Deportes

Luis Quiñones sería nuevo jugador de América de Cali: “Es el equipo de mi corazón desde que era niño”

El extremo colombiano comenzó su carrera en Patriotas, pasó por Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y, en los últimos diez años, estuvo en el fútbol mexicano, conozca por cuántos años firmaría con el equipo caleño

Guardar
Google icon
Quiñones estuvo vinculado contractualmente entre junio de 2016 al mismo mes de 2026, con cesiones en condición de préstamo a equipos como Pumas, Toluca, Puebla y Tijuana - crédito EFE/Emiliano González
Quiñones estuvo vinculado contractualmente entre junio de 2016 al mismo mes de 2026, con cesiones en condición de préstamo a equipos como Pumas, Toluca, Puebla y Tijuana - crédito EFE/Emiliano González

Continúa moviéndose el mercado de pases del fútbol profesional colombiano. La Copa del Mundo 2026, si bien ha bajado la velocidad con la que suele moverse la temporada de transferencia, no ha obstaculizado que los equipos del país vayan conformando sus plantillas para el segundo semestre del año. Uno de esos equipos es el América de Cali, que estaría cerca de cerrar la llegada de Luis Quiñones, un futbolista colombiano, de 34 años, que actúa como extremo por izquierda.

Tal es la inminencia de la llegada de Quiñones al América, que ya se refirió públicamente a la negociación. Algo que no suele ocurrir durante el mercado de pases, o que solo se da cuando ya es oficial. El ex Junior de Barranquilla se adelantó a esa oficialización y expuso: “Voy a pedir el número de siempre, con el que pude salir campeón en varias oportunidades, que es el 23. Lo usé durante toda mi carrera porque siempre me gustó Jefferson Cuero, un compañero que tuve en Independiente Santa Fe que jugaba muchísimo″, dijo en entrevista con Win Sports.

PUBLICIDAD

Quiñones alcanzó su valor de mercado más alto en el año 2018, cuando jugó en Toluca, cedido desde Tigres - crédito EFE/Francisco Guasco
Quiñones alcanzó su valor de mercado más alto en el año 2018, cuando jugó en Toluca, cedido desde Tigres - crédito EFE/Francisco Guasco

Quiñones afirmó que solo falta la firma para que se dé su llegada de América de Cali y en principio sería con un contrato por un año en condición de préstamo. Es decir que el club no adquiere su ficha. “Es un gran anhelo ya estar entrenando porque las pretemporadas son importantes. Quiero estar a disposición del club para ponerlo en el lugar que merece”, dijo.

La última vez que jugó Quiñones en el fútbol colombiano fue hace diez años, lo hizo vistiendo los colores de Independiente Santa Fe, equipo con el que quedó campeón del título más grande en la historia de ese club, la Copa Sudamericana de 2016. “Siento que es un debut regresar a mi país. Desde lejos vi el crecimiento y es una liga muy grande ya”, siguió afirmando el delantero.

PUBLICIDAD

El delantero se encuentra en el fútbol mexicano desde hace varias temporadas - crédito @olsendeportes / X
Junior de Barranquilla fue una de las opciones que manejó Luis Quiñones para su regreso al fútbol colombiano - crédito @olsendeportes / X

¿Cómo se dio la llegada de Luis Quiñones al América de Cali?

Sobre cómo se dio el acercamiento al América de Cali, Quiñones afirmó que fue por medio de su representante, Luis Bedoya, quien lo llamó en medio de estas vacaciones del jugador en Pachuca, México. Tras el ofrecimiento por parte de Bedoya a Quiñones sobre la posibilidad de jugar en el equipo caleño, el extremo le aseguró que le encantaría y ahí comenzaron las negociaciones, que no duraron mucho, pues hasta hace dos días era un rumor que estaría cerca de ser oficial. En los mercados de pases las negociaciones tienen de durar mucho más, no en vano muchas de ellos son denominadas “novelas”.

América de Cali no fue el único equipo interesado en Luis Quiñones, pues Millonarios estaba en la baraja de posibilidades que manejaba el jugador. Incluso desde hace seis meses, de acuerdo a lo que confesó, el equipo azul estuvo tan cerca de cerrar su llegada que él alcanzó a hablar con el director técnico de aquel entonces, David González. Ese mismo que ahora lo dirigiría en América: “Él también fue mi compañero en Águilas Doradas y como entrenador no he tenido la oportunidad de conocerlo tanto. Pero en esa conversación que tuvimos hace seis meses le dejé claro que mi posición es extremo derecho, a pesar de que también me coloquen detrás del nueve. También aclaramos lo de mi pasado”, dijo el jugador de 34 años.

Luis Quiñones tiene un valor de mercado actual de 600 mil euros, según Transfermarkt - crédito EFE/Francisco Guasco
Luis Quiñones tiene un valor de mercado actual de 600 mil euros, según Transfermarkt - crédito EFE/Francisco Guasco

Las polémicas de Luis Quiñones: ¿le gustaba más la fiesta que el fútbol?

El nombre de Luis Quiñones en el fútbol colombiano no solo está ligado a las gambetas, goles y títulos, pues también está muy relacionado a las fiestas. Sobre todo durante su estadía en Junior de Barranquilla, en donde jugó todo el año 2015, su nombre estuvo involucrado en faltas a la disciplina de un jugador profesional.

Quiñones es consiente de ello y por eso quiso dejar en claro que eso es cosa del pasado y que haber estado durante una década en el fútbol del exterior le permitió compartir con jugadores que impregnaron de él una disciplina que lo llevó a ser campeón en la mayoría de equipos que jugó: “Soy consiente de lo que demanda América y su hinchada, de lo que exige. Estar con esos jugadores, muy importantes, me enseñó a crecer como persona y jugador”, concluyó.

Temas Relacionados

America de CaliLuis QuiñonesMercado de pasesfutbol colombianoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

Ambos equipos inician su participación con la intención de sumar puntos en una zona competitiva del torneo. El conjunto asiático cuenta con mayor experiencia en este tipo de competencias, mientras que el equipo oceánico regresa a la fase final después de varios años

Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

Julián Quiñones y los obstáculos que tuvo que superar para jugar la Copa del Mundo 2026: “Salir de Magüí no es fácil”

Quiñones comenzó a jugar en Fútbol Paz desde el año 2014, tras la invitación del club a ir para su casa hogar y salir del municipio nariñense

Julián Quiñones y los obstáculos que tuvo que superar para jugar la Copa del Mundo 2026: “Salir de Magüí no es fácil”

El ídolo colombiano de River Plate que fue el referente de Radamel Falcao en los inicios de su carrera profesional

Juan Pablo Ángel junto a Miguel Ángel Borja ostentan el récord de ser los colombianos con mayor cantidades de goles marcados con la camiseta de la banda cruzada

El ídolo colombiano de River Plate que fue el referente de Radamel Falcao en los inicios de su carrera profesional

Árbitros colombianos fueron designados para el segundo partido de la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Andrés Rojas y Alexander Guzmán estarán en el partido en donde los anfitriones esperan sellar su clasificación a los dieciséisavos de final de la Copa del Mundo

Árbitros colombianos fueron designados para el segundo partido de la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Falcao se arriesgó con lo que sería un buen Mundial 2026 para la Selección Colombia: “El equipo puede superar lo que hizo en 2014″

El goleador histórico de la Amarilla destacó el manejo de grupo de Néstor Lorenzo, que puede terminar siendo clave para encontrar un buen nivel competitivo en la Copa Mundial de la FIFA

Falcao se arriesgó con lo que sería un buen Mundial 2026 para la Selección Colombia: “El equipo puede superar lo que hizo en 2014″
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Hija de Yeison Jiménez cumplió 15 años, así se homenajeó la presencia del artista durante la fiesta

Hija de Yeison Jiménez cumplió 15 años, así se homenajeó la presencia del artista durante la fiesta

Juliana Calderón contó cómo su hermana Yina se entera de los embarazos de las famosas: “Tiene convenios”

Violeta Bergonzi se pronunció sobre las fotografías de Aida Cortés al interior de una iglesia: “No es un lugar donde se pueda posar”

Así reaccionó una periodista colombiana al saludo de Cristiano Ronaldo durante los entrenamientos de Portugal

Juanda Caribe confirma que está soltero y pone freno a los rumores sobre Mariana Zapata: “Mi realidad”

Deportes

Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

Julián Quiñones y los obstáculos que tuvo que superar para jugar la Copa del Mundo 2026: “Salir de Magüí no es fácil”

El ídolo colombiano de River Plate que fue el referente de Radamel Falcao en los inicios de su carrera profesional

Árbitros colombianos fueron designados para el segundo partido de la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Falcao se arriesgó con lo que sería un buen Mundial 2026 para la Selección Colombia: “El equipo puede superar lo que hizo en 2014″