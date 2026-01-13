Colombia

“La depresión no es una debilidad del carácter”: claves para acompañar a quien vive con una enfermedad que va más allá de la tristeza

En el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, organizaciones médicas insisten en la importancia de hablar de esta condición como una enfermedad, promover el acceso a la atención especializada y orientar a quienes acompañan a personas que viven con este diagnóstico

La depresión es una enfermedad
La depresión es una enfermedad compleja, multifactorial y tratable, y no una debilidad del carácter

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha destinada a visibilizar un trastorno de salud mental que afecta a millones de personas en el mundo y que, de acuerdo con organismos internacionales y asociaciones médicas, requiere comprensión social, acceso a atención profesional y redes de apoyo informadas.

La jornada es promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como parte de los esfuerzos globales para reconocer la depresión como una enfermedad tratable, reducir el estigma asociado a los trastornos mentales y fomentar la búsqueda temprana de ayuda. En este contexto, distintas entidades científicas han reiterado la importancia de comprender que la depresión no se limita a estados de tristeza transitoria, sino que implica una condición clínica con múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales.

En Colombia, la conmemoración adquiere relevancia ante las cifras reportadas por entidades oficiales y el llamado de organizaciones especializadas como la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP), que advierten sobre la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer tanto el acceso al tratamiento como el acompañamiento adecuado desde los entornos cercanos.

Desde la ACP, la organización manifestó que se une a esta fecha “conscientes de nuestra responsabilidad de brindar ayuda cuando se requiera, generar estrategias para combatir el estigma y ofrecer orientación en momentos en los que la situación se torna compleja”. En su comunicado, la asociación enfatizó que la depresión no es una debilidad del carácter ni un estado pasajero de desánimo; es una enfermedad compleja, multifactorial y, sobre todo, tratable”, y señaló que el mensaje busca contribuir a transformar la conversación nacional sobre la salud mental.

La depresión como problema de salud pública

Más de 280 millones de
Más de 280 millones de personas en el mundo viven con depresión, según estimaciones de la OMS - crédito Freepik

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “la depresión es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad”. Según las cifras citadas por la ACP, el 3,8 % de la población mundial padece depresión, lo que representa aproximadamente 280 millones de personas.

La OMS también ha indicado que esta condición es cerca de un 50% más frecuente en mujeres que en hombres. En países de ingresos bajos y medianos, más del 75% de las personas con trastornos mentales no recibe tratamiento, debido a la falta de recursos, la escasez de personal sanitario capacitado y el persistente estigma social.

En el caso colombiano, las cifras reflejan una situación que requiere atención prioritaria. Según la última Encuesta Nacional de Salud Mental y los boletines epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud, se estima que alrededor del 5% de la población adulta ha presentado un episodio depresivo en el último año. Además, se ha observado un aumento de síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes y adultos jóvenes tras la pandemia.

La ACP indicó que factores como la violencia, la desigualdad económica y el desplazamiento forzado actúan como determinantes sociales que incrementan el riesgo de aparición de trastornos afectivos en distintos grupos poblacionales.

Persiste el estigma y las barreras de acceso a atención y tratamiento oportuno

Pedir ayuda profesional es un
Pedir ayuda profesional es un acto de autocuidado y no de debilidad, según la Asociación Colombiana de Psiquiatría - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Uno de los aspectos centrales abordados por la Asociación Colombiana de Psiquiatría es el impacto del estigma en el diagnóstico y tratamiento de la depresión. La ACP advirtió que persisten creencias erróneas como que “ir al psiquiatra o al psicólogo es para locos” o que “la depresión se cura con voluntad”.

Frente a estas ideas, la ACP fue enfática al señalar quela depresión es una enfermedad y tiene tratamiento. Pedir ayuda no es un acto de derrota, sino de valentía y autocuidado”. Asimismo, hizo un llamado a dejar de emplear términos peyorativos y a validar el sufrimiento de quienes viven con esta condición, señalando que la empatía constituye un primer paso en los procesos de recuperación.

En cuanto al abordaje clínico, la asociación reiteró que el tratamiento de la depresión es integral y puede incluir intervenciones farmacológicas y no farmacológicas con respaldo científico. En el comunicado se advierte que suspender el tratamiento farmacológico sin indicación médica es una de las principales causas de recaída y que la psicoterapia es fundamental para la recuperación y la comprensión del momento vital de cada persona.

La ACP aclaró que el tratamiento farmacológico y el psicoterapéutico no son excluyentes y que el acompañamiento profesional adecuado aumenta de forma significativa las posibilidades de recuperación.

Cómo acompañar a una persona que vive con depresión, según expertos

Las redes de apoyo son
Las redes de apoyo son un factor protector clave, siempre que el acompañamiento sea informado y constante - crédito Red Accion/Infobae

La Asociación Colombiana de Psiquiatría ha presentado orientaciones dirigidas a familiares, amigos y comunidades sobre cómo acompañar de manera adecuada a una persona que vive con depresión.

Según los expertos, las redes de apoyo —familia, amigos y comunidad— representan uno de los factores protectores más importantes. Sin embargo, la ACP subrayó que no basta con “estar”, sino que es necesario saber cómo estar presentes. Entre las recomendaciones se encuentra escuchar sin juzgar, evitando minimizar el sufrimiento o imponer soluciones rápidas, así como validar las emociones, reconociendo que el malestar es real.

La asociación también recomendó ofrecer un acompañamiento activo y constante, lo que implica mantener el contacto, interesarse por el proceso de la persona y apoyar la adherencia al tratamiento profesional cuando este ha sido indicado. Asimismo, hizo un llamado a no interrumpir ni cuestionar los tratamientos médicos y a evitar promover supuestas “curas milagrosas”, dietas o suplementos como sustitutos del manejo clínico.

Finalmente, la ACP resaltó la importancia de transmitir información basada en evidencia científica, difundir recursos claros como líneas de atención y señales de alerta, y utilizar la comunicación como una herramienta para normalizar la búsqueda de ayuda profesional, sin romantizar ni banalizar los trastornos mentales.

