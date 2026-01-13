Colombia

Iván Duque se sumó a Andrés Pastrana y no asistirá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por Petro

El expresidente Duque informó que no participará en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores citada por el presidente Gustavo Petro, argumentando compromisos fuera del país

El exmandatario Iván Duque explicó su ausencia en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y expresó críticas directas a la gestión del Gobierno - crédito Colprensa

El expresidente de Colombia Iván Duque anunció que no participará en la sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que citó el presidente Gustavo Petro.

En un mensaje publicado en la red social X, Duque informó que se encuentra fuera del país por compromisos asumidos con anterioridad.

“He informado a la Cancillería que no estaré en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada para hoy, debido a que me encuentro fuera del país atendiendo compromisos previamente adquiridos”, escribió Duque, que ocupó la presidencia entre 2018 y 2022.

Iván Duque confirmó que no asistirá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por el presidente Gustavo Petro - crédito @IvanDuque/X

En su publicación, Duque sostuvo que mantuvo una conversación con la ministra de Relaciones Exteriores y le transmitió su perspectiva sobre la relación bilateral con Estados Unidos.

“No obstante, me he comunicado con la Señora Canciller con quien sostuve una conversación amable y sincera. Le indiqué que considero importante, para el manejo de las relaciones con los EE.UU., retomar la agenda integral de lucha contra el narcoterrorismo, que se ha perdido en el actual gobierno, por los siguientes motivos”, puntualizó el exmandatario.

Entre los argumentos que expuso, Duque mencionó el “desmonte de los Grupos Manuales de Erradicación. Se encuentran en mínimos históricos”.

También resaltó que existen “las menores metas de erradicación registradas en los últimos 15 años”. Agregó, además, que se ha producido un “abandono de la ruta para la implementación de la aspersión aérea, iniciada en nuestro gobierno”.

En otro apartado, el exjefe de Estado señaló: “tener los niveles de incautación más bajos, como porcentaje de la producción potencial de clorhidrato de cocaína”. Sumó, además, que observa una “actitud meliflua con grupos narcoterroristas, a través de la designación de gestores de paz a peligrosos cabecillas”.

Por último, advirtió sobre el “crecimiento exponencial de la presencia de grupos narcoterroristas en todo el país, incluyendo la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘ELN’”.

Iván Duque advirtió sobre el “crecimiento exponencial de la presencia de grupos narcoterroristas en todo el país, incluyendo la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘ELN’” - crédito @IvanDuque/X

En su mensaje, Duque remarcó: “Colombia debe mostrar resultados y compromisos contundentes como base de una relación compartida y una alianza bipartidista y bicameral, que llegó en nuestro gobierno a hacer de Colombia aliado estratégico de los EE.UU., reconocido por la Casa Blanca y el Congreso de ese país”.

Además, expresó: “mi disposición patriótica a contribuir siempre al fortalecimiento de las relaciones internacionales de Colombia”.

Andrés Pastrana, también expresidente, comunicó a través de una carta su ausencia en la misma Comisión, alegando igualmente que se encuentra fuera del país.

En la misiva, manifestó: “será esta, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos”.

Con esta carta, el expresidente Andrés Pastrana confirmó su ausencia en la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que se llevará a cabo el martes 13 de enero - crédito suministrada a Infobae Colombia

Ambos exmandatarios coincidieron en no asistir a la convocatoria realizada por Petro y manifestaron sus discrepancias con la política exterior del actual gobierno, especialmente en lo relacionado con Estados Unidos y la lucha contra el narcotráfico.

El presidente Gustavo Petro citó para el martes 13 de enero de 2026, a las 3:00 p. m., una sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Casa de Nariño. El encuentro reunirá tanto a los expresidentes como a los congresistas que integran la comisión de relaciones internacionales. El propósito central es revisar la relación con Estados Unidos, evaluar el contexto venezolano y tratar varios puntos centrales de la agenda internacional.

El desarrollo de la sesión iniciará con la verificación de los asistentes por parte de la Secretaría Técnica. Posteriormente, el presidente expondrá los temas en discusión, entre los que se encuentran la relación bilateral con Estados Unidos y la situación política de Venezuela.

Además, la ministra Rosa Villavicencio presentará un informe preliminar para detallar las gestiones y acciones impulsadas desde la cancillería.

Tras la presentación, los miembros de la comisión tendrán la oportunidad de analizar el informe, intercambiar opiniones y plantear sugerencias sobre los asuntos abordados. Se espera la participación activa de los expresidentes convocados, quienes podrán aportar su experiencia en el análisis de los desafíos actuales de la política exterior colombiana.

