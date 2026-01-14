Colombia

Continúa el remezón en la Casa de Nariño: Petro también pidió la renuncia a Juan Carlos Florián, el polémico ministro (a) de Igualdad

El funcionario, que tuvo que posesionarse dos veces en el cargo por evidentes vicios de trámite, se convierte en uno más de los ‘descabezados’ por el jefe de Estado, en un día en el que se han confirmado las desvinculaciones de Angie Rodríguez, que fungía como directora del Dapre, y Jorge Lemus, extitular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

Juan Carlos Florián duró menos
Juan Carlos Florián duró menos de seis meses al frente del Ministerio de Igualdad - crédito @MinIgualdad_Col/X

En lo que podría configurarse como un nuevo remezón al interior del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, se conoció el miércoles 14 de enero de la inminente salida de Juan Carlos Florián: ministro (a) de Igualdad. Florián, que no duró ni seis meses en el cargo, se sumará a otras desvinculaciones que empezaron a agitar a la actual administración, a la que le resta por mandato constitucional 205 días, pues finalizará el 7 de agosto.

La destitución del ibaguereño, que ya había trabajado con Petro cuando este fue alcalde de Bogotá, se concretó tras días de versiones sobre su permanencia en el gabinete. La decisión, adelantada por medios como El Colombiano y Caracol Radio, y que pudo ratificar Infobae Colombia, responde a los recientes escándalos internos y a las dificultades en la ejecución de los recursos de la cartera, que enfrenta un escenario incierto en el Congreso de la República.

Juan Carlos Florián fue ministro
Juan Carlos Florián fue ministro de Igualdad entre agosto de 2025 y enero de 2026 - crédito Colprensa

El episodio estelarizado por el entonces viceministro Dúmar Guevara, que lanzó duros ataques a Andrea Petro y Luz Mary Herrán, hija y exesposa del presidente, empezaron a minar la confianza en Florián: al que también le pasó factura, según fuentes de presidencia, la baja ejecución de su cartera, que hasta el momento será clausurada al final de la presente legislatura; salvo que el proyecto que pretende mantenerla siga con vida en el legislativo.

Las conversaciones, divulgadas a principios de diciembre por El Colombiano, incluían insultos y comentarios sobre conflictos internos vinculados a la gestión de contratos en el ministerio. “Viene la Andrea Petro a las 10 am, dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”, escribió Guevara en uno de los mensajes citados por el citado medio.

Gustavo Petro insistió en Juan
Gustavo Petro insistió en Juan Carlos Florián como ministro (a) de Igualdad, pero él mismo le pidió la renuncia - crédito REUTERS - suministrada a Infobae

Baja ejecución y el futuro del Ministerio de Igualdad

En la actualidad, esta dependencia atraviesa dificultades estructurales. Durante el 2024, la ejecución presupuestal del ministerio llegó a 2,4% en 2024, en medio de controversias por presuntas irregularidades en contratos por más de 55.000 millones de pesos y denuncias internas sobre el manejo de recursos, lo que ha debilitado el respaldo político a esta entidad, que a mediados del 2025, antes de la llegada de Florián, registraba ejecución entre el 1,9% y el 3,35.

Aunque el saliente funcionario indicó que logró pasar del 4% al 25%, la declaración de inexequibilidad del ministerio por parte de la Corte Constitucional obliga al Ejecutivo a que en el Congreso tenga éxito la iniciativa que busca prolongar su existencia. Todo esto en medio del clima de escepticismo sobre la viabilidad de la cartera, que ha perdido respaldo entre distintas bancadas y enfrenta el riesgo de desaparecer en la actual administración.

Entre las voces más críticas a la gestión de Florián y el manejo del ministerio se encuentra la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que en su cuenta de X se refirió a esta decisión. “Cuando tumbamos a Juan Carlos Florián por violar la ley de Paridad, el presidente Gustavo Petro me increpó en un Consejo de Ministros, incluso pidiendo que ‘alguien hiciera algo’ contra mí. Dos semanas después, él mismo me informó que mi vida estaba en riesgo”, inició en su mensaje.

Con este mensaje, la representante
Con este mensaje, la representante a la Cámara Cathy Juvinao se pronunció sobre la salida del Ministro (a) de Igualdad, Juan Carlos Florián - crédito @CathyJuvinao/X

Juvinao, que desde hace meses señaló sobre las aparentes anomalías en la gestión del exministro, prosiguió en su relato. “Hoy el presidente le pide la renuncia a Florián por lo mismo que ya le habíamos advertido: no ejecutó nada y, en cambio, sí andaba en jugaditas varias con los recursos de la entidad”, expresó la congresista, que endilgó la crisis de la cartera a la persistencia del mandatario en mantener funcionarios cuestionados.

“La terquedad del presidente solo le ha llevado a rodearse de los peores. Haga lo que haga ahora, este Gobierno ya se acabó y el Ministerio de Igualdad quedará reducido a una más de las promesas incumplidas de este gobierno para las poblaciones más necesitadas”, sentenció Juvinao, en una salida que se dio mientras Petro evalúa otros movimientos en el gabinete que, de acuerdo con la información que ha salido a la luz pública, continuarían.

En el caso de Lemus, dejó la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para asumir tareas en la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf); en tanto que René Guarín, exintegrante del M-19 y cercano a Petro, sería su reemplazo al frente de la DNI. En tanto, Rodríguez pasará del Dapre a la gerencia del Fondo Adaptación, en las primeras decisiones que se han filtrado desde Palacio frente a esta recta final de la actual gestión.

