Colombia

Corte Constitucional decretó pruebas para el estudio del decreto de emergencia económica del Gobierno Petro: estos son los detalles

El magistrado sustanciador Carlos Camargo Assis inició formalmente el estudio de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390 de 2025 y solicitó información adicional a la Presidencia de la República

Guardar
El despacho del magistrado Camargo
El despacho del magistrado Camargo precisó que dichos documentos incluyen informes presupuestales, certificaciones sobre gastos derivados de desastres naturales y solicitudes de recursos adicionales - crédito Corte Constitucional

El magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo Assis expidió el auto mediante el cual avoca conocimiento del proceso de revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.

La decisión quedó consignada en el expediente RE-387 y fue firmada el 14 de enero de 2026 en Bogotá, como pudo confirmar Infobae Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el auto, el magistrado sustanciador no solo asumió formalmente el conocimiento del asunto, sino que también decretó la práctica de diversas pruebas con el fin de contar con los elementos necesarios para proyectar su ponencia sobre la exequibilidad o no del decreto. El documento detalla los antecedentes administrativos y constitucionales del caso, así como los requerimientos dirigidos a distintas entidades y expertos.

Inicio del control automático de constitucionalidad

Según lo expuesto en la providencia, el 22 de diciembre de 2025 el presidente de la República expidió el Decreto Legislativo 1390 de 2025, “por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”. Un día después, la Secretaría Jurídica de la Presidencia remitió a la Corte copia auténtica del decreto, junto con soportes administrativos y comunicaciones enviadas a organismos internacionales como la OEA y la ONU.

El despacho del magistrado Camargo precisó que dichos documentos incluyen informes presupuestales, certificaciones sobre gastos derivados de desastres naturales y solicitudes de recursos adicionales por parte de distintas entidades del Estado. Todo este material forma parte del análisis que debe realizar la Corte en el marco del control automático que exige la Constitución para este tipo de decretos.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Estado de Emergencia Económica y SocialCorte ConstitucionalCarlos Camargo AssisDecreto Legislativo 1390 de 2025Revisión de constitucionalidadExpediente RE-387Control automático de constitucionalidadColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios, amistoso de la Copa Miguel Ángel Russo: siga el minuto a minuto en La Bombonera

El equipo colombiano culmina su pretemporada en Buenos Aires, visitando la cancha del cuadro argentino en un partido en homenaje al fallecido entrenador

EN VIVO - Boca Juniors

Alerta en la selección Colombia: Richard Ríos salió en camilla del partido del Benfica

El mediocampista fue titular en el clásico ante Porto por la Taca de Portugal, segundo torneo de mayor importancia en esa nación

Alerta en la selección Colombia:

Salario mínimo de 2026: así reaccionaron los trabajadores a la demanda contra el aumento que hicieron los comerciantes

Fabio Arias, presidente de la CUT, criticó a Fenalco y aseguró que Jaime Cabal, presidente del gremio, está dando “patadas de ahogado”

Salario mínimo de 2026: así

Fue capturado en un funeral pese a tener detención domiciliaria y sacó su mejor sonrisa para la cámara

La reacción del criminal generó sorpresa y se viralizó rápidamente en las redes sociales

Fue capturado en un funeral

Fiscalía firmó acuerdo con alias Gabriela, pieza clave en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: obtuvo una rebaja de pena considerable

Katerine Andrea Martínez aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado, porte de armas de fuego, uso de menores de edad en la comisión de delitos, entre otros

Fiscalía firmó acuerdo con alias
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Siga el

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: terminó la primera parte del tributo e invitados volverán a las 6:00 p. m.

Las películas más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Así sonó ‘Destino final’, la canción de Yeison Jiménez y Luis Alfonso que cobró un nuevo sentido tras la muerte del artista

Las películas de Prime Video en Colombia para engancharse este día

Yeison Jiménez y el impacto de los ídolos musicales en Colombia: “Referentes que inspiran a miles de personas”

Deportes

EN VIVO - Boca Juniors

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios, amistoso de la Copa Miguel Ángel Russo: siga el minuto a minuto en La Bombonera

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Alerta en la selección Colombia: Richard Ríos salió en camilla del partido del Benfica

Luis Díaz intervino en el segundo y tercer gol del Bayern Múnich en la victoria frente al FC Koln

Millonarios arma la primera polémica en el mercado de fichajes: busca defensor de pocos minutos en 2025