Juanse Laverde, de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’, pidió no poner en duda su sexualidad: “No es tan importante”

El joven cantante salió al paso de los comentarios que han surgido en redes sociales sobre sus preferencias sentimentales, dejando claro que lo importante es el talento que tiene y por lo que llegó a la competencia

El joven pidió enfocarse en otro tipo de comentarios más allá de lo que implica su vida profesional - crédito @la.kw.tv/TikTok

La presencia de Juanse Laverde en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha generado nuevas conversaciones sobre la percepción pública de su vida íntima, especialmente tras sus comentarios recientes dentro del programa.

“Espero que todos tomen muy bien todas mis palabras, que no se tomen todo en serio. Y por favor, basta de poner en tela de juicio mi sexualidad, que creo que eso no es importante”, expresó el cantante, enfatizando en su deseo de que el centro de atención esté en su música y su esencia personal, y no en detalles privados.

Juanse Laverde es el nuevo participante de 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @canalrcn/IG

Durante uno de sus momentos a solas en la barbería del reality transmitido por la app del Canal RCN, el artista planteó que su orientación no corresponde a la opinión pública: “Eh, a la única persona que debería importarle es a la pareja que tenga o, o quién sabe, si me enamoro aquí, pues... ¿Saben? Eso no va en decisión de ustedes, va en decisión mía”.

Con esta declaración, Laverde reafirmó que sus decisiones sentimentales son parte de un ámbito estrictamente personal.

Reconocido en el pasado como ganador de una de las temporadas de La voz kids dentro del equipo Yatra, el joven cantante también destacó que su historia familiar y su recorrido musical son mucho más significativos que cualquier especulación.

Juanse Laverde se trasladó a Centroamérica para impulsar su carrera musical - crédito @juansehdk/Instagram

Lo importante realmente es ver qué hay adentro, todo lo que hemos pasado con la familia que, que me ha seguido desde que soy pequeño y, y que hay mucha historia y mucha música y muchas cosas que, que no es publicidad, realmente hace parte como de, de todo lo que vivimos a veces todos”, concluyó, invitando a su audiencia a ver más allá de la superficie y a valorar la trayectoria que ha forjado junto a sus seres queridos.

Juanse Laverde insistió en que “tengo otras cualidades que resaltan mi persona y eso no tanto, ¿saben?”, no solo desplegando una postura directa frente a los constantes cuestionamientos, sino enfocándose en recordar a sus seguidores lo que, en su opinión, realmente debería importar.

Así respondió a las críticas por su participación

El joven cantante detalló con sus seguidores por qué es famoso y por qué merece estar en el programa - crédito @juansehdk/IG

Juanse Laverde respondió días antes a quienes criticaron su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. A través de sus redes sociales, el cantante abordó las dudas sobre el origen de su fama.

Planteó: “¿Y este por qué es que es famoso?”, y aseguró que no se toma las críticas de forma personal, aludiendo a que algunos de sus detractores “son personas que comentan que tienen treinta años y… realmente no han logrado nada en la vida”.

Laverde explicó su concepto de fama y su trayectoria: “Ser famoso significa muy conocido y admirado por su excelencia. Tiene diferentes siglas como conocido, popular, sonado, notorio, célebre, ilustre, glorioso, insigne, prestigioso y muchos más”.

Detalló que no se considera famoso solo por premios, aunque resaltó su India Catalina como artista infantil más reconocido, además de su victoria en La voz kids: “A los once años gané La Voz Kids y es el premio menos importante ahorita en este momento de mi vida”.

Tomada de Instagram @juansehdk
Tomada de Instagram @juansehdk

Enumeró logros musicales con canciones como Jaque mate, Alma mariposa y Contacto cero, que, según él, “se han vuelto muy virales”. Relató haber aparecido en Times Square y varias revistas internacionales, además de figurar en Forbes como uno de los 70 líderes más importantes a nivel mundial: “Si tú no sabes qué es Forbes, será muy triste por ti porque se nota que comentarías sin saber”.

Destacó el lanzamiento de su álbum Alma, con dos singles de oro y uno de platino, y la publicación de su libro Detrás de la voz, donde narra experiencias desde su triunfo en el reality. Mencionó giras por Venezuela y conciertos en Nueva York, donde “llegaron casi 25.000 personas”. Sobre su paso por el reality, afirmó: “No soy famoso por lo que la gente quiera o diga de mí. Soy famoso por mi trabajo… tengo un fandom hermosísimo y un equipo de música increíble”.

