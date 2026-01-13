Colombia

El polémico comentario de ‘Matador’ contra Paloma Valencia sigue generando reacciones: “La violencia contra las mujeres, no”

El mensaje del caricaturista sobre la candidata presidencial del Centro Democrático generó rechazo por parte de líderes políticos, quienes lo señalaron como un acto de violencia

Juan Daniel Oviedo, Jota Pe
Juan Daniel Oviedo, Jota Pe Hernández y David Luna arremetieron en X contra Matador por comentarios que hizo contra Paloma Valencia - crédito Montaje Infobae

Una nueva polémica involucró al caricaturista Matador, actual candidato al Senado por el Pacto Histórico, tras la difusión de un mensaje en sus redes sociales acompañado de la foto de Paloma Valencia, senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático.

El contenido desató críticas transversales debido a que, según diversos actores políticos e institucionales, constituye una forma de violencia política contra las mujeres.

En el mensaje, Matador citó al fallecido humorista Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”.

La publicación, que utilizó una imagen de Valencia comiendo, fue interpretada como una burla que recurre a estereotipos sobre el cuerpo femenino, con la intención de desacreditar a la candidata y su rol público.

Este fue el mensaje del
Este fue el mensaje del caricaturista contra Paloma Valencia que causó controversia - crédito @Matador000/X

La reacción no se hizo esperar en el entorno político. Figuras como Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y candidato presidencial, manifestaron su rechazo a través de sus cuentas en X.

Oviedo subrayó que “la violencia contra la mujer no es una caricatura”, aludiendo a estadísticas recientes de la entidad que lideró: en Colombia ocurre un episodio de violencia intrafamiliar cada cuatro minutos, con mayor incidencia hacia las mujeres.

Agregó que “vivimos una pandemia de violencia intrafamiliar y una justicia desbordada”.

Juan Daniel Oviedo rechazó el
Juan Daniel Oviedo rechazó el mensaje de Matador y advirtió que la violencia contra la mujer no puede trivializarse en el debate político - crédito @JDOviedoAr/X

Para Oviedo, el debate político admite confrontaciones, pero advirtió: “no puede convertirse en una prolongación de la violencia histórica que han vivido las mujeres”.

El episodio reavivó el debate sobre los límites del humor y la ironía en la política. Oviedo recalcó que “el humor y la ironía caben en la política. La violencia contra las mujeres, no”.

Además, recordó la responsabilidad de las figuras públicas en no legitimar ni normalizar la violencia, ni siquiera en formas simbólicas o verbales. “Quienes somos figuras públicas tenemos una responsabilidad: no normalizar la violencia”, argumentó.

El senador Jota Pe Hernández calificó a Matador como “el despreciable borracho que le pegaba a su esposa, es el mismo que ahora se burla del físico de otra mujer”, y remarcó una supuesta doble moral del Pacto Histórico, al considerar que el partido guarda silencio porque la persona afectada no pertenece a sus filas.

Jota Pe Hernández cuestionó al
Jota Pe Hernández cuestionó al Pacto Histórico por guardar silencio ante el ataque de Matador a Paloma Valencia - crédito @JotaPeHernández

“Mi solidaridad con mi compañera @PalomaValenciaL”, escribió el senador.

En la misma línea, el candidato presidencial David Luna tildó al caricaturista de “misógino y verdadero maltratador” y reiteró su apoyo a la candidata conservadora.

David Luna acusó a Matador
David Luna acusó a Matador de “misógino” y respaldó a Paloma Valencia tras polémica en redes sociales - crédito @lunadavid

El Candidato a la Cámara de Representantes del Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta, criticó la ausencia de pronunciamientos de líderes feministas ante el comportamiento de Matador.

“¿Dónde están las feministas radicales frente al misógino de Matador? El silencio también es complicidad”, escribió en su cuenta de X.

Además, responsabilizó al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico por la permanencia del caricaturista en la lista al Congreso: “Si Petro no lo expulsa de su lista al Senado, es cómplice”, expresó.

Arizabaleta concluyó su mensaje con una muestra de respaldo a la senadora: “Toda mi solidaridad con Paloma Valencia”.

Jaime Arizabaleta acusó silencio feminista
Jaime Arizabaleta acusó silencio feminista y responsabilizó a Petro por permanencia de Matador tras ataque en X a Paloma Valencia - crédito @jarizabaletaf

En la misma red social, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó el episodio.

La violencia política contra la mujer no es un chiste: mi solidaridad con @PalomaValenciaL frente a ataques disfrazados de ‘humor’ que buscan deslegitimar, menoscabar y ridiculizar el liderazgo de las mujeres que participamos en política”, publicó.

Toro recordó que en su región han enfrentado episodios similares y que, en varios casos, los responsables han debido retractarse.

Dilian Francisca Toro exigió freno
Dilian Francisca Toro exigió freno a la violencia política de género y advirtió sanciones con nueva ley - crédito @DilianFrancisca/X

“Estas prácticas no pueden ni deben volverse habituales, y especialmente en época de campaña electoral”, señaló.

Además, sostuvo que la Ley 2453 de 2025 permitirá fortalecer la defensa de los derechos femeninos y advirtió: “Quienes incurran en violencia política deberán responder y retractarse”.

Marta Lucía Ramírez exigió respeto
Marta Lucía Ramírez exigió respeto para mujeres en política y advirtió manipulación electoral tras ataques a Paloma Valencia - crédito @mluciaramirez

Por último, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez se sumó a los cuestionamientos: “Respaldo y solidaridad con @PalomaValenciaL. Ya no más violencia contra las mujeres políticas. Su carrera e integridad exigen respeto de cualquiera, máxime de un caricaturista que quiere ser elegido congresista”.

Ramírez alertó que este tipo de incidentes desvía la discusión electoral y beneficia a quienes buscan perpetuarse en el poder.

