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Julián Quiñones y los obstáculos que tuvo que superar para jugar la Copa del Mundo 2026: “Salir de Magüí no es fácil”

Quiñones comenzó a jugar en Fútbol Paz desde el año 2014, tras la invitación del club a ir para su casa hogar y salir del municipio nariñense

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El extremo colombo-mexicano abrió el marcador ante Sudáfrica, en el segundo tiempo Raúl Jiménez ampliaría la ventaja y cerraría el marcador 2-0 - crédito TyC Sports

Detrás del delantero que llegó a una Copa del Mundo y que logró marcar para México en el escenario más importante del fútbol hay una historia de esfuerzo, sacrificio y decisiones difíciles. Julián Quiñones, futbolista colombo-mexicano, tuvo que superar diferentes obstáculos desde sus primeros años para construir una carrera que lo llevó desde Magüí Payán, en Nariño, hasta el fútbol internacional.

César Valencia, director deportivo de Fútbol Paz, la institución donde Quiñones comenzó su proceso formativo, aseguró que una de las claves del atacante siempre estuvo relacionada con su mentalidad y con las circunstancias que tuvo que enfrentar desde muy joven. “Si tú te adentras un poquito en esa parte de allá, en Nariño, uno ve que hay muchas dificultades”, explicó Valencia en entrevista con Infobae Colombia.

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Julián Quiñones y su amor por la familia

Para el dirigente, la historia personal de Quiñones fue un factor determinante en la forma en la que asumió su carrera. Más allá del talento que tenía con el balón, destacó la motivación que encontró en su familia y el deseo de salir adelante. “Él siempre pensaba en sacar su familia adelante y yo creo que eso es lo que tiene que haber marcado mucho a Julián”, agregó Valencia. El camino del delantero comenzó cuando llegó a Fútbol Paz en enero de 2014, con apenas 16 años.

La institución realizaba una veeduría para encontrar nuevos talentos y Quiñones rápidamente llamó la atención por su capacidad goleadora. “Desde el principio se destacó muchísimo. En esa veeduría hizo cuatro goles y cuando vemos que hay un chico que hace diferencia, optamos por tenerlo, cuidarlo, tenerlo aquí en casa hogar, en el club”, recordó Valencia.

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Quiñones siempre quiso jugar el Mundial 2026 con la selección de México, según lo reveló César Valencia, uno de sus primeros entrenadores y con quien permanece en contacto actualmente. Quiñones vive muy agradecido con el país mundialista - crédito Diego Suárez/Infobae

Ese proceso implicó un cambio importante para el jugador. Alejarse de su entorno, vivir en una casa hogar y adaptarse a una nueva rutina no era sencillo para un joven que apenas empezaba a construir su carrera.

Según Valencia, esa capacidad de adaptación fue una muestra de la personalidad que tenía Quiñones. “Eso no lo hace cualquiera. Tiene que tener mentalidad para este tipo de cosas y si tiene en su mente la familia, eso me parece muy llamativo”, señaló.

Julián Quiñones y la alta cifra de goles que anotó en su etapa formativa

En las canchas, el delantero empezó a demostrar que tenía condiciones especiales. Durante su paso por Fútbol Paz consiguió grandes registros, entre ellos un campeonato nacional sub-17 y el título de goleador con 58 anotaciones.

Pero dentro de esa etapa hubo un momento que marcó su historia: un partido en el que, con apenas 15 años, consiguió anotar 17 goles. “En un solo partido hizo 17 goles. Yo no sé cuántos jugadores en el mundo habrán hecho 17 goles en un partido”, contó Valencia.

Sin embargo, para quienes lo acompañaron desde sus inicios, su éxito no se explica únicamente por sus números. Valencia destacó que Quiñones tenía una combinación de talento, potencia física y determinación. “Julián tiene talento y tiene una virtud que tiene que ver con la parte física. Tiene mucha intensidad de llegadas al área y define como los dioses”, afirmó.

La relación sigue vigente actualmente y es por eso que Quiñones le confesó a Valencia su deseo de jugar la Copa del Mundo 2026 con la selección de México - crédito Diego Suárez/Infobae

Después de su etapa en Colombia apareció otro reto: dejar el país para buscar una oportunidad en México. En 2015 llegó a Tigres, un club con una plantilla llena de figuras y con una competencia interna muy alta. “No la tenía fácil”, reconoció Valencia al recordar aquella época. En el equipo mexicano estaban jugadores como André-Pierre Gignac y varios futbolistas de gran nivel, por lo que ganarse un lugar requería paciencia y trabajo.

Aun así, Quiñones volvió a responder con goles. En su primer torneo nacional sub-20 en México terminó como campeón de goleo, confirmando una característica que lo acompañaría durante toda su carrera. “Siempre, siempre donde ha llegado ha sido goleador”, afirmó Valencia.

Julián Quiñones, de México (izquierda), celebra tras marcar el primer gol durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026 - crédito AP/Natacha Pisarenko
Julián Quiñones, de México (izquierda), celebra tras marcar el primer gol durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026 - crédito AP/Natacha Pisarenko

Su recorrido profesional pasó por Tigres, Lobos BUAP, Atlas, América de México y, posteriormente, Arabia Saudita, donde siguió creciendo hasta convertirse en uno de los atacantes destacados del fútbol mexicano. “Todo mundo tiene la ilusión de estar en la selección del país, pero Julián se fue en 2015 y toda su carrera la hizo en México. Fue nacionalizado mexicano”, explicó Valencia.

Para quienes conocen su historia, su presencia en una Copa del Mundo representa mucho más que un logro deportivo. Es el resultado de años de esfuerzo desde un lugar donde, como resumió César Valencia, “salir de Magüí no es fácil”.

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