a inspeccionar la situación.

Durante la revisión, los uniformados confirmaron que el hombre que debía permanecer en su residencia estaba en el funeral y portaba un arma ilegal, lo que constituyó una infracción adicional para el registro, debido a que el sujeto ya contaba con antecedentes judiciales.

El momento más comentado ocurrió cuando el detenido, lejos de mostrar arrepentimiento o nerviosismo, recibió su arresto con una sonrisa. Su reacción despreocupada quedó registrada en fotografías y videos que circularon ampliamente por las redes sociales, sumando una nueva dimensión de viralidad al caso.

Ahora, Fabián Bandera enfrenta cargos por porte ilegal de armas y fuga de presos. Los registros judiciales indican que el señalado fue capturado el 6 de abril de 2025, y pese a tener el beneficio de casa por cárcel reincidió en conductas delictivas.

El impacto de este suceso en Valledupar no solo se quedó en el voz a voz, puesto que a través de las redes sociales algunos habitantes expresaron asombro e indignación por la actitud desafiante hacia la justicia, debido a que lo tomaron como una burla directa en contra de la autoridad. Mientras tanto, otros no dudaron en reírse del comportamiento del capturado.

Este caso ha dejado a la comunidad sorprendida, puesto que se mostró que los criminales no tienen respeto alguno por la autoridad, por lo que la comunidad pidió revaluar a qué tipo de personas le dan la medida de casa por cárcel.

Otra situación similar

Una mujer se convirtió en meme en las redes sociales tras ser capturada en Sabanalarga, Atlántico. Y es que, tras quedar en poder de las autoridades, la sospechosa sonrió y cambió de pose frente a la cámara durante la reseña policial, una actitud que fue interpretada como una posible burla hacia la autoridad, por lo que generó indignación entre los habitantes de la región.

A la mujer le encontraron una pistola marca Córdova y un revólver Llama Cassidy Especial. Cuando los agentes le solicitaron la documentación que acreditara la legalidad de las armas, la mujer respondió que no contaba con permiso de porte o tenencia por lo que fue vinculada al proceso de investigación de inmediato.

Entre los comentarios de los internautas se encuentran algunos como: “Capturada pero no amargada”, “Nos dio pose, nos dio sonrisa, nos dio noticias, se ganó la rifa de la moto”, “Al mal tiempo, buena cara”, “Presa sí, sencilla jamás, y no todos los días se toma foto con agentes de la Policía“ y ”Nos dio outfit, sonrisa y pose jajajaja jamás destruida".