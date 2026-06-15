Luis Quiñones sería nuevo jugador de América de Cali: “Es el equipo de mi corazón desde que era niño”

Quiñones estuvo vinculado contractualmente entre junio de 2016 al mismo mes de 2026, con cesiones en condición de préstamo a equipos como Pumas, Toluca, Puebla y Tijuana - crédito EFE/Emiliano González

Continúa moviéndose el mercado de pases del fútbol profesional colombiano. La Copa del Mundo 2026, si bien ha bajado la velocidad con la que suele moverse la temporada de transferencia, no ha obstaculizado que los equipos del país vayan conformando sus plantillas para el segundo semestre del año. Uno de esos equipos es el América de Cali, que estaría cerca de cerrar la llegada de Luis Quiñones, un futbolista colombiano, de 34 años, que actúa como extremo por izquierda.

Tal es la inminencia de la llegada de Quiñones al América, que ya se refirió públicamente a la negociación. Algo que no suele ocurrir durante el mercado de pases, o que solo se da cuando ya es oficial. El ex Junior de Barranquilla se adelantó a esa oficialización y expuso: “Voy a pedir el número de siempre, con el que pude salir campeón en varias oportunidades, que es el 23. Lo usé durante toda mi carrera porque siempre me gustó Jefferson Cuero, un compañero que tuve en Independiente Santa Fe que jugaba muchísimo″, dijo en entrevista con Win Sports.

PUBLICIDAD

Quiñones alcanzó su valor de mercado más alto en el año 2018, cuando jugó en Toluca, cedido desde Tigres - crédito EFE/Francisco Guasco

Quiñones afirmó que solo falta la firma para que se dé su llegada de América de Cali y en principio sería con un contrato por un año en condición de préstamo. Es decir que el club no adquiere su ficha. “Es un gran anhelo ya estar entrenando porque las pretemporadas son importantes. Quiero estar a disposición del club para ponerlo en el lugar que merece”, dijo.

La última vez que jugó Quiñones en el fútbol colombiano fue hace diez años, lo hizo vistiendo los colores de Independiente Santa Fe, equipo con el que quedó campeón del título más grande en la historia de ese club, la Copa Sudamericana de 2016. “Siento que es un debut regresar a mi país. Desde lejos vi el crecimiento y es una liga muy grande ya”, siguió afirmando el delantero.

PUBLICIDAD

Junior de Barranquilla fue una de las opciones que manejó Luis Quiñones para su regreso al fútbol colombiano - crédito @olsendeportes / X

¿Cómo se dio la llegada de Luis Quiñones al América de Cali?

Sobre cómo se dio el acercamiento al América de Cali, Quiñones afirmó que fue por medio de su representante, Luis Bedoya, quien lo llamó en medio de estas vacaciones del jugador en Pachuca, México. Tras el ofrecimiento por parte de Bedoya a Quiñones sobre la posibilidad de jugar en el equipo caleño, el extremo le aseguró que le encantaría y ahí comenzaron las negociaciones, que no duraron mucho, pues hasta hace dos días era un rumor que estaría cerca de ser oficial. En los mercados de pases las negociaciones tienen de durar mucho más, no en vano muchas de ellos son denominadas “novelas”.

América de Cali no fue el único equipo interesado en Luis Quiñones, pues Millonarios estaba en la baraja de posibilidades que manejaba el jugador. Incluso desde hace seis meses, de acuerdo a lo que confesó, el equipo azul estuvo tan cerca de cerrar su llegada que él alcanzó a hablar con el director técnico de aquel entonces, David González. Ese mismo que ahora lo dirigiría en América: “Él también fue mi compañero en Águilas Doradas y como entrenador no he tenido la oportunidad de conocerlo tanto. Pero en esa conversación que tuvimos hace seis meses le dejé claro que mi posición es extremo derecho, a pesar de que también me coloquen detrás del nueve. También aclaramos lo de mi pasado”, dijo el jugador de 34 años.

PUBLICIDAD

Luis Quiñones tiene un valor de mercado actual de 600 mil euros, según Transfermarkt - crédito EFE/Francisco Guasco

Las polémicas de Luis Quiñones: ¿le gustaba más la fiesta que el fútbol?

El nombre de Luis Quiñones en el fútbol colombiano no solo está ligado a las gambetas, goles y títulos, pues también está muy relacionado a las fiestas. Sobre todo durante su estadía en Junior de Barranquilla, en donde jugó todo el año 2015, su nombre estuvo involucrado en faltas a la disciplina de un jugador profesional.

Quiñones es consiente de ello y por eso quiso dejar en claro que eso es cosa del pasado y que haber estado durante una década en el fútbol del exterior le permitió compartir con jugadores que impregnaron de él una disciplina que lo llevó a ser campeón en la mayoría de equipos que jugó: “Soy consiente de lo que demanda América y su hinchada, de lo que exige. Estar con esos jugadores, muy importantes, me enseñó a crecer como persona y jugador”, concluyó.

PUBLICIDAD