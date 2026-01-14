Desde el Congreso pidieron a Petro no manejar la diplomacia por redes sociales: “Especialmente con Estados Unidos”

El presidente Gustavo Petro convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en medio de la tensión con Venezuela y llegaron a importantes acuerdos - crédito Ovidio González/Presidencia

El martes 13 de enero, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para abordar la crisis diplomática generada en Venezuela, debido a la larga frontera que comparten y por la operación militar de Estados Unidos en este territorio el 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen.

En la reunión participaron los expresidentes Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria, así como miembros del Senado y la Cámara de Representantes, en su mayoría integrantes de las comisiones de seguridad y relaciones exteriores.

El resultado de la reunión fue un comunicado emitido por el Gobierno en el que se reiteró la postura de Colombia en política exterior. En él se afirmó el compromiso con “la defensa irrestricta del derecho internacional, el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la condena a cualquier acción que implique el uso de la fuerza o la invasión militar de un Estado soberano”.

La importancia de mantener el diálogo con Estados Unidos

Uno de los puntos clave planteados por el presidente Petro fue la necesidad de mantener una agenda activa de diálogo con Estados Unidos. Petro resaltó la importancia de construir una cooperación basada en el respeto mutuo y en objetivos comunes para la región.

La Comisión también expresó su apoyo a la idea de que América Latina y el Caribe deben ser una zona de paz, vida y cooperación. Reiteraron que la estabilidad regional solo puede ser alcanzada mediante la integración de los países y el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales.

En cuanto a los desafíos globales, el Gobierno nacional de Gustavo Petro destacó la necesidad de avanzar hacia una nueva cooperación hemisférica para abordar de forma integral los problemas del narcotráfico, el crimen organizado y las economías ilegales.

En este sentido, la Comisión abogó por políticas que prioricen el desarrollo, la salud pública y la corresponsabilidad internacional, al dejar de lado enfoques puramente represivos.

Críticas de la oposición sobre la gestión diplomática que mantiene el presidente Petro

Tras la salida de la reunión, el senador José Luis Pérez, de Cambio Radical, fue abordado por la prensa y allí lanzó una crítica contundente al manejo de la diplomacia por parte del presidente Petro, con Estados Unidos, especialmente con su homólogo Donald Trump.

“Le pedimos al presidente que no maneje las relaciones exteriores del país, especialmente con Estados Unidos, a través de las redes sociales. Este tipo de comunicación no es adecuada para tratar temas tan sensibles y tan importantes para la seguridad y la economía de Colombia”, comentó Pérez.

Pérez insistió en que las relaciones con Estados Unidos no deben gestionarse a través de redes sociales: “Los comentarios en plataformas digitales no son adecuados para tratar temas de tan alto nivel. Los mecanismos diplomáticos oficiales existen para algo, y es a través de ellos como debe manejarse la política exterior de Colombia”.

Aunque el presidente Petro aceptó las críticas de manera tranquila, según señaló el congresista, los opositores insistieron en la importancia de que el Gobierno utilice los canales diplomáticos tradicionales para tratar temas con gobiernos como el de Estados Unidos.

“Es un error seguir respondiendo a los gobiernos por redes sociales”, agregó Pérez a la prensa, que aseguró que la reunión fue franca y abierta con todos los presentes y de manera sorpresiva con el propio mandatario.

De esta manera, la Comisión también abordó los retos que enfrenta América Latina para avanzar hacia una cooperación hemisférica más efectiva. Acordaron que los problemas estructurales, como el narcotráfico y el crimen organizado, requieren no solo una cooperación bilateral con países como Estados Unidos, sino una integración más profunda a nivel regional.

Para ello, destacaron la importancia de fortalecer organismos regionales y multilaterales que permitan coordinar políticas efectivas y sostenibles a largo plazo.