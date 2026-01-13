En imágenes: Osa perezosa y su cría regresan sanas a un bosque húmedo tropical tras ser rescatadas en Cundinamarca

Las autoridades actuaron para salvaguardar la integridad de una osa perezosa y su cría, implementando un operativo de reubicación y atención médica luego de la notificación inmediata por parte de la ciudadanía - crédito @CAR_Cundi / X

La presencia de una osa perezosa de dos dedos (Choloepus hoffmanni) y su cría en una carretera rural de Villagómez, Cundinamarca, motivó el despliegue de un operativo de rescate coordinado entre la comunidad local, la Policía Nacional de Colombia y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

De acuerdo con las autoridades ambientales, los ejemplares fueron localizados sobre una vía donde corrían riesgo de atropellamiento o manipulación indebida, situación que llevó a los habitantes a dar aviso inmediato.

Tras su recuperación, la liberación de la perezosa y su cría se realizó en un bosque húmedo tropical de Pacho, ideal para su supervivencia - crédito @Alfred_Balle / X

La Policía de Carabineros intervino de manera inicial, trasladando a los dos animales hacia las instalaciones de la CAR para que recibieran atención clínica especializada. De acuerdo con el reporte, este procedimiento formó parte de una labor articulada que buscó proteger la vida silvestre frente a amenazas generadas por la actividad humana.

Valoración clínica y manejo veterinario

Al llegar a la sede de la CAR, el equipo veterinario verificó que la madre presentaba una laceración en la zona frontal de la cabeza, mientras que tanto ella como su cría exhibían signos claros de deshidratación. Los profesionales de la autoridad ambiental implementaron un protocolo clínico que incluyó tres días de observación, hidratación y manejo médico especializado.

“Lo que buscamos es garantizar que estas especies que estamos incorporando nuevamente a su hábitat regresen en buenas condiciones”, explicaron voceros de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en declaraciones públicas.

Durante este periodo, se aplicaron procedimientos de limpieza y desinfección de la herida, así como un plan de hidratación oral que permitió estabilizar a ambos ejemplares.

El rescate de una osa perezosa y su cría en una vía de Cundinamarca fue liderado por la comunidad, Policía Nacional y la CAR - crédito @Alfred_Balle / X

El monitoreo continuo del equipo veterinario confirmó una evolución favorable en el estado de salud de la madre y su cría. Además, los especialistas de la CAR procuraron no alterar el vínculo natural entre ambos animales, aspecto considerado fundamental para la recuperación y adaptación exitosa de la especie.

Proceso de liberación en el entorno natural

Una vez certificada la recuperación física de los ejemplares, la CAR avanzó en la selección de un sitio adecuado para su liberación. El lugar elegido fue un bosque húmedo tropical en el municipio de Pacho, Cundinamarca, caracterizado por su alta cobertura forestal y la presencia de especies nativas que ofrecen condiciones favorables para la alimentación, refugio y supervivencia de la perezosa y su cría.

La reintroducción se realizó bajo supervisión técnica, minimizando el estrés de los animales y facilitando su adaptación progresiva al entorno silvestre. La Dirección Regional Rionegro de la CAR lideró el operativo y efectuó un seguimiento técnico para priorizar la recuperación física y la adaptación de los ejemplares a su hábitat natural.

La intervención inmediata evitó que los ejemplares de perezosa de dos dedos fueran atropellados o sometidos a manipulación indebida en la carretera - crédito @Alfred_Balle / X

“Invitamos a la comunidad a no tener fauna silvestre en sus casas, porque el medio ambiente es responsabilidad de todos”, indicaron voceros de la autoridad ambiental. La entidad reiteró que la fauna silvestre es patrimonio natural de la Nación y que su protección requiere la colaboración constante entre ciudadanos, autoridades y organizaciones especializadas.

Llamado a la protección de la fauna silvestre

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca enfatizó la importancia de no tener animales silvestres como mascotas ni manipularlos sin autorización, ya que estas prácticas pueden poner en riesgo la vida y el bienestar de las especies.

Cabe recordar que, la ley colombiana, a través del Código Penal y la Ley 1333 de 2009, establece penas y sanciones para el tráfico de fauna silvestre. El artículo 328 del Código Penal sanciona el aprovechamiento ilícito de recursos naturales, incluido el tráfico de fauna, con penas que pueden variar entre 48 y 108 meses de prisión, además de multas significativas.

El monitoreo del estado de salud de los animales priorizó su recuperación sin alterar el vínculo madre-cría, clave para su bienestar - crédito @Alfred_Balle / X

La normatividad busca proteger la biodiversidad del país y que los actos de captura, transporte, tenencia y tráfico de especies sean castigados legalmente.