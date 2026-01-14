Abuelo del piloto de Yeison Jiménez reveló detalles sobre su nieto, una víctima más del accidente

La relación entre Yeison Jiménez y su piloto era cercana - crédito Instagram

El accidente aéreo que cobró la vida del artista Yeison Jiménez y varios miembros de su equipo dejó un vacío profundo entre las familias y seguidores de la trayectoria del artista. Además de los allegados a las demás víctimas, que se han pronunciado para expresar su dolor por la tragedia.

Uno de ellos fue Jairo Rojas Carvajal, abuelo del piloto Fernando Torres Rojas, que habló de lo ocurrido para el medio tolimense La Voz del Pueblo, allí se refirió a la herencia de su familia, que estuvo marcada por tragedias.

En sus palabras al medio, Rojas Carvajal destacó que Fernando Torres Rojas tenía 38 años al momento de su fallecimiento y una experiencia profesional iniciada a temprana edad: “La pasión por el pilotaje era como de nacimiento, era como de sangre”, sostuvo, refiriéndose a la tradición familiar en la aviación.

Cabe mencionar que la historia de la familia estuvo marcada por el dolor, pues el papá de Fernando, que también era piloto, murió también en un accidente aéreo: “El padre de mi nieto falleció mucho más joven que él, también en un accidente en una avioneta hace muchos años”, relató el hombre que hoy sufre la pérdida de otro de sus familiares.

El abuelo reveló que el entorno de Fernando Torres Rojas estuvo vinculado a la aviación desde que era un niño. En la entrevista indicó que al menos tres de sus hermanos por parte paterna también son pilotos. Asimismo, aseguró que su formación comenzó en Bogotá, donde estudió en una de las academias más reconocidas tras haberse graduado como profesional en la Universidad de los Andes.

La relación entre Fernando y Yeison Jiménez trascendía lo laboral, según contó su abuelo La Voz del Pueblo: “Ellos se querían mucho, tenían una buena relación personal y trabajaron juntos durante mucho tiempo”, afirmó. Reveló, además, que el acercamiento inicial se dio en el ámbito aeroportuario y que el músico ofreció el puesto luego de conocer el trabajo de Torres Rojas.

La pérdida de Fernando, que era el primer nieto del entrevistado, lo afectó bastante, a él y toda su familia: “Eso es lo único que yo tengo como riqueza en mi vida, el amor de mis hijos y de mis nietos”, al que calificaba como uno de los más cercanos a él.

Cabe mencionar que la tragedia, que ocurrió durante la tarde del 10 de enero de 2026, involucró a seis personas que viajaban en la aeronave en la que se encontraban Yeison Jiménez y Fernando Torres Rojas. Los demás ocupantes fueron identificados como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Alberto Marín, Waisman David Mora Bejarano y Jefferson Osorio Vásquez.

La noticia afectó en gran medida a las personas con las que los tripulantes mantenían vínculos afectivos y profesionales. Tal como ocurrió con Jairo Rojas Carvajal, que nació en el departamento del Huila y se casó con una mujer tolimense, por lo que se consideraban una familia de raíces tradicionales.

El abuelo del piloto de Yeison Jiménez resaltó que, aunque Fernando Torres Rojas nació en Bogotá, la familia ha mantenido relaciones estrechas tanto personales como laborales con el departamento del Tolima.

Sobre la carrera de su nieto, el abuelo admitió no tener una cifra precisa de años de experiencia, pero aseguró que Fernando “ya llevaba sus buenos años” ejerciendo como piloto profesional, habiendo iniciado su formación desde muy joven.

Rojas Carvajal, de 83 años, finalizó su intervención con el siguiente mensaje: “La relación mía con la familia es muy estrecha, o sea, soy el hombre, cómo te dijera yo, como consentidor, también un poquito drástico para el manejo de la vida, si tenían errores, pues hay que corregirlos, pero con un amor profundo”.