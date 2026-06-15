Colombia

Hallan feto dentro de un contenedor de basura en Atlántico: las autoridades buscan a los responsables

Los primeros procedimientos permitieron determinar que tendría una gestación estimada de 8 a 9 meses, lo que tiene en alerta a la comunidad y la Policía que está trabajando para dar con el paradero de la madre y saber si es la culpable o si alguien más le arrebató a su hijo

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Un lote baldío lleno de bolsas de basura negras y blancas, botellas plásticas y cajas de cartón; al fondo se ve una patrulla de la Policía Nacional de Colombia.
El feto fue hallado entre deshechos de basura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el 2026 se han conocido varios casos de bebés o fetos abandonados en bolsas de basura en el territorio nacional. Lamentablemente, la mayoría de ellos son encontrados sin signos vitales o, pese a que son llevados a centros asistenciales, mueren por las difíciles condiciones que tuvieron que pasar y que los llevaron a padecer de hipotermia o contraer infecciones.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el barrio Villa Campestre, ubicado en Puerto Colombia (Atlántico), donde la Policía investiga el hallazgo de un feto de entre 8 y 9 meses de gestación dentro de una bolsa plástica arrojada en un contenedor de basura del sector. Por ahora, el caso sigue abierto para identificar a la persona o las personas que lo dejaron en el lugar.

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El feto fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses luego de que los expertos adelantaran las primeras verificaciones del lugar para encontrar pistas que los llevaran a los padres del pequeño y los motivos que tuvieron para abandonar al bebé sin siquiera llevarlo a un centro médico.

La búsqueda de los responsables continúa, puesto que los uniformados no obtuvieron información relevante con las primeras entrevistas realizadas con los residentes del sector, teniendo en cuenta que nadie vio quién arrojó la bolsa en el contenedor.

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Cabe mencionar que el hallazgo ocurrió en las primeras horas del domingo 14 de junio de 2026, en la carrera 51B con calle 135, frente a un conjunto residencial del barrio Villa Campestre, según la información conocida del caso y difundida por los medios locales como Zona Cero.

Cinco personas con trajes protectores blancos y guantes azules trabajan detrás de una cinta policial amarilla en un área boscosa con hierba verde, cerca de objetos personales dispersos.
Especialistas forenses trabajan por esclarecer el caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El feto estaba envuelto en una bolsa plástica dentro de un contenedor

Los primeros reportes de las autoridades indican que varias personas que llegaron al contenedor para deshacerse de algunas bolsas se encontraron con que había un paquete que se veía distinto a los demás residuos, por lo que decidieron comunicarse con las autoridades.

Cuando revisaron el paquete, encontraron el cuerpo de un bebé. Una patrulla de la Policía de Infancia y Adolescencia acudió al sitio tras ser alertada por la comunidad y confirmó que se trataba de un feto humano, por lo que iniciaron con las respectivas verificaciones.

Desde ese momento, las autoridades iniciaron indagaciones para esclarecer quién lo abandonó allí y determinar si la madre está involucrada o si fue un tercero el que cometió el crimen. Por esta razón, se está verificando si en el sector se vio a alguna mujer con avanzado estado de embarazo o si provenía de alguna zona aledaña.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Varios fetos han sido lanzados a la basura por sus familiares, lo que desató indignación en la comunidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Feto abandonado en Boyacá

Otro de los casos más sonados en 2026 ocurrió en pleno centro de Tunja, donde fue hallado un feto al interior de un contenedor de basura, ubicado en la carrera 10 con calle 11.

La investigación indica que fue un trabajador de reciclaje el que encontró el feto dentro de un contenedor y alertó a la Policía Nacional a través de la línea de emergencias.

Investigadores judiciales iniciaron la revisión de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos para identificar a la persona o personas involucradas y reconstruir la cronología de los hechos que se presentaron en marzo. Del mismo modo, se confirmó que la zona permaneció restringida mientras avanzaban las diligencias ante la mirada de sorpresa de los ciudadanos que no se explicaban quién pudo haber arrojado a un feto a la basura.

Primer plano de manos femeninas entrelazadas sobre un cuaderno azul cerrado en una mesa de madera, con una ecografía desenfocada en la parte inferior izquierda.
Las autoridades recuerdan a las madres que no quieren tener a sus hijos que tienen opciones como el aborto o la adopción - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al lugar acudieron unidades de criminalística para acordonar el área y realizar la inspección técnica, además de los procedimientos urgentes establecidos. Ante la gravedad de la situación, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Policía adelantaron las acciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales.

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