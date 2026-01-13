Scott Perry, congresista republicano y nieto de inmigrantes colombianos, se refirió a la relación con Estados Unidos

La entrevista concedida por un legislador estadounidense de origen colombiano abordó la relevancia de mantener una relación cooperativa entre ambas naciones frente a la influencia de actores externos en la región - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

Scott Perry, congresista republicano de Estados Unidos y nieto de inmigrantes colombianos, destacó el estado actual de la relación Colombia-Estados Unidos.

“Espero que el estatus de nuestra relación entre Estados Unidos y Colombia esté mejorando y que entendamos que es en beneficio mutuo trabajar juntos”, afirmó en diálogos con Caracol Radio, poniendo de relieve el valor histórico de la cooperación bilateral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sobre la perspectiva de un encuentro futuro entre el presidente Donald Trump y el mandatario colombiano Gustavo Petro, Perry señaló que “han tenido una relación estrecha durante muchos años y deben trabajar juntos y rechazar esa influencia de actores extranjeros, que lo único que buscan en el país es explotar a los colombianos, la geografía y los recursos, para su propio beneficio”.

El congresista puntualizó los riesgos que representa la presencia de países como China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba para la prosperidad de Colombia y la seguridad regional.

La conversación con un miembro del Congreso de ascendencia colombiana incluyó preocupaciones sobre la injerencia de países que buscan aprovecharse y la necesidad de fortalecer la colaboración bilateral para preservar la seguridad - crédito Marc Levy / AP Foto

Según explicó, “la única intención de estos actores extranjeros es sacar provecho del país”. Por ello, subrayó que “es fundamental que Colombia y Estados Unidos hagan frente común contra esa injerencia”.

En opinión de Perry, la alianza bilateral requiere resistencia y decisiones coordinadas ante presiones externas. “Sería magnífico que América y Colombia pudieran trabajar muy de cerca, como lo han hecho en el pasado, para librarse de estas influencias y aumentar la libertad, la prosperidad de los colombianos y la seguridad de Estados Unidos”, afirmó, en consonancia con el mensaje sostenido en Caracol Radio.

Antes de finalizar, el congresista enfatizó la necesidad de proteger el vínculo entre ambos países frente a factores externos y reafirmó su aprecio por Colombia: “Siempre recordamos nuestras raíces, y por eso creo en el valor de seguir colaborando”.

Al cerrar la conversación, Perry instó a Colombia y Estados Unidos a fortalecer la cooperación estratégica para avanzar hacia un futuro con mayor bienestar para los colombianos y mayor estabilidad para ambas naciones.