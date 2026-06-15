Extorsión bajó un 20% en Bogotá durante 2026: reportan 190 casos menos y capturas, entre ellas una por intimidar a una webcamer

Santa Fe registró el mayor aumento de extorsión en Bogotá con 98 casos y un alza del 69%, mientras las modalidades incluyen amenazas directas, suplantación criminal, extorsión digital y cobros por devolver bienes hurtados - crédito Secretaría de Seguridad

La Policía Nacional, a través del Gaulay en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de 12 personas por el delito de extorsión en diferentes localidades de Bogotá, en una ofensiva que coincide con una reducción del 20% en los casos registrados de este delito durante el año 2026.

En el primer operativo destacado, realizado en la localidad de Puente Aranda, fue capturado en flagrancia un hombre cuando recibía $10 millones, producto de una extorsión a un comerciante. Según las autoridades, el capturado se hacía pasar por integrante de las bandas criminales “Los Guaros” y “Satanás”, utilizando amenazas para intimidar y exigir dinero a sus víctimas.

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En Los Mártires, la Policía capturó a una persona que se identificaba como miembro del “Tren de Aragua”, una de las estructuras criminales más conocidas en el país. Mediante mensajes intimidatorios enviados por WhatsApp, esta persona exigía tres millones de pesos a una modelo webcam, bajo la amenaza de difundir contenido íntimo y atentar contra su integridad.

Bogotá reportó 601 casos de extorsión entre enero y abril de 2026, con una tasa de 7,57 por cada 100 mil habitantes y una caída del 44,2% en abril frente a 2025 - crédito Policía Bogotá

En la localidad de Santa Fe, un hombre fue detenido tras hacerse pasar por trabajador de una empresa dedicada a la recuperación de motocicletas hurtadas. El capturado exigía siete millones de pesos a la víctima para devolverle su motocicleta y aseguraba tener contactos dentro de la SIJIN para dar credibilidad a su engaño. Las autoridades confirmaron que el sujeto tenía antecedentes por los delitos de hurto, receptación y estafa.

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En Suba, la Policía capturó en flagrancia a una persona justo cuando recibía dinero producto de una extorsión a un comerciante. La víctima era amenazada con atentados contra su vida y la de sus empleados si no pagaba la suma de 24 millones de pesos.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó: “En la última semana, gracias a la denuncia ciudadana a través de la línea 165 del Gaula, y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logramos la captura de doce personas por el delito de extorsión. Siete de estos capturados ya cuentan con medida de aseguramiento impuesta por un juez de la República”.

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El comandante Giovanni Cristancho informó que siete de los 12 capturados por extorsión en Bogotá ya tienen medida de aseguramiento impuesta por un juez - crédito Mebog

Disminución sostenida de la extorsión en Bogotá

Las acciones operativas de la Policía han permitido que, durante lo corrido de 2026, la extorsión registre una reducción del 20%, equivalente a 190 casos menos en comparación con el año anterior. El más reciente boletín de seguridad de la Secretaría Distrital de Seguridad indica que en abril se presentó una disminución del 44,2% en los casos de extorsión frente al mismo mes de 2025, con 69 hechos menos.

Para el periodo enero-abril de 2026, Bogotá reportó 601 casos de extorsión, una disminución del 9,4% respecto al mismo periodo de 2025. La tasa general es de 7,57 casos por cada 100 mil habitantes. En términos de incidencia horaria, la tarde y la noche concentran el 60% de los hechos, y los días laborales (lunes a jueves) suman casi el 60% de los eventos reportados.

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Focos y tendencias locales: Santa Fe y Teusaquillo en alerta

Aunque la tendencia general es de reducción, algunas localidades presentan incrementos preocupantes. Santa Fe lidera con 98 casos (tasa de 86,31 por 100 mil habitantes), un aumento del 69% respecto al año anterior. Teusaquillo muestra un alza del 38,1%, mientras que Chapinero, Kennedy y Fontibón reportan descensos relevantes. La mayoría de víctimas son adultos (81%), seguidos de personas mayores y adolescentes. El 56% de los casos afecta a hombres, mientras que el 35% corresponde a mujeres.

Santa Fe registró el mayor aumento de extorsión en Bogotá con 98 casos y un alza del 69%, mientras las modalidades incluyen amenazas directas, suplantación criminal, extorsión digital y cobros por devolver bienes hurtados - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Las modalidades de extorsión detectadas incluyen amenazas directas, suplantación de miembros de estructuras criminales, extorsión digital a través de redes sociales y exigencias de dinero para devolver bienes hurtados. En la mayoría de los casos, las víctimas son comerciantes, empresarios, trabajadores independientes y modelos webcam, quienes reciben amenazas de daño físico o de divulgación de contenido sensible.

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La Policía Nacional hizo un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de extorsión o secuestro a través de la línea gratuita 165 del Gaula, herramienta fundamental para prevenir y judicializar estos delitos.