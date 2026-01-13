Colombia

Scott Perry, congresista republicano y nieto de inmigrantes colombianos, se refirió a la relación con Estados Unidos

El congresista subrayó la urgencia de acciones conjuntas para preservar el bienestar y la seguridad regional

Guardar
La entrevista concedida por un
La entrevista concedida por un legislador estadounidense de origen colombiano abordó la relevancia de mantener una relación cooperativa entre ambas naciones frente a la influencia de actores externos en la región - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

Scott Perry, congresista republicano de Estados Unidos y nieto de inmigrantes colombianos, destacó el estado actual de la relación Colombia-Estados Unidos.

“Espero que el estatus de nuestra relación entre Estados Unidos y Colombia esté mejorando y que entendamos que es en beneficio mutuo trabajar juntos”, afirmó en diálogos con Caracol Radio, poniendo de relieve el valor histórico de la cooperación bilateral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sobre la perspectiva de un encuentro futuro entre el presidente Donald Trump y el mandatario colombiano Gustavo Petro, Perry señaló que “han tenido una relación estrecha durante muchos años y deben trabajar juntos y rechazar esa influencia de actores extranjeros, que lo único que buscan en el país es explotar a los colombianos, la geografía y los recursos, para su propio beneficio”.

El congresista puntualizó los riesgos que representa la presencia de países como China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba para la prosperidad de Colombia y la seguridad regional.

La conversación con un miembro
La conversación con un miembro del Congreso de ascendencia colombiana incluyó preocupaciones sobre la injerencia de países que buscan aprovecharse y la necesidad de fortalecer la colaboración bilateral para preservar la seguridad - crédito Marc Levy / AP Foto

Según explicó, “la única intención de estos actores extranjeros es sacar provecho del país”. Por ello, subrayó que “es fundamental que Colombia y Estados Unidos hagan frente común contra esa injerencia”.

En opinión de Perry, la alianza bilateral requiere resistencia y decisiones coordinadas ante presiones externas. “Sería magnífico que América y Colombia pudieran trabajar muy de cerca, como lo han hecho en el pasado, para librarse de estas influencias y aumentar la libertad, la prosperidad de los colombianos y la seguridad de Estados Unidos”, afirmó, en consonancia con el mensaje sostenido en Caracol Radio.

Antes de finalizar, el congresista enfatizó la necesidad de proteger el vínculo entre ambos países frente a factores externos y reafirmó su aprecio por Colombia: “Siempre recordamos nuestras raíces, y por eso creo en el valor de seguir colaborando”.

Al cerrar la conversación, Perry instó a Colombia y Estados Unidos a fortalecer la cooperación estratégica para avanzar hacia un futuro con mayor bienestar para los colombianos y mayor estabilidad para ambas naciones.

Temas Relacionados

Relación Colombia-Estados UnidosScott PerryDonald TrumpGustavo PetroInjerencia extranjeraColombia-Noticias

Más Noticias

Cayó en Bogotá un hombre de 45 años que se la ha pasado delinquiendo casi la mitad de su vida

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) señaló que en otro de los resultados un hombre fue detenido luego de salir de la cárcel cuando llevaba un arma de fuego

Cayó en Bogotá un hombre

Hermano de Yeison Jiménez compartió un emotivo mensaje de despedida: “No sé de dónde estoy sacando fuerzas”

El joven lamentó lo ocurrido y expresó en una publicación el dolor que siente con el deceso del artista, dejando a más de uno sin aliento por la emotividad del caso

Hermano de Yeison Jiménez compartió

Hombre de 22 años que salió de la cárcel fue sorprendido por las autoridades con una escopeta, en Bogotá

Las investigaciones revelaron que el sujeto contaba con antecedentes similares y, luego de intentar evadir a los uniformados, fue aprehendido durante patrullajes preventivos con un arma

Hombre de 22 años que

Agencias de inteligencia americanas alertan sobre vínculos de Irán y Hezbolá con el ELN en operaciones criminales en Venezuela y Colombia

El informe detalla cómo esta red criminal utiliza rutas financieras y logísticas para sostener conflictos y operaciones ilícitas en varios continentes

Agencias de inteligencia americanas alertan

SIC intensificará vigilancia para garantizar derechos de consumidores tras ajuste del salario mínimo: buscan evitar abusos

La entidad implementará controles estrictos sobre precios y prácticas comerciales, en medio de los temores que tiene colombianos frente a incrementos desmesurados en el comercio

SIC intensificará vigilancia para garantizar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Yeison Jiménez compartió

Hermano de Yeison Jiménez compartió un emotivo mensaje de despedida: “No sé de dónde estoy sacando fuerzas”

Actriz Carolina López contó detalles sobre su relación más tormentosa y el maltrato psicológico que vivió en ese tiempo

Yina Calderón reveló que Valentino y JuanSe Laverde habrían planeado ser “pareja” dentro de ‘La casa de los famosos 3′

BTS llega a Colombia: la banda de K-Pop tendrá dos presentaciones en Bogotá en 2026

Hay canción póstuma de Yeison Jiménez: Ciro Quiñonez le prometió a Arelys Henao que el lanzamiento sería pronto

Deportes

Dirigente de San Lorenzo lanzó

Dirigente de San Lorenzo lanzó fuerte comentario en contra de Jhohan Romaña, que presiona para salir a River Plate: “Es un mal tipo”

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Yoreli Rincón fue confirmada como nueva jugadora del Santos de Brasil

La selección Colombia conoció el tiempo de recuperación de dos de los jugadores lesionados que serían convocados contra Francia y Croacia