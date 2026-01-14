Exministro Fernando Ruiz arremetió contra la directora de Acesi por “quejarse” de la crisis en el sistema de salud: “Debería renunciar”

Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora de Acesi, alertó sobre la falta de claridad en el manejo de los recursos del sistema de salud tras la intervención de varias EPS - crédito Acesi y iStock

El exministro de Salud Fernando Ruiz publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido a la directora de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios de Salud Integrales (Acesi), Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, tras sus recientes declaraciones sobre la crisis en los hospitales públicos y la intervención de varias EPS en el país.

“Debería renunciar, no hay derecho que haya pasado 3 años defendiendo a ultranza las nocivas políticas e intervenciones del gobierno y faltando 6 meses empiece a quejarse para que el gobierno entrante le solucione el gigantesco problema que contribuyó a generar a los hospitales públicos”, escribió el exjefe de cartera del Gobierno de Iván Duque, generando debate sobre el manejo de los recursos del sistema de salud y la función de las entidades de control.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Zuluaga, en su intervención para Noticias RCN, advirtió que desde que el Gobierno empezó a intervenir varias EPS, “no hay una aclaración obligatoria de cuentas, pues estamos viendo que realmente son recursos que pueden ser perdidos, como pasó con el caso de Capresalud”.

Su declaración se produce en medio de dificultades para los usuarios de la Nueva EPS, que se intensificaron después de que Colsubsidio dejó de dispensar medicamentos desde el 1 de enero de 2026, tras la intervención de la EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024.

Fernando Ruiz, exministro de Salud del gobierno de Iván Duque, pidió la renuncia de la directora de Acesi tras sus declaraciones sobre la crisis en la Nueva EPS - crédito @Fruizgomez/X

Impacto de las intervenciones en EPS

Según Zuluaga, las medidas adoptadas por el Gobierno no han demostrado resultados positivos en la prestación de servicios, y advirtió que “no se pueden llegar con nuevos recursos, por el contrario, estamos viendo que hay mayor facturación porque hay mayor morbilidad. Al no entregar medicamentos, los pacientes hipertensos, diabéticos y demás patologías se están descompensando”.

La directora agregó que la situación de los pacientes de la Nueva EPS es crítica a nivel nacional: “La situación de los pacientes de la nueva EPS es lamentable en todo el país. Es hora de que el gobierno solucione la situación, la nueva EPS debe ser resuelta efectivamente en una claridad si es viable o es inviable”.

“El flujo de recursos ha sido insuficiente para garantizar los compromisos de ellos (Nueva EPS) con proveedores. Si no hay un pago efectivo a partir del 16 de enero, las empresas sociales del Estado no tendrían cómo continuar“, concluyó.

La Nueva EPS fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024 - crédito Nueva EPS

Ante el incremento de quejas y las largas filas reportadas por los afiliados de la Nueva EPS, la Procuraduría General de la Nación se reunió el 8 de enero y solicitó la adopción de medidas urgentes para frenar las fallas en la atención.

La entidad de control destacó la necesidad de implementar un plan de contingencia que garantice atención oportuna e integral, mientras se avanzan en soluciones estructurales a la crisis de la EPS. Como respuesta, la Nueva EPS habilitó un nuevo canal virtual para que los usuarios puedan realizar solicitudes sin desplazarse físicamente a las oficinas.

“Mientras se culmina este proceso de transición, invitamos a nuestros afiliados con fórmulas direccionadas a Colsubsidio para que consulten el siguiente link, en el cual podrán ser registradas las solicitudes de manera remota y sin desplazamiento a las oficinas”, explicaron desde Nueva EPS.

Fernando Ruiz reprochó que la directora de Acesi advirtiera sobre la crisis del sistema de salud tras haber respaldado las intervenciones del gobierno - crédito César Carrión/Presidencia de la República

El pronunciamiento de Fernando Ruiz se da en un contexto en el que la intervención de EPS, incluida la Nueva EPS, ha generado preocupación por la transparencia en el manejo de los recursos y la continuidad de los servicios. Según expertos en el sector, la situación evidencia la falta de claridad en la administración de fondos y la presión sobre los hospitales públicos, que han debido asumir la atención de pacientes mientras se implementan planes de transición.