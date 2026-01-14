Colombia

Exministro Fernando Ruiz arremetió contra la directora de Acesi por “quejarse” de la crisis en el sistema de salud: “Debería renunciar”

La directora de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios de Salud Integrales advirtió sobre la falta de claridad en el manejo de recursos tras la intervención de varias EPS

Guardar
Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora
Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora de Acesi, alertó sobre la falta de claridad en el manejo de los recursos del sistema de salud tras la intervención de varias EPS - crédito Acesi y iStock

El exministro de Salud Fernando Ruiz publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido a la directora de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios de Salud Integrales (Acesi), Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, tras sus recientes declaraciones sobre la crisis en los hospitales públicos y la intervención de varias EPS en el país.

Debería renunciar, no hay derecho que haya pasado 3 años defendiendo a ultranza las nocivas políticas e intervenciones del gobierno y faltando 6 meses empiece a quejarse para que el gobierno entrante le solucione el gigantesco problema que contribuyó a generar a los hospitales públicos”, escribió el exjefe de cartera del Gobierno de Iván Duque, generando debate sobre el manejo de los recursos del sistema de salud y la función de las entidades de control.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Zuluaga, en su intervención para Noticias RCN, advirtió que desde que el Gobierno empezó a intervenir varias EPS, “no hay una aclaración obligatoria de cuentas, pues estamos viendo que realmente son recursos que pueden ser perdidos, como pasó con el caso de Capresalud”.

Su declaración se produce en medio de dificultades para los usuarios de la Nueva EPS, que se intensificaron después de que Colsubsidio dejó de dispensar medicamentos desde el 1 de enero de 2026, tras la intervención de la EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024.

Fernando Ruiz, exministro de Salud
Fernando Ruiz, exministro de Salud del gobierno de Iván Duque, pidió la renuncia de la directora de Acesi tras sus declaraciones sobre la crisis en la Nueva EPS - crédito @Fruizgomez/X

Impacto de las intervenciones en EPS

Según Zuluaga, las medidas adoptadas por el Gobierno no han demostrado resultados positivos en la prestación de servicios, y advirtió que “no se pueden llegar con nuevos recursos, por el contrario, estamos viendo que hay mayor facturación porque hay mayor morbilidad. Al no entregar medicamentos, los pacientes hipertensos, diabéticos y demás patologías se están descompensando”.

La directora agregó que la situación de los pacientes de la Nueva EPS es crítica a nivel nacional: “La situación de los pacientes de la nueva EPS es lamentable en todo el país. Es hora de que el gobierno solucione la situación, la nueva EPS debe ser resuelta efectivamente en una claridad si es viable o es inviable”.

“El flujo de recursos ha sido insuficiente para garantizar los compromisos de ellos (Nueva EPS) con proveedores. Si no hay un pago efectivo a partir del 16 de enero, las empresas sociales del Estado no tendrían cómo continuar“, concluyó.

La Nueva EPS fue intervenida
La Nueva EPS fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024 - crédito Nueva EPS

Ante el incremento de quejas y las largas filas reportadas por los afiliados de la Nueva EPS, la Procuraduría General de la Nación se reunió el 8 de enero y solicitó la adopción de medidas urgentes para frenar las fallas en la atención.

La entidad de control destacó la necesidad de implementar un plan de contingencia que garantice atención oportuna e integral, mientras se avanzan en soluciones estructurales a la crisis de la EPS. Como respuesta, la Nueva EPS habilitó un nuevo canal virtual para que los usuarios puedan realizar solicitudes sin desplazarse físicamente a las oficinas.

“Mientras se culmina este proceso de transición, invitamos a nuestros afiliados con fórmulas direccionadas a Colsubsidio para que consulten el siguiente link, en el cual podrán ser registradas las solicitudes de manera remota y sin desplazamiento a las oficinas”, explicaron desde Nueva EPS.

Fernando Ruiz reprochó que la
Fernando Ruiz reprochó que la directora de Acesi advirtiera sobre la crisis del sistema de salud tras haber respaldado las intervenciones del gobierno - crédito César Carrión/Presidencia de la República

El pronunciamiento de Fernando Ruiz se da en un contexto en el que la intervención de EPS, incluida la Nueva EPS, ha generado preocupación por la transparencia en el manejo de los recursos y la continuidad de los servicios. Según expertos en el sector, la situación evidencia la falta de claridad en la administración de fondos y la presión sobre los hospitales públicos, que han debido asumir la atención de pacientes mientras se implementan planes de transición.

Temas Relacionados

Fernando RuizOlga Lucía ZuluagaAcesiEPS intervenidasRecursos del sistema de saludNueva EPSCrisis en saludPacientesColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios, amistoso de la Copa Miguel Ángel Russo: siga el minuto a minuto en La Bombonera

El equipo colombiano culmina su pretemporada en Buenos Aires, visitando la cancha del cuadro argentino en un partido en homenaje al fallecido entrenador

EN VIVO - Boca Juniors

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

El cuadro motilón regresará en 2026 a la primera división del fútbol colombiano, por lo que aceptó la invitación para dos partidos amistosos de pretemporada de alto cartel en territorio uruguayo

EN VIVO - San Lorenzo

Corte Constitucional decretó pruebas para el estudio del decreto de emergencia económica del Gobierno Petro: estos son los detalles

El magistrado sustanciador Carlos Camargo Assis inició formalmente el estudio de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390 de 2025 y solicitó información adicional a la Presidencia de la República

Corte Constitucional decretó pruebas

Aida Victoria asistió al homenaje a Yeison Jiménez y envió sentidas palabras a su esposa: “Usted es una potra”

“Se fue un rockstar”, escribió la creadora de contenido en sus redes sociales, mientras compartía su sentimiento durante el homenaje al artista en el Movistar Arena de Bogotá

Aida Victoria asistió al homenaje

Nueva demanda contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro: sería usada para “tapar despilfarros”

Según Álvaro Álvarez, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, es una medida extrema que el Estado está usando para “saltarse al Congreso”

Nueva demanda contra el decreto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria asistió al homenaje

Aida Victoria asistió al homenaje a Yeison Jiménez y envió sentidas palabras a su esposa: “Usted es una potra”

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: terminó la primera parte del tributo e invitados volverán a las 6:00 p. m.

Las películas más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Así sonó ‘Destino final’, la canción de Yeison Jiménez y Luis Alfonso que cobró un nuevo sentido tras la muerte del artista

Las películas de Prime Video en Colombia para engancharse este día

Deportes

EN VIVO - Boca Juniors

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios, amistoso de la Copa Miguel Ángel Russo: siga el minuto a minuto en La Bombonera

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Alerta en la selección Colombia: Richard Ríos salió en camilla del partido del Benfica

Luis Díaz intervino en el segundo y tercer gol del Bayern Múnich en la victoria frente al FC Koln

Millonarios arma la primera polémica en el mercado de fichajes: busca defensor de pocos minutos en 2025