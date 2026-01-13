Laura Sarabia calificó de “violencia política” la publicación del caricaturista Matador contra Paloma Valencia: “El debate es de ideas, no de cuerpos”

El caso tuvo su génesis la noche del lunes 12 de enero de 2026 - créditos Cristian Bayona/Colprensa | @matador000/IG | @Matador000/X

Las reacciones en el país por cuenta de la publicación que hizo en su cuenta de X el caricaturista y candidato al Senado por el Pacto Histórico Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, sigue dando de qué hablar debido a lo que algunos usuarios señalaron como un ataque hacia la aspirante presidencial por el Centro Democrático y que hará parte de la Gran Consulta.

En este caso, además de varias dirigentes políticas, periodistas y usuarias en la misma red social, una de las que se sumó con su réplica a lo ocurrido fue la embajadora de Colombia en Reino Unido Laura Sarabia.

La publicación que causó controversia en redes desde la noche del lunes 12 de enero de 2026 y desencadenó una oleada de críticas debido a señalamientos de discriminación y violencia política contra la senadora Paloma Valencia.

El caricaturista compartió una imagen en X en la que comparó una paloma blanca con una fotografía de la congresista, acompañada de la frase: “La paloma que pides vs la paloma que te llega”.

Este fue el mensaje del caricaturista que causó controversia

La publicación incluyó también una cita atribuida a Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”.

El mensaje fue interpretado por diferentes sectores como una burla basada en la apariencia de Valencia.

Y la excanciller Sarabia no fue ajena a la situación al dejar en su cuenta de X su respuesta frente a lo ocurrido antes del amanecer del martes 13 de enero: “Cuando faltan ideas, aparecen los comentarios sobre la mujer. Viejo truco del machismo: atacar el físico para no discutir el poder, las decisiones ni las responsabilidades”.

Diversos líderes políticos y defensores de derechos rechazaron el contenido y señalaron que la crítica política no debe transformarse en ataques de tipo personal o de género.

La embajadora de Colombia en Reino Unido también reaccionó por cuenta de la publicación de Matador en X

Al final de su mensaje Sarabia afirmó que lo que publicó Matador “no es humor ni opinión, es violencia política”.

“El debate es de ideas, no de cuerpos”, concluyó la diplomática colombiana.

En tanto que la aspirante presidencial y exalcaldesa de Bogotá Claudia López se sumó al tono del mensaje de Sarabia, al escribir desde su perfil en X: “Esto no solo es machismo del más burdo y bajeza, es además violencia política”.

Por todo lo anterior, López le solicitó a “las autoridades competentes deberían iniciar un proceso”.

La exalcaldesa de Bogotá se sumó a la posición de Sarabia

Qué dice la OEA en su informe sobre violencia política contra mujeres en 2025

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó un informe titulado Violencia contra las mujeres en la vida política: Cómo identificarla y estrategias para combatirla (2025).

En el documento se describe y analiza la violencia contra las mujeres en la vida política en América, detallando sus formas, quienes la ejercen, los contextos en los que ocurre y las estrategias implementadas para combatirla, según consta en el documento oficial.

De acuerdo con la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política de 2017, la violencia política contra las mujeres se define como actos, conductas u omisiones, directas o a través de terceros, que por razones de género causen daño o sufrimiento a una o varias mujeres y tengan por objeto o resultado menoscabar o anular sus derechos políticos.

Esta violencia puede ser:

Física

Sexual

Psicológica

Moral

Económica

Simbólica

Las redes sociales se convierten en uno de los espacios donde más ataques de violencia política se pueden presentar en medio de la contienda electoral en Colombia 2026

Entre las conductas identificadas, la CIM enumera el feminicidio vinculado a la participación política, agresiones físicas o sexuales, intimidaciones, amenazas, discriminación en procesos electorales, restricción del uso de la palabra e incluso el suministro de información falsa para obstaculizar el ejercicio de derechos.

La organización detalla que la violencia puede ocurrir tanto en espacios públicos, como partidos políticos, sindicatos o redes sociales, como en el ámbito privado y puede intensificarse durante períodos electorales.

El documento señala que la violencia política contra las mujeres afecta especialmente a ciertos grupos, como mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y mujeres Lgbt+ que enfrentan una exposición mayor o formas agravadas de violencia.

En el informe se consigna que, desde 2012, países como Bolivia, Perú, México, Argentina, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá han aprobado leyes específicas o han incorporado disposiciones para abordar esta problemática dentro de otras leyes.

El reporte destaca la Ley Modelo Interamericana, que establece definiciones, responsabilidades institucionales, medidas de protección y sanciones, así como garantías de reparación para las víctimas.

Centro Democrático radicará una denuncia ante el CNE contra 'Matador' por publicación contra Paloma Valencia: "Rechazamos su ataque"

En el plano normativo, la CIM identifica la existencia de tres principales tipos de protocolos para la prevención y atención:

Protocolos internos en partidos políticos, acuerdos interinstitucionales.

Normas específicas en cámaras legislativas.

El Protocolo Modelo para partidos Políticos, publicado en 2019, y experiencias como las de México y Colombia, son señaladas como referencia.

El informe subraya la importancia de las denuncias judiciales y públicas como mecanismos para visibilizar el problema y obtener algún tipo de reparación o sanción.

Entre las prácticas frecuentes identificadas se destacan las denuncias en redes sociales, campañas colectivas, ruedas de prensa, cartas colectivas, alianzas multipartidarias, protestas públicas y paneles que amplifican la voz de las víctimas.

Según la CIM, la violencia política de género constituye una violación de derechos humanos y representa una amenaza para la democracia al obstaculizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones.

El objetivo central de las estrategias propuestas está orientado a la prevención, sanción y erradicación de la violencia, así como a garantizar condiciones de paridad y equidad en el ejercicio político.