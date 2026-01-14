Colombia

Abuelo del piloto de Yeison Jiménez reveló detalles sobre su nieto, una víctima más del accidente

Los afectados por la lamentable situación han salido a entregar declaraciones sobre la vida de sus seres queridos

Guardar
La relación entre Yeison Jiménez
La relación entre Yeison Jiménez y su piloto era cercana - crédito Instagram

El accidente aéreo que cobró la vida del artista Yeison Jiménez y varios miembros de su equipo dejó un vacío profundo entre las familias y seguidores de la trayectoria del artista. Además de los allegados a las demás víctimas, que se han pronunciado para expresar su dolor por la tragedia.

Uno de ellos fue Jairo Rojas Carvajal, abuelo del piloto Fernando Torres Rojas, que habló de lo ocurrido para el medio tolimense La Voz del Pueblo, allí se refirió a la herencia de su familia, que estuvo marcada por tragedias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus palabras al medio, Rojas Carvajal destacó que Fernando Torres Rojas tenía 38 años al momento de su fallecimiento y una experiencia profesional iniciada a temprana edad: “La pasión por el pilotaje era como de nacimiento, era como de sangre”, sostuvo, refiriéndose a la tradición familiar en la aviación.

Así quedó la avioneta en
Así quedó la avioneta en la que se transportaba con destino a Medellín -crédito Suministrada a Infobae Colombia

Cabe mencionar que la historia de la familia estuvo marcada por el dolor, pues el papá de Fernando, que también era piloto, murió también en un accidente aéreo: “El padre de mi nieto falleció mucho más joven que él, también en un accidente en una avioneta hace muchos años”, relató el hombre que hoy sufre la pérdida de otro de sus familiares.

El abuelo reveló que el entorno de Fernando Torres Rojas estuvo vinculado a la aviación desde que era un niño. En la entrevista indicó que al menos tres de sus hermanos por parte paterna también son pilotos. Asimismo, aseguró que su formación comenzó en Bogotá, donde estudió en una de las academias más reconocidas tras haberse graduado como profesional en la Universidad de los Andes.

La relación entre Fernando y Yeison Jiménez trascendía lo laboral, según contó su abuelo La Voz del Pueblo: “Ellos se querían mucho, tenían una buena relación personal y trabajaron juntos durante mucho tiempo”, afirmó. Reveló, además, que el acercamiento inicial se dio en el ámbito aeroportuario y que el músico ofreció el puesto luego de conocer el trabajo de Torres Rojas.

El cantautor y su equipo
El cantautor y su equipo murieron en la tarde del 10 de enero en Paipa, Boyacá - crédito @YeisonJimenez/Instagram

La pérdida de Fernando, que era el primer nieto del entrevistado, lo afectó bastante, a él y toda su familia: “Eso es lo único que yo tengo como riqueza en mi vida, el amor de mis hijos y de mis nietos”, al que calificaba como uno de los más cercanos a él.

Cabe mencionar que la tragedia, que ocurrió durante la tarde del 10 de enero de 2026, involucró a seis personas que viajaban en la aeronave en la que se encontraban Yeison Jiménez y Fernando Torres Rojas. Los demás ocupantes fueron identificados como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Alberto Marín, Waisman David Mora Bejarano y Jefferson Osorio Vásquez.

La noticia afectó en gran medida a las personas con las que los tripulantes mantenían vínculos afectivos y profesionales. Tal como ocurrió con Jairo Rojas Carvajal, que nació en el departamento del Huila y se casó con una mujer tolimense, por lo que se consideraban una familia de raíces tradicionales.

El abuelo del piloto de Yeison Jiménez resaltó que, aunque Fernando Torres Rojas nació en Bogotá, la familia ha mantenido relaciones estrechas tanto personales como laborales con el departamento del Tolima.

Entre las víctimas del accidente
Entre las víctimas del accidente aéreo figuran el cantante Yeison Jiménez, su piloto y cuatro integrantes del equipo de trabajo - crédito composición corográfica

Sobre la carrera de su nieto, el abuelo admitió no tener una cifra precisa de años de experiencia, pero aseguró que Fernando “ya llevaba sus buenos años” ejerciendo como piloto profesional, habiendo iniciado su formación desde muy joven.

Rojas Carvajal, de 83 años, finalizó su intervención con el siguiente mensaje: “La relación mía con la familia es muy estrecha, o sea, soy el hombre, cómo te dijera yo, como consentidor, también un poquito drástico para el manejo de la vida, si tenían errores, pues hay que corregirlos, pero con un amor profundo”.

Temas Relacionados

Yeison JiménezPiloto de Yeison JiménezAvioneta de Yeison JiménezMurió Yeison JiménezMuerte Yeison JiménezFernando Torres RojasColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Los Diablos Rojos jugarán su primer amistoso, mientras que el conjunto albo terminará su preparación en territorio vallecaucano de cara al inicio de la Liga BetPlay I-2026

EN VIVO América de Cali

Yeison Jiménez y el día que se presentó en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo recordaron en redes sociales

Días después del fallecimiento del cantante, las redes sociales recordaron cuando el caldense interpretó algunas de sus canciones en el ‘reality show’

Yeison Jiménez y el día

Gobernador de Antioquia reveló ‘jugadita’ de Petro que costará 1,5 billones de pesos a los colombianos: “Quiere cuadrar caja”

Andrés Julián Rendón sostuvo que el primer mandatario puso a la Fábrica de Licores de Antioquia, la más grande del país, a trabajar para su empleo militante

Gobernador de Antioquia reveló ‘jugadita’

Así fue el primer encuentro entre Jhonny Rivera y Yeison Jiménez: una amistad que nació cantando en la cárcel de Manizales

La muerte de Yeison Jiménez ha tocado profundamente a Jhonny Rivera, que compartió mensajes cargados de cariño y admiración, y confirmó su asistencia al homenaje especial en el Movistar Arena en Bogotá

Así fue el primer encuentro

Hugo Rodallega reaccionó a la llegada de ‘Shirra’ Mosquera a Santa Fe: “Son cosas que me causan gracia”

El capitán del equipo Cardenal recordó los casos de exjugadores de Millonarios que triunfaron en el León

Hugo Rodallega reaccionó a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército sometió y desarticuló comisión

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez y el día

Yeison Jiménez y el día que se presentó en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo recordaron en redes sociales

Así fue el primer encuentro entre Jhonny Rivera y Yeison Jiménez: una amistad que nació cantando en la cárcel de Manizales

Greeicy eligió la persona que aceptaría para un trío con Mike Bahía: la escogida respondió en sus redes sociales

Pipe Bueno fue uno de los primeros en enterarse de la muerte de Yeison Jiménez: así vivió el momento más difícil

El fenómeno de ‘La casa de los famosos Colombia’: celebridades, redes y un deseo de observar vidas ajenas

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: sorpresivo destino para el volante camino al mundial

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Hugo Rodallega reaccionó a la llegada de ‘Shirra’ Mosquera a Santa Fe: “Son cosas que me causan gracia”

Falcao tiene competencia en Millonarios para 2026: este es el séptimo fichaje de los azules