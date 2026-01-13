Marcela Reyes sorprende con su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’ y protagoniza su primer enfrentamiento: “Dímelo en la cara”

Marcela Reyes, conocida como 'La Reina de la Guaracha', se une a la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' como participante sorpresa - crédito redes sociales - cortesía Cana RCN

Aunque los nombres de los 23 participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ en su tercera edición ya se conocían, ‘el Jefe’ guardó un as bajo la manga: la llegada de Marcela Reyes, figura icónica de la música y considerada “La reina de la guaracha”.

Su ingreso prometía darle un nuevo aire al programa y no decepcionó. Con su personalidad fuerte y directa, Marcela dejó claro desde el primer momento que estaba dispuesta a marcar la pauta dentro de la casa y labrar su imagen ante los televidentes.

La tensión se hizo evidente al instante que piso la casa, y es que Valentino Lázaro se acercó a Marcela y le dijo: “¿Tienes algo que decirme?”, lo que desató una respuesta directa de la DJ, que le dijo que él “era perfecto para colgarse de todo el mundo”. Este primer encontronazo anticipa que su paso por el reality estará cargado de polémica y conflictos que podrían cambiar la dinámica del juego.

