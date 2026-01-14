El bogotano Joshue Castellanos fue elegido como uno de los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026: en febrero se conocerá al ganador

La herramienta digital proporciona recursos de formación gratuitos y simulacros en línea para preparar a jóvenes ante los principales retos académicos de ingreso universitario - crédito @mentorbecario/Instagram

Joshue Castellanos, profesor colombiano de 28 años, ha sido seleccionado entre los diez finalistas del Global Teacher Prize 2026, uno de los premios internacionales más reconocidos para docentes que concede la Fundación Varkey.

La nominación destaca el impacto de sus proyectos para reducir las brechas educativas en zonas rurales del país, así como su capacidad de innovación con herramientas tecnológicas y métodos creativos. El ganador del premio será anunciado durante la World Governments Summit, programada para febrero de 2026 en Dubái.

Castellanos nació en Bogotá y creció en distintas regiones del Caribe colombiano, como Sincé, Montería y Sincelejo. Desde pequeño enfrentó dificultades económicas y familiares: la hospitalización de su madre y la ausencia de su padre le obligaron a trabajar como vendedor ambulante para contribuir al sustento familiar. Esta experiencia marcó su perspectiva sobre la educación, relató el profesor en su momento a El Espectador.

Durante la secundaria en Montería, inició su acercamiento a la enseñanza al explicar matemáticas a compañeros de grados superiores. Aunque se matriculó inicialmente en negocios internacionales y no contemplaba la docencia como su objetivo profesional, la pasión por enseñar reapareció reiteradamente.

Más de 700 ayudas académicas han sido gestionadas a través de alianzas institucionales y redes colaborativas promovidas por el docente galardonado internacionalmente - crédito @mentorbecario/Instagram

En sus primeros años universitarios, realizó voluntariados en colegios rurales y participó como embajador del programa Jóvenes Embajadores, visitando instituciones en distintas zonas del país.

En su práctica educativa, Castellanos encontró en la magia una forma de conectar con sus estudiantes. “Me iba mejor haciendo magia que vendiendo dulces, así que empecé a profesionalizarme. Fue un salvavidas en ese momento”, relató Castellanos en declaraciones al diario nacional.

Con el tiempo, incorporó la magia como una de sus herramientas pedagógicas innovadoras para motivar a los alumnos, en especial de áreas rurales, y complementó esta estrategia con otras iniciativas creativas.

Uno de sus proyectos más destacados es la plataforma digital gratuita PreICFES App, lanzada durante la pandemia, que ofrece clases virtuales, tutorías y simulacros a jóvenes de 13 a 17 años, principalmente para la preparación de las pruebas de Estado.

La aplicación, desarrollada junto a docentes y voluntarios, ha beneficiado a más de 300.000 estudiantes en Colombia y ha sido probada en centros educativos de la India. Además, en 2022 fundó la Fundación Alcanza una Beca, que elimina requisitos de ingreso para otorgar becas educativas, donar libros y crear alianzas con universidades e institutos, facilitando el acceso a la educación superior para padres, egresados, víctimas del conflicto y trabajadores informales.

Más de 300.000 adolescentes han accedido a plataformas virtuales y tutorías especializadas implementadas en regiones apartadas del país mediante iniciativas tecnológicas impulsadas por el profesor colombiano - crédito @mentorbecario/Instagram

Según conoció El Espectador, la fundación ha concedido más de 700 becas y mantiene un programa activo de mentoría y apoyo estudiantil.

El Global Teacher Prize, organizado por la Fundación Varkey, reconoce anualmente la labor de docentes que inspiran transformaciones en sus comunidades. Los finalistas se seleccionan entre miles de postulaciones de todo el mundo en un proceso que valora la innovación, el impacto en la comunidad y la posibilidad de replicar los proyectos.

Agustín Porres, director regional de la fundación, resaltó: “Con su testimonio nos anima a creer que la educación realmente tiene la capacidad de transformar vidas”. El ganador global será anunciado en Dubái durante la cumbre internacional.

Castellanos ha focalizado su trabajo en la educación rural, un área que enfrenta marcadas desigualdades de acceso y calidad. “Puede que este estudiante sea el mejor en el colegio de su municipio o vereda, pero llega a la ciudad y queda en un nivel inferior frente al mejor alumno de allí”, reflexionó el docente a El Espectador.

Con el objetivo de ampliar su impacto, prevé lanzar en 2026 el programa mentor becario, diseñado para acompañar a 40.000 estudiantes de grados 10 y 11 mediante mentoría académica, capacitación docente y seguimiento escolar, además de expandir el uso de PreICFES App a 200 instituciones educativas.

Un elemento clave para la sostenibilidad de estos proyectos es la colaboración intersectorial con entidades públicas y privadas, según ha reiterado el propio Castellanos.

Convencido de que “la educación es la herramienta que transforma la sociedad”, Castellanos sostiene que el esfuerzo docente, cuando cuenta con el respaldo de la comunidad, puede generar cambios duraderos en todo el país.