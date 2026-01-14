Colombia

Ataque sicarial frente a Medicina Legal de Palmira deja un muerto y un herido: iban a reclamar un cuerpo

Las autoridades investigan posibles vínculos de las víctimas con actividades ilícitas y mantienen abiertas varias líneas de investigación

La general Sandra Liliana Rodríguez Castro informa sobre el ataque en el que un hombre murió y otro resultó herido cuando acudían a reclamar un cuerpo en Palmira. - crédito Policía

Un ataque armado frente a la sede de Medicina Legal en Palmira dejó un fallecido y un lesionado durante la mañana del martes 13 de enero, según confirmaron las autoridades. El hecho ocurrió en el barrio Nuevo, cuando dos hombres que se desplazaban en un Chevrolet Spark rojo fueron interceptados por sujetos en motocicleta que abrieron fuego contra ellos.

Las víctimas fueron identificadas como Jhan Carlos Grajales Gutiérrez, quien perdió la vida en el lugar, y Sebastián Jiménez Álvarez, trasladado al hospital Raúl Orejuela Bueno, donde permanece bajo observación. Ambos se dirigían a reclamar el cuerpo de Leidy Calderón en la sede de Medicina Legal de Palmira.

La Policía Nacional reportó que en el vehículo viajaban al menos tres personas. El ataque se produjo en plena vía pública y a escasos metros de la morgue, un lugar frecuentado principalmente por familiares que acuden a realizar trámites forenses.

De acuerdo con las autoridades, Leidy Calderón, la mujer cuyo cuerpo iban a reclamar, había sido asesinada el día anterior en un establecimiento comercial de Villagorgona, corregimiento del municipio de Candelaria. El hecho ocurrió la noche del lunes festivo.

La general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle, indicó: “Esta persona sería familiar, al parecer hermano, de una mujer de 29 años que el día anterior, en el municipio de Candelaria, fue víctima de un atentado sicarial junto a otro sujeto en un establecimiento comercial. Su cuerpo había sido trasladado a la morgue de Palmira y por eso es que unidades de la Policía de Cali y Valle adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos”.

Hipótesis sobre los móviles del crimen

De acuerdo con Blu Radio, las indagaciones preliminares señalan que Leidy Calderón estaría vinculada a actividades de préstamos informales denominados ‘gota a gota' y que era propietaria de un establecimiento comercial en Villagorgona. Las autoridades también tenían conocimiento de amenazas previas que habrían recibido tanto ella como su hermano, Jhan Carlos Grajales Gutiérrez.

La Policía Nacional investiga si estos antecedentes tienen relación directa con los ataques. Los investigadores consideran posible que los crímenes estén asociados a disputas por microtráfico y extorsión en la región. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis y se mantienen abiertas todas las líneas investigativas.

Desarrollo del ataque y respuesta institucional

El ataque ocurrió cuando las víctimas se movilizaban en el automóvil, solicitado a través de una plataforma de transporte, con destino a Medicina Legal. Fueron interceptadas por dos sujetos armados que se desplazaban en motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones.

“La Policía Nacional se permite informar que frente al caso de homicidio presentado hoy, un hombre de aproximadamente 25 años fue abordado por unos sujetos que le ocasionaron varias heridas con arma de fuego. Fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció”, declaró la general Rodríguez Castro.

El hombre lesionado, Sebastián Jiménez Álvarez, fue remitido al hospital local y se mantiene bajo observación médica, sin que se haya dado a conocer públicamente su evolución.

Investigación y contexto de seguridad

La Policía Judicial de la Metropolitana de Cali y la Policía Judicial del Departamento del Valle del Cauca asumieron la investigación de los hechos. Trabajan de manera conjunta para establecer la secuencia y posibles conexiones entre el asesinato de Leidy Calderón y el ataque sicarial registrado frente a la sede de Medicina Legal en Palmira.

Las autoridades informaron que las pesquisas avanzan con la recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad en el área. Uno de los propósitos centrales es determinar si existe una relación directa entre ambos ataques, así como identificar plenamente a los autores materiales e intelectuales.

Repercusiones en la comunidad

El doble hecho de violencia puso en alerta a la comunidad de Palmira y Candelaria, que ha experimentado un incremento de hechos armados asociados a disputas entre bandas dedicadas al microtráfico y la extorsión. La Policía Nacional reforzó la presencia policial en las inmediaciones de la sede de Medicina Legal y otros puntos estratégicos del municipio.

La general Sandra Liliana Rodríguez Castro enfatizó la necesidad de la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos y reiteró el compromiso institucional en la lucha contra el crimen organizado en la región.

