Camilo Romero arremete contra Abelardo de la Espriella y lo acusa de “populismo punitivo” en la recta final presidencial

Camilo Romero cuestionó duramente a Abelardo de la Espriella por sus palabras sobre los casos de abusos a menores - crédito Camilo Romero/Facebook - @delaespriella_style/Instagram

El periodista y líder político Camilo Romero arremetió contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, acusándolo de instrumentalizar la tragedia de la niñez con fines electorales y de encubrir su trayectoria profesional previa en los estrados judiciales; la fuerte recriminación del dirigente que respalda a Iván Cepeda sacudió las plataformas digitales en la recta final de la segunda vuelta presidencial, que está programada para el 21 de junio.

La confrontación política se originó tras la captura de un ciudadano estadounidense —que adelantaba un proceso de adopción de tres menores— en un edificio residencial en el norte de Bogotá, sindicado de presunto abuso contra un menor de edad, luego de que la comunidad grabara el momento en que, al parecer, abusaba de un niño en un balcón, en la tarde del domingo 14 de junio.

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Ante el impacto nacional del caso, De la Espriella publicó un mensaje de rechazo radical en sus redes, en las que propuso controles migratorios estrictos y la pena de prisión perpetua para agresores de menores. Asimismo, el aspirante de la extrema derecha utilizó el caso para responsabilizar a las administraciones de izquierda, al asegurar que el Gobierno nacional de Gustavo Petro y la aspiración de Iván Cepeda premian a delincuentes.

Abelardo de la Espriella exigió medidas más severas contra agresores de menores y cuestionó a sectores de izquierda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La denuncia por incoherencia y el pasado jurídico de De la Espriella

La respuesta de Camilo Romero, exsenador y exgobernador de Nariño, se enfocó en cuestionar la autoridad moral del penalista para abanderar causas de protección infantil, al recordar las actuaciones jurídicas que la firma de Abelardo de la Espriella adelantó en el pasado en favor de personas procesadas por delitos de connotación sexual.

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“Así eres Abelardo, un extremo incoherente. Hoy posas indignado por nuestros niños, pero defendías a tipos señalados de abuso sexual. Allí llamabas a las mujeres víctimas ‘trepadoras’ y exonerabas de delito al tocamiento aberrante contra nuestros niños, porque te vendías por unas monedas. Hoy quieres engañar al pueblo colombiano con populismo punitivo, pero no te alcanzará”, escribió Romero en su cuenta de X.

El exsenador ‘verde’ señaló que el flagelo de la explotación de menores por parte de redes extranjeras constituye una problemática estructural derivada de la debilidad institucional que dejaron los partidos tradicionales en las últimas décadas.

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Romero vinculó esta situación con las posturas ideológicas de los sectores de la ultraderecha colombiana que rinden pleitesía a figuras internacionales polémicas.

Camilo Romero señaló a Abelardo de la Espriella de intentar capitalizar políticamente un caso que generó indignación nacional - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Además, Camilo Romero cuestionó los nexos y la admiración que Abelardo de la Espriella profesa hacia el mandatario norteamericano Donald Trump, al relacionar al líder estadounidense con escándalos de abuso y redes de depredación internacional que afectaron a comunidades vulnerables en el pasado, al hacer referencia al caso de Jeffrey Epstein.

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“Esta parte siniestra gringa, que todos debemos rechazar, es la que viene a explotar sexualmente a mujeres y niños de Colombia porque nos ven como una nación débil, gracias a la mala herencia de décadas de los gobiernos de ultraderecha de la que haces parte y que solo viven rindiendo pleitesía a personajes nefastos como Trump, metido en el escándalo sexual del pedófilo y depredador sexual Jeffrey Epstein. Es el mismo Trump al que tanto alabas”, señaló el líder en la plataforma digital.

Camilo Romero aseguró que no estaba dispuesto a ocultar la realidad ni permitir que Abelardo de la Espriella construyera una campaña basada en engaños hacia los ciudadanos: “No Abelardo, no vas a venir a burlarte de nuestro pueblo ocultando el pasado que no cuentas. Colombia se respeta”.

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Camilo Romero cuestionó duramente a Abelardo de la Espriella tras las declaraciones del candidato sobre el caso de un ciudadano estadounidense investigado por presunto abuso contra un menor en Bogotá - crédito @CamiloRomero/X

Al cierre de su post, Romero enfatizó que cualquier agresión contra la infancia debe castigarse de forma estricta mediante el ordenamiento constitucional vigente y no bajo las promesas de mano dura de la campaña opositora: “Connacional, gringo o cualquier extranjero que le haga daño a nuestros niños debe ser castigado de manera ejemplar y en apego a nuestras leyes y Constitución”.