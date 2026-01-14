Colombia

El bogotano Joshue Castellanos fue elegido como uno de los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026: en febrero se conocerá al ganador

Su trayectoria personal y proyectos innovadores impulsan oportunidades para jóvenes de regiones apartadas mediante mentoría y tecnología educativa

Guardar
La herramienta digital proporciona recursos
La herramienta digital proporciona recursos de formación gratuitos y simulacros en línea para preparar a jóvenes ante los principales retos académicos de ingreso universitario - crédito @mentorbecario/Instagram

Joshue Castellanos, profesor colombiano de 28 años, ha sido seleccionado entre los diez finalistas del Global Teacher Prize 2026, uno de los premios internacionales más reconocidos para docentes que concede la Fundación Varkey.

La nominación destaca el impacto de sus proyectos para reducir las brechas educativas en zonas rurales del país, así como su capacidad de innovación con herramientas tecnológicas y métodos creativos. El ganador del premio será anunciado durante la World Governments Summit, programada para febrero de 2026 en Dubái.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Castellanos nació en Bogotá y creció en distintas regiones del Caribe colombiano, como Sincé, Montería y Sincelejo. Desde pequeño enfrentó dificultades económicas y familiares: la hospitalización de su madre y la ausencia de su padre le obligaron a trabajar como vendedor ambulante para contribuir al sustento familiar. Esta experiencia marcó su perspectiva sobre la educación, relató el profesor en su momento a El Espectador.

Durante la secundaria en Montería, inició su acercamiento a la enseñanza al explicar matemáticas a compañeros de grados superiores. Aunque se matriculó inicialmente en negocios internacionales y no contemplaba la docencia como su objetivo profesional, la pasión por enseñar reapareció reiteradamente.

Más de 700 ayudas académicas
Más de 700 ayudas académicas han sido gestionadas a través de alianzas institucionales y redes colaborativas promovidas por el docente galardonado internacionalmente - crédito @mentorbecario/Instagram

En sus primeros años universitarios, realizó voluntariados en colegios rurales y participó como embajador del programa Jóvenes Embajadores, visitando instituciones en distintas zonas del país.

En su práctica educativa, Castellanos encontró en la magia una forma de conectar con sus estudiantes. “Me iba mejor haciendo magia que vendiendo dulces, así que empecé a profesionalizarme. Fue un salvavidas en ese momento”, relató Castellanos en declaraciones al diario nacional.

Con el tiempo, incorporó la magia como una de sus herramientas pedagógicas innovadoras para motivar a los alumnos, en especial de áreas rurales, y complementó esta estrategia con otras iniciativas creativas.

Uno de sus proyectos más destacados es la plataforma digital gratuita PreICFES App, lanzada durante la pandemia, que ofrece clases virtuales, tutorías y simulacros a jóvenes de 13 a 17 años, principalmente para la preparación de las pruebas de Estado.

La aplicación, desarrollada junto a docentes y voluntarios, ha beneficiado a más de 300.000 estudiantes en Colombia y ha sido probada en centros educativos de la India. Además, en 2022 fundó la Fundación Alcanza una Beca, que elimina requisitos de ingreso para otorgar becas educativas, donar libros y crear alianzas con universidades e institutos, facilitando el acceso a la educación superior para padres, egresados, víctimas del conflicto y trabajadores informales.

Más de 300.000 adolescentes han
Más de 300.000 adolescentes han accedido a plataformas virtuales y tutorías especializadas implementadas en regiones apartadas del país mediante iniciativas tecnológicas impulsadas por el profesor colombiano - crédito @mentorbecario/Instagram

Según conoció El Espectador, la fundación ha concedido más de 700 becas y mantiene un programa activo de mentoría y apoyo estudiantil.

El Global Teacher Prize, organizado por la Fundación Varkey, reconoce anualmente la labor de docentes que inspiran transformaciones en sus comunidades. Los finalistas se seleccionan entre miles de postulaciones de todo el mundo en un proceso que valora la innovación, el impacto en la comunidad y la posibilidad de replicar los proyectos.

Agustín Porres, director regional de la fundación, resaltó: “Con su testimonio nos anima a creer que la educación realmente tiene la capacidad de transformar vidas”. El ganador global será anunciado en Dubái durante la cumbre internacional.

Castellanos ha focalizado su trabajo en la educación rural, un área que enfrenta marcadas desigualdades de acceso y calidad. “Puede que este estudiante sea el mejor en el colegio de su municipio o vereda, pero llega a la ciudad y queda en un nivel inferior frente al mejor alumno de allí”, reflexionó el docente a El Espectador.

Con el objetivo de ampliar su impacto, prevé lanzar en 2026 el programa mentor becario, diseñado para acompañar a 40.000 estudiantes de grados 10 y 11 mediante mentoría académica, capacitación docente y seguimiento escolar, además de expandir el uso de PreICFES App a 200 instituciones educativas.

Un elemento clave para la sostenibilidad de estos proyectos es la colaboración intersectorial con entidades públicas y privadas, según ha reiterado el propio Castellanos.

Convencido de que “la educación es la herramienta que transforma la sociedad”, Castellanos sostiene que el esfuerzo docente, cuando cuenta con el respaldo de la comunidad, puede generar cambios duraderos en todo el país.

Temas Relacionados

Joshue CastellanosGlobal Teacher PrizeEducación rural en ColombiaFundación VarkeyPreICFES AppFundación Alcanza una BecaInnovación educativaMejores profesores del mundoColombiano entre los mejores profesores del mundoColombia-noticias

Más Noticias

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

El encuentro se lleva a cabo hoy, 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena de la capital del país, donde miles de fanáticos buscan reunirse para hacer un homenaje en torno a lo que fue su carrera artística

EN VIVO | Siga el

Junior vs. Santa Fe: hora y dónde ver la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

Los campeones del 2025 en la Liga BetPlay inician la temporada oficial del fútbol colombiano con la disputa del título de supercampeón

Junior vs. Santa Fe: hora

Isabel Zuleta se fue contra Alex Char por críticas a Petro tras fallido intento de traslado de cabecillas a Barranquilla: “Parece la copia de Fico”

La congresista aseguró que sus reclamos sobre la inseguridad del país están relacionados un ‘sectarismo’ de su parte y no con una realidad que viva el país

Isabel Zuleta se fue contra

Defensoría del Pueblo prende las alarmas por la salud mental: cerca de 2,5 millones de personas viven con depresión en Colombia

Los trastornos mentales se agravaron en el país después de la pandemia por el coronavirus, dejando a la vista retos para el sistema colombiano en pro de la salud mental de sus habitantes

Defensoría del Pueblo prende las

Abogado de Juan Carlos Suárez, señalado homicida de Jaime Esteban Moreno, se refirió al caso de la violenta muerte del joven: esto dijo

Ignacio Romero, abogado de Suárez, reconstruyó ante ‘Conducta Delictiva’ los hechos, su estrategia, y el difícil entorno que enfrenta cualquier acusado en un proceso marcado por la presión de la opinión pública

Abogado de Juan Carlos Suárez,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Siga el

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

Marcela Reyes volvió a hablar sobre la millonaria apuesta que hizo con Epa Colombia y contó los detalles

Alexa Torres rompió en llanto como líder en ‘La casa de los famosos’: “No me gusta estar detrás de las personas”

Yina Calderón regresará a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la labor que realizará en su participación

Yuri Buenaventura compartió la historia de cómo compuso ‘El Guerrero’, la canción preferida de Miguel Uribe Turbay

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Fuad Char reconoce las dificultades que tendrá Junior FC en la Copa Libertadores: “Somos los equipos más pobres de Suramérica”

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo