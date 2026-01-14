Colombia

El Ministerio de Educación ordenó la remoción de Jhon Jairo Arboleda como rector de la Universidad de Antioquia: Héctor García deberá asumir el cargo

Mientras Héctor García asume temporalmente la dirección, crecen las voces que discuten la legitimidad y el impacto de las decisiones oficiales sobre la gobernanza académica

La autoridad educativa formalizó el reemplazo de la máxima dirección de la entidad tras alegar obstáculos a la supervisión oficial, mientras diversas voces locales cuestionan el proceso y esperan la decisión del exfuncionario sobre recursos legales - crédito Hacemos memoria

El Ministerio de Educación notificó la remoción de Jhon Jairo Arboleda como rector de la Universidad de Antioquia, una decisión que reavivó la discusión sobre la autonomía universitaria en Colombia.

La comunicación oficial se realizó por aviso, ya que Arboleda se encontraba de vacaciones y no pudo recibir la notificación personalmente, según informó Blu Radio.

La cartera educativa explicó que la medida se adoptó porque el rector impedía la labor de vigilancia en la institución, lo que generó reacciones en el ámbito local.

De acuerdo con la emisora, Arboleda dispone de cerca de 7 días para presentar un recurso de reposición. Durante este tiempo, deberá definir si recurrirá la decisión y cuáles serán los pasos siguientes, lo que podría retrasar la aplicación efectiva de su salida.

En tanto, la dirección interina de la Universidad fue asumida por el profesor Héctor García, como parte del procedimiento administrativo anunciado, mientras continúa la controversia por el fundamento y el procedimiento seguidos por la autoridad educativa.

Colombian Minister of Education Daniel Rojas Medellin, attends the announcement of the of the left-wing parties in the political alliance "Pacto Historico" to become a single party ahead of 2026 election, in Bogota, Colombia December 17, 2024. REUTERS/Luisa Gonzalez

La decisión, conocida públicamente desde el 30 de diciembre, desató críticas de figuras regionales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acusó tanto al ministro de Educación, Daniel Rojas, como al presidente de la República, Gustavo Petro, de exceder sus atribuciones.

Además, tildó el hecho como una usurpación de competencias que corresponden al órgano de gobierno universitario.

Por ahora, Arboleda no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre su apartamiento ni ha precisado los pasos jurídicos a seguir.

El caso pone de relieve la disputa sobre el control y la autonomía en las instituciones públicas, una discusión que permanece abierta entre actores políticos y académicos de la región.

El presidente Petro releva al rector de la Universidad de Antioquia en medio de controversia

Las recientes acusaciones cruzadas entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, han escalado tras la decisión ministerial de relevar al rector de la Universidad de Antioquia.

Andrés Julián Rendón Cardona acusó
Andrés Julián Rendón Cardona acusó al presidente Petro de vulnerar la autonomía universitaria y extralimitarse en sus funciones regionales - crédito Montaje Infobae

El gobierno nacional justifica la medida como parte de un plan de rescate financiero y reordenamiento institucional, mientras que desde la administración departamental se denuncia una intervención indebida que vulnera la autonomía universitaria.

La controversia anticipa un enfrentamiento tanto en el ámbito jurídico como en el académico, con amplias repercusiones para la gestión de la educación pública en el departamento.

En el tramo más reciente del conflicto, el presidente Petro anunció la entrega de $70.000 millones destinados a superar la crisis financiera de la alma mater antioqueña.

La noticia fue confirmada por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quien aseguró: “Les doy la mejor noticia de año nuevo al pueblo Antioqueño: con $70.000 millones, inicia el rescate de la @UdeA por parte del gobierno de @petrogustavo”.

Añadió que estos fondos marcan el inicio de un proceso de recuperación tras lo que calificó como una crisis financiera provocada por gestiones universitarias anteriores, apoyadas por las administraciones departamentales y municipales.

El anuncio económico se dio después de que el Ministerio de Educación emitiera una resolución ordenando el relevo de John Jairo Arboleda Céspedes como rector, medida preventiva bajo el régimen de inspección y vigilancia para garantizar la sostenibilidad de la universidad y el acceso al servicio público de educación superior.

El presidente Gustavo Petro y
El presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, protagonizan un nuevo enfrentamiento por la destitución del rector de la Universidad de Antioquia - crédito @PetroGustavo/X

Esta directiva implica que, inicialmente, la universidad contará con un rector designado por un período de un año, posible de prorrogar una vez, dependiendo de los indicadores de gestión. El acto administrativo está pendiente de ejecutarse, ya que aún no se ha producido la notificación oficial al interesado.

La reacción del gobernador Rendón Cardona fue inmediata y enérgica. Acusó públicamente al presidente de asumir atribuciones que corresponden al ámbito regional y de violar la autonomía universitaria.

En su declaración, expresó: “Tiene la mala costumbre de asumir funciones y competencias que no le corresponden, especialmente en el ámbito regional, aun sabiendo que todo le queda grande. Una cosa es que el rector sea un mal administrador; otra muy distinta es que, una vez más, Petro vulnere la autonomía de una institución que pertenece a los antioqueños”. Asimismo, anunció que la Gobernación de Antioquia prepara una ofensiva jurídica y académica para proteger el principio de autogestión y la misión institucional de la universidad.

Petro, mediante redes sociales, respondió con señalamientos directos a la gestión local y a los anteriores gobernantes universitarios. Sostuvo: “Pero si se han robado tanto a Savia, como a la Universidad de Antioquia y la han desfinanciado y, encima, hicieron un desastre con la minería ocupando la tierra de la alimentación antioqueña. Hasta la calidad el aire potable se desplomó”.

Estas afirmaciones profundizaron la disputa pública, aludiendo a problemas de corrupción y desfinanciamiento, así como a impactos ambientales en el departamento.

Viceministro de Educación también respondió
Viceministro de Educación también respondió a las declaraciones del gobernador de Antioquia - crédito @RicardoMorenoII/X

El viceministro de Educación, Ricardo Moreno Patiño, aportó cifras para respaldar la política educativa nacional. Detalló que las transferencias sectoriales del Ministerio a la universidad aumentaron 19% en 2023, 33% en 2024 y 50% en 2025, cifras que reflejan, según sus palabras, el esfuerzo estatal por suplir el abandono financiero local.

En sus declaraciones afirmó que, mientras el Gobierno nacional impulsa la reforma estructural a la ley 30 para corregir la financiación de la educación pública, en la asamblea fracasó un proyecto de la Gobernación que buscaba disminuir los recursos que recibe la universidad.

