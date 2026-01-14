Colombia

En video: bus del Sitp embistió dos veces a una motocicleta en presunto caso de intolerancia vial en Suba

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas y las circunstancias que originaron el enfrentamiento entre los conductores aún no han sido esclarecidas por las entidades responsables

Un ciudadano grabó cómo un bus del SITP impactó dos veces a una motocicleta en Bulevar Niza, hecho que generó la intervención de autoridades y personal de emergencias. - crédito @PasaenBogota/X

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que un bus del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp) embistió en dos ocasiones a una motocicleta en inmediaciones de Bulevar Niza, en la localidad de Suba, la noche de este martes 13 de enero de 2026.

El caso, que según reportes preliminares de Blu Radio, podría estar relacionado con intolerancia vial, motivó la intervención de autoridades y ha sido confirmado como objeto de investigación por parte de TransMilenio S.A.

De acuerdo con información recogida por el medio ya mencionado, la escena generó alarma entre los ciudadanos que transitaban por la zona, quienes observaron cómo el bus del Sitp impactó dos veces la motocicleta.

Un hombre que presenció el hecho grabó y documentó la secuencia, logrando captar el instante en que el bus estuvo a punto de arrollar incluso al supuesto propietario de la moto. “Está grabado, tranquilo”, fueron las palabras del testigo que se escuchan en el video, mientras intentaba calmar al joven afectado.

La presencia de una ambulancia y de supervisores de Sitp en el lugar permitió la verificación inicial de los hechos y la atención de la emergencia. TransMilenio S.A. confirmó según Blu Radio, que el incidente es materia de análisis y que entregará mayores detalles a medida que avance el proceso y se esclarezcan las circunstancias que rodearon el caso.

El incidente registrado en Bulevar
El incidente registrado en Bulevar Niza muestra el momento en que un bus del SITP colisiona con la motocicleta. - crédito captura de video

Investigación y primeras conclusiones

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas y se desconoce el origen preciso del enfrentamiento entre el conductor del bus y el motociclista. Según lo informado por el medio, la entidad gestora del sistema, TransMilenio S.A., mantiene abierta la investigación para identificar responsabilidades y determinar las causas del altercado.

En el video divulgado se observa la tensión vivida en el lugar, donde la comunidad manifestó preocupación por la seguridad vial y la convivencia en el espacio público. El episodio atrajo la atención de usuarios del sistema y de habitantes de Suba, quienes expresaron inquietud sobre el manejo de situaciones similares en el futuro.

El hecho es investigado por
El hecho es investigado por TransMilenio S.A. - crédito Sitp

Otros altercados recientes en el Sitp

El incidente en Suba no es un caso aislado. En semanas recientes, se han presentado varios episodios de confrontación dentro de vehículos del Sitp. Uno de los más comentados en redes sociales involucró a dos hombres, uno de ellos conductor del sistema y otro presunto compañero, que protagonizaron una discusión en un bus zonal. El registro, compartido por el usuario de TikTok @wilmerhernandez2441, muestra cómo uno de los implicados bloqueaba la salida de los pasajeros al recostarse en las escaleras de la puerta trasera.

El intercambio fue subiendo de tono, con frases como “Hazme bajar y te reviento la cara”, dirigidas al conductor por parte del supuesto compañero, quien alegaba sentirse mal y buscaba un lugar para vomitar. El conductor reclamó: “No está dejando bajar la gente, man”, y sugirió que se acomodara en otro espacio para no entorpecer el descenso de los usuarios.

El hombre acostado en el piso no permitía el paso de los usuarios - crédito @wilmerhernandez2441 / TikTok

Autoridades y próximos pasos

La Secretaría de Movilidad de Bogotá y TransMilenio S.A. reiteraron la importancia de garantizar la seguridad de los usuarios y la correcta operación del sistema. El incidente de Suba se mantiene bajo investigación y se espera que, en los próximos días, las autoridades entreguen conclusiones y determinen si hubo responsabilidad penal o disciplinaria por parte de los involucrados.

Mientras tanto, la ciudadanía y los usuarios del Sitp aguardan respuestas sobre las medidas que se adoptarán para prevenir nuevos episodios de intolerancia vial y garantizar la integridad de quienes utilizan el servicio de transporte público en Bogotá.

