Colombia

Reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca ya tendría fechas estimadas: esto es lo que se sabe

El mandatario de los colombianos acudirá a la Mansión Ejecutiva luego del diálogo sostenido el pasado 7 de enero con su homólogo, para destrabar las relaciones bilaterales que se han visto afectadas por una serie de vicisitudes

Guardar
Los presidentes de Colombia y
Los presidentes de Colombia y Estados Unidos se encontrarán en la Casa Blanca tras meses de intensos cruces mediáticos - crédito Presidencia de Colombia - AP

Avanzan los preparativos para la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, que tras el diálogo que sostuvieron el pasado 7 de enero vía telefónica comenzaron a enfriar, si se quiere, las controversias en lo que hasta el momento ha sido la tensa relación entre ambos. Este encuentro, el primero entre ambos mandatarios, ha generado una fuerte expectativa, tras el fuerte rifirrafe que ha minado el canal diplomático y comercial.

De acuerdo con información revelada por Caracol Radio en la mañana del martes 13 de enero, esta especie de ‘cónclave’ entre ambos se efectuará entre el 4 y 6 de febrero; tras las gestiones que estaría haciendo sobre el particular el excónsul de Colombia en México Andrés Hernández, que está asesorando a la Cancillería de cara a esta cita: que se gestó luego de meses de lobby de funcionarios colombianos en Washington, conscientes de la magnitud del caso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La llamada entre Donald Trump
La llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro, presidentes de Estados Unidos y Colombia, causó revuelo en el escenario político - crédito The New York Times

Inicialmente, y por confirmación desde territorio estadounidense, se había conocido que la visita del jefe de Estado a la Casa Blanca sería en la primera semana de febrero. Pero ahora se ha sabido el rango de fechas en el que se establecerá el encuentro, teniendo en cuenta que en ello ya se han abordado reuniones, como la sostenida por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, con el encargado de negocios de EE. UU. en el país, John McNamara.

Las expectativas por el cónclave Trump - Petro en Washington

Este será una reunión en la que, desde el Ejecutivo, se llevarán a suelo norteamericano una serie de temas que esperan ser tratados, aunque los intereses de la administración Trump estén puestos sobre otros objetivos; quizá distintos a los que quisiera abordar Petro. Entre ellos, se prevé que se aborde la política antidrogas que se adelanta en el territorio nacional, como también la lucha contra las organizaciones criminales al otro lado de la frontera con Venezuela.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos aseguró que tuvo una buena conversión con el presidente Petro - crédito suministrado a Infobae

En efecto, el flagelo contra el narcotráfico ocupa un lugar central en la agenda, con Trump exigiendo avances concretos para frenar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos. En ese sentido, Petro convocó a su gabinete antes del viaje para definir una estrategia de defensa en este tema, y analizar con su equipo la situación tras la caída del exdictador Nicolás Maduro, tras la intervención militar estadounidense, y analizar su impacto en la soberanía nacional.

Asimismo, ambos presidentes parecen haber acordado en trabajar en acciones conjuntas contra grupos armados como el ELN, debido a su presencia en la frontera con Venezuela, y con ello ir normalizando la relación bilateral. Para ello, desde Bogotá se espera que se facilite trámites como los visados para la delegación colombiana y avanzar en cooperación económica enfocada en el desarrollo regional y la seguridad, con el fin de reducir la violencia en el país.

En la consecución del diálogo,
En la consecución del diálogo, el embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña jugó un papel crucial, tras establecer contactos con el entorno de Donald Trump - crédito redes sociales/X

“Tuve una muy buena conversación con él y, bueno, ha sido muy hostil con nosotros, con el país y conmigo. Me llamó dictador y muchas otras cosas. Llamó a (Joe) Biden (expresidente de EE. UU.) con nombres terribles, mucho peores de los que usó conmigo, pero ayer llamó, habló con dos personas y quiere reunirse, y eso está bien para mí”, precisó el pasado 9 de enero Trump, al ser consultado por las expectativas de esta reunión con su par colombiano.

Por su parte, Petro, ese mismo 7 de enero, tras las movilizaciones que convocó en defensa de la soberanía, se refirió no solo al cruce de palabras con Trump, sino a esos acercamientos preliminares. “Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez (…). Le dije: ‘Muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de La Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico’”, indicó el presidente.

Temas Relacionados

Gustavo Petro y Donald TrumpDonald TrumpGustavo PetroGobierno nacionalReunión Petro - TrumpColombia y Estados UnidosTrump Petro Casa BlancaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

América de Cali anunció al jugador con el que cerraría su periodo de traspasos, mientras que Junior sigue sin acordar los pormenores con Luis Muriel para reforzar su delantera

EN VIVO - Mercado de

Medicina Legal identificó la totalidad de las víctimas del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

La institución detalló los resultados de las labores de identificación realizadas después del accidente aéreo, garantizando la pronta devolución de los restos a los allegados de las víctimas, en un proceso acompañado por las autoridades competentes

Medicina Legal identificó la totalidad

Yina Calderón acusó a Valentino de querer copiar su estilo en ‘La casa de los famosos’: “Hasta los cachos”

La empresaria bromeó en sus redes sociales con la participación de Valentino y aseguró que ahora es “Yino Calderón”

Yina Calderón acusó a Valentino

Mariana Zapata hizo fuertes acusaciones contra Karina García por las votaciones para ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

La creadora de contenido sorprendió al compartir los detalles de una supuesta estrategia en su contra para entrar al ‘reality’ en 2025, revelando nombres y momentos desconocidos que involucran a la modelo paisa y Marcela Reyes

Mariana Zapata hizo fuertes acusaciones

Hora y dónde ver Millonarios vs. Boca Juniors: se juega en La Bombonera la Copa Miguel Ángel Russo

El último partido amistoso de los Embajadores en la pretemporada 2026 podría marcar el reestreno de Radamel Falcao con la camiseta azul, todo depende de su estado físico

Hora y dónde ver Millonarios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Polémica por supuestas amenazas de

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón acusó a Valentino

Yina Calderón acusó a Valentino de querer copiar su estilo en ‘La casa de los famosos’: “Hasta los cachos”

Mariana Zapata hizo fuertes acusaciones contra Karina García por las votaciones para ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

Marcela Reyes habló de su primer enfrentamiento con Valentino en ‘La casa de los famosos’, y Sara Uribe reaccionó: “Las manos te temblaban”

Revelan video de los momentos de angustia que vivió el equipo de Silvestre Dangond tras problema de salud en concierto de Cali

Rigoberto Urán dedicó unas emotivas palabras a Yeison Jiménez tras su muerte: “Gracias por la alegría que regalaste”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

Hora y dónde ver Millonarios vs. Boca Juniors: se juega en La Bombonera la Copa Miguel Ángel Russo

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Adidas relanza la mítica camiseta de la selección Colombia usada en el Mundial de Fútbol de Italia 90: esto vale la indumentaria

“Falcao lo que quiere es la selección”: el motivo del regreso del delantero a Millonarios, según Carlos Antonio Vélez