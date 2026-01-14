Colombia

Daniel Briceño fue denunciado por presunto pánico económico y social tras publicación sobre Pegasus: el concejal respondió

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación tras un mensaje de Briceño en el que afirmó que el software de espionaje Pegasus es utilizado por el gobierno del presidente Gustavo Petro

La denuncia menciona posibles delitos
La denuncia menciona posibles delitos de injuria, calumnia y pánico económico y social - crédito @Danielbricen/X

La exfiscal Angélica Monsalve presentó formalmente una denuncia penal contra el concejal y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá Daniel Briceño, por la presunta difusión de información falsa sobre el uso del software de espionaje Pegasus por parte del Gobierno nacional.

En su cuenta de X, Monsalve afirmó que la denuncia busca que se investiguen los hechos y recordó que previamente también había denunciado a otro candidato al Congreso: “Por estas afirmaciones de hecho (...) realizadas por Daniel Briceño, he radicado denuncia formal. Esto para que aprenda —al igual que Jorge Castillo— a conectar la lengua con el cerebro (si es que lo tienen) antes de atribuir delitos que no puede probar al Presidente de la República, a sus ministros y a los directores de departamento”.

Monsalve añadió que este tipo de actuaciones forman parte de una labor pedagógica y cívica necesaria: “poner límites a quienes creen que pueden difamar, desinformar y vilipendiar instituciones únicamente para obtener likes, sin asumir las responsabilidades legales y democráticas que conlleva la palabra pública. La libertad de expresión no ampara la mentira ni la imputación criminal sin pruebas, y la estabilidad institucional y la democracia se defienden también con responsabilidad”.

Publicación de Briceño y alcance de la denuncia

Briceño afirmó en X que
Briceño afirmó en X que el software de espionaje Pegasus existe y que es utilizado por el gobierno de Gustavo Petro - crédito @Danielbricen/X

La denuncia, radicada el 14 de enero de 2026 con número de folio 20266110004652, detalla que el 13 de enero Briceño publicó en X: “El software de espionaje Pegasus SÍ EXISTE y lo usan en el gobierno Petro”. Según Monsalve, esta afirmación fue difundida a una audiencia masiva sin que el candidato presentara evidencia documental, judicial o técnica que la respaldara.

El documento presentado ante la Fiscalía resalta que la publicación atribuye hechos graves y potencialmente delictivos al Gobierno nacional y a sus funcionarios. La legislación colombiana prohíbe interceptar comunicaciones privadas mediante software espía, y la denuncia subraya que la calidad de candidato a elección popular de Briceño agrava la situación, dada la repercusión de sus declaraciones sobre la opinión pública y el proceso democrático.

Monsalve solicitó que se determine la veracidad de los hechos afirmados, si el denunciado contaba con pruebas reales al momento de la publicación y, de no existir, que se adopten las medidas legales correspondientes. Entre los delitos mencionados se incluyen injuria, calumnia y pánico económico y social.

Monsalve argumenta que la publicación
Monsalve argumenta que la publicación carece de pruebas documentales, judiciales o técnicas y genera alarma pública - crédito @alazamo123/X

Respuesta del concejal y postura del Gobierno

Daniel Briceño respondió a la denuncia en su cuenta de X, defendiendo la publicación y cuestionando la acción legal de Monsalve. “Una persona que supuestamente fue Fiscal me denunció por pánico económico porque dije que un ministro de Petro denunció que desde un ministerio de Petro lo están espiando con Pegasus, lo cual es cierto. No es un chiste, me denunció por pánico económico, pobre justicia”, escribió el concejal.

No obstante, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó que organismos estatales hayan empleado el software Pegasus para realizar seguimientos recientes sobre el ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Ha sido víctima de información falsa”, declaró Sánchez, subrayando que ningún operativo de espionaje de ese tipo ha sido autorizado ni desde su ministerio ni por fuerzas bajo su mando.

El ministro de Defensa también explicó que el uso de Pegasus en Colombia estuvo limitado al periodo 2021-2022 y que desde entonces su utilización se ha interrumpido. Recordó que el presidente Gustavo Petro había advertido previamente sobre la utilización del software durante la administración anterior.No está siendo utilizado por la fuerza pública” y “nosotros no utilizamos ese tipo de software”, afirmó Sánchez, reafirmando la postura oficial del Ejecutivo frente a las acusaciones.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación será la encargada de determinar responsabilidades legales y posibles delitos - crédito @alazamo123/X

En ese contexto, el caso plantea un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad legal al difundir información sobre funcionarios y el Gobierno.

