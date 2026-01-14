Corte Constitucional decretó pruebas para el estudio del decreto de emergencia económica del Gobierno Petro: estos son los detalles

El despacho del magistrado Camargo precisó que dichos documentos incluyen informes presupuestales, certificaciones sobre gastos derivados de desastres naturales y solicitudes de recursos adicionales - crédito Corte Constitucional

El magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo Assis expidió el auto mediante el cual avoca conocimiento del proceso de revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.

La decisión quedó consignada en el expediente RE-387 y fue firmada el 14 de enero de 2026 en Bogotá, como pudo confirmar Infobae Colombia.

En el auto, el magistrado sustanciador no solo asumió formalmente el conocimiento del asunto, sino que también decretó la práctica de diversas pruebas con el fin de contar con los elementos necesarios para proyectar su ponencia sobre la exequibilidad o no del decreto. El documento detalla los antecedentes administrativos y constitucionales del caso, así como los requerimientos dirigidos a distintas entidades y expertos.

Inicio del control automático de constitucionalidad

Según lo expuesto en la providencia, el 22 de diciembre de 2025 el presidente de la República expidió el Decreto Legislativo 1390 de 2025, “por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”. Un día después, la Secretaría Jurídica de la Presidencia remitió a la Corte copia auténtica del decreto, junto con soportes administrativos y comunicaciones enviadas a organismos internacionales como la OEA y la ONU.

El despacho del magistrado Camargo precisó que dichos documentos incluyen informes presupuestales, certificaciones sobre gastos derivados de desastres naturales y solicitudes de recursos adicionales por parte de distintas entidades del Estado. Todo este material forma parte del análisis que debe realizar la Corte en el marco del control automático que exige la Constitución para este tipo de decretos.

